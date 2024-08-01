الشركات اليابانية الكبرى تسجل أكبر زيادة في المكافآت الصيفية على الإطلاق

في خضم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، جاءت أنباء زيادة مكافآت الصيف للشركات الكبيرة في قطاع الصناعة كبريق أمل للعديد من العاملين في اليابان. لأول مرة في التاريخ، تجاوزت هذه المكافآت حاجز المليون ين، وفقاً لبيانات اتحاد الأعمال الياباني. هذه الزيادة الملحوظة في الدخل تعكس جهود الشركات الكبيرة للتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، وتقدم دعماً ملموساً للموظفين في مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار وتحسين مستوى معيشتهم.

كشف تقرير حديث من اتحاد الأعمال الياباني أن متوسط مكافآت الصيف في قطاع الصناعة في الشركات الكبرى وصل إلى 983,112 ين، مسجلاً زيادة بنسبة 4.31% عن العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981. يُعزى هذا الارتفاع إلى الأداء القوي للشركات الكبرى وتأثير ارتفاع الأسعار، مما دفع بزيادة في المطالبات بزيادة الأجور. شملت الدراسة 97 شركة في 17 صناعة، وتظهر أن مستويات مكافآت الصيف تجاوزت المستويات السابقة للعام الثالث على التوالي.

تجاوز متوسط مكافأة الصيف في 84 شركة في قطاع الصناعة لأول مرة حاجز المليون ين، حيث بلغ 1,001,780 ين. ومن بين الصناعات، ارتفعت مكافأة الشركات في صناعة السيارات بنسبة 17.38% لتصل إلى 1,338,024 ين. كما ارتفعت مكافأة صناعة الأسمنت بنسبة 13.54% إلى 764,841 ين، وصناعة السكك الحديدية بنسبة 11.50% إلى 910,056 ين. على الجانب الآخر، انخفضت مكافآت صناعة الكيماويات بنسبة 6.81% إلى 838,850 ين، في حين انخفضت مكافآت صناعة الإلكترونيات بنسبة 2.14%، لكنها لا تزال تحتفظ بمستوى يفوق المليون ين، حيث بلغت 1,026,198 ين.

في هذه الدراسة، تم استهداف 244 شركة كبرى في 22 قطاعًا رئيسيًا، توظف كل منها أكثر من 500 موظف. ومن المهم ملاحظة أن تكوين الشركات المشاركة في التحليلات الأولية قد يختلف من عام إلى آخر، مما يجعل المقارنة المباشرة بين النتائج الأولية والنهائية للسنوات السابقة أمرًا صعبًا. ومن المتوقع بشكل عام أن تكون مكافآت الصيف في التقرير النهائي (المقرر نشره في أوائل أغسطس) أقل من تلك التي تم تسجيلها في التقارير الأولية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان: © بيكستا)