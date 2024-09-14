شيتشيمي توغاراشي: تعرف على بهارات اليابان السحرية التي تضفي الحياة على أطباقك

على مدى أكثر من أربعة قرون، ظل خليط ”شيتشيمي توغاراشي“ رمزًا للتقاليد اليابانية العريقة وفن الطهي الذي يجمع بين النكهات المتنوعة في تناغم مثالي. إذا كنتم تبحثون عن تجربة تجمع بين التاريخ والابتكار في آن واحد، فتعرفوا معنا على هذا الخليط الأسطوري الذي يجسد روح اليابان في كل رشّة. دعونا نأخذكم في رحلة عبر الزمن لتكتشفوا كيف أصبح ”شيتشيمي توغاراشي“ مكونًا لا غنى عنه في المطبخ الياباني، وما الذي يجعله مميزًا بين التوابل الأخرى حول العالم.

يُعتبر خليط ”شيتشيمي توغاراشي“ واحدًا من أقدم وأشهر التوابل في اليابان، وله تاريخ يمتد لأكثر من أربعة قرون. يتألف هذا الخليط من مزيج متوازن من الفلفل الحار، وسانشو (الفلفل الياباني)، وبذور السمسم، وغيرها من التوابل التي تعكس تراثًا غنيًا في فنون الطهي اليابانية. إن استخدام ”شيتشيمي توغاراشي“ ليس مجرد إضافة نكهة إلى الأطباق، بل هو تجربة ثقافية تروي قصة تطور المطبخ الياباني وابتكاراته المتعددة.

تعود جذور خليط التوابل الياباني الشهير ”شيتشيمي توغاراشي“، والذي يعني حرفياً ”الفلفل الحار بسبع نكهات“، إلى عام 1625. في ذلك الوقت، أسس تاجر التوابل كاراشييا توكوييمون متجرًا على ضفاف قناة ياغينبوري في حي ريوغوكو بإيدو (المعروفة اليوم بطوكيو). مستوحى من الطب الصيني التقليدي، ابتكر توكوييمون هذا الخليط الفريد من الفلفل الحار مع مجموعة متنوعة من المكونات الأخرى، ليصبح بذلك رمزًا لمزيج التوابل اليابانية المميز. عبر العصور، تجسد ”شيتشيمي توغاراشي“ جوهر الإبداع في المطبخ الياباني وتاريخه العريق.

ويشير اسم ”ياغينبوري“ إلى شكل قاع القناة الذي يشبه حرف الـV باللغة الإنكليزية، وهو يُشابه أداة تُدعى ”ياغين“ التي كانت تُستخدم لطحن الأدوية العشبية إلى مسحوق. تأثر توكوييمون بالطب الصيني التقليدي، فابتكر هذا الخليط الفريد من الفلفل الحار مع مكونات أخرى، ليصبح رمزاً لمزيج التوابل اليابانية المميز. كانت المنطقة المحيطة بالقناة نقطة تجمع للأطباء وتجار الأدوية، مما يعكس التفاعل العميق بين الطب والتوابل في تلك الفترة.



أداة طحن التوابل ”ياغين“.(© بيكستا)

في البداية، كان خليط ”شيشيمي“ يُباع لفوائده الطبية عند أبواب المعابد والمزارات، ومن هناك بدأ ينمو في شعبيته. ومع انتشار ثقافة الطعام في إيدو، بدأ يُباع في جميع أنحاء اليابان. يُقال إن العلامات التجارية الثلاث الكبرى للشيشيمي هي ”ياغينبوري“، مبتكر الخليط في إيدو، و”ياواتايا إيسوغورو“ في شينشو، التي تُعرف الآن بمحافظة ناغانو، و”شيشيمييا هونبو“ في كيوتو.

تتميز كل علامة تجارية بخلطتها الخاصة من المكونات، حيث قد تركز بعض العلامات على الطعم الحار بينما تركز أخرى على الرائحة. ومع ذلك، فإن التوابل الأساسية الموجودة في جميع الوصفات الثلاث هي الفلفل الحار، سانشو (الفلفل الياباني)، وبذور السمسم. تتخصص بعض المتاجر في خلط الشيشيمي على الفور لتلبية تفضيلات الزبائن، بينما تقدم أخرى وصفات أصلية تحتوي على أعشاب مثل الريحان والكمون، أو فلفل حار إضافي لزيادة الحرارة.

تركيبة الشيشيمي من العلامات التجارية الثلاث الكبرى في اليابان

ياغينبوري ياواتايا شيشيمييا الفلفل الحار ✔ ✔ ✔ سانشو (الفلفل الياباني) ✔ ✔ ✔ الفلفل الحار المشوي ✔ بذور السمسم السوداء ✔ ✔ ✔ بذور السمسم البيضاء ✔ تشينبي (قشر الحمضيات المجفف) ✔ ✔ بذور الخشخاش ✔ بذور القنب ✔ ✔ ✔ نوري (الأعشاب البحرية) ✔ شيزو (الريحان الياباني) ✔ ✔ الزنجبيل ✔

الفلفل الحار

الفلفل الحار، الذي يُعد موطنه الأصلي في أمريكا الوسطى والجنوبية، يُقال إنه أُحضر إلى إسبانيا بواسطة كريستوفر كولومبوس خلال عصر الاكتشافات. ومن هناك، انتشر استخدامه في جميع أنحاء العالم. وتختلف النظريات حول كيفية وصول الفلفل الحار إلى اليابان؛ إذ يُعتقد أن الرهبان البرتغاليين هم من جلبوه، بينما تشير نظرية أخرى إلى أن جيوش تويوتومي هيدييوشي أعادت بذور الفلفل بعد محاولتها غزو كوريا.

يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين، وهي المركب الذي يمنحه مذاقه الحار. تسهم مادة الكابسيسين في زيادة الشهية، وتحسين الدورة الدموية، وحرق الدهون من خلال تحفيز عملية التعرق.



فلفل تاكا نو تسومي الأحمر الحار(© بيكستا)

سانشو (الفلفل الياباني)

”سانشو“ هو نوع من الفلفل الياباني الذي يُستخدم بشكل شائع في المطبخ الياباني كتوابل. يُعرف أيضًا باسم ”الفلفل الياباني“ أو ”الفلفل الجبلي“، وله نكهة مميزة تجمع بين الحدة والطعم الليموني. تُستخدم بذور السانشو المجففة والمطحونة لإضافة نكهة إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، بما في ذلك الأسماك المشوية والدواجن وأطباق المعكرونة. كما يُعتبر السانشو أحد المكونات الأساسية في ”شيشيمي توغاراشي“، مما يمنح الأطباق طعمًا فريدًا ومميزًا.

السانشو ليس فقط لذيذًا، بل يُعتقد أن له فوائد صحية أيضًا، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة وقد يساعد في تحسين الهضم. استخدامه يعكس التناغم بين النكهات والوظائف الغذائية في المطبخ الياباني، مما يجعله إضافة قيمة للعديد من الأطباق.



سانشو الفلفل الياباني. (© بسكستا)

بذور السمسم

تُعتبر بذور السمسم من المكونات المحبوبة منذ فترة طويلة بفضل فوائدها الصحية المتعددة، حيث تحتوي على توازن جيد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الأحماض الدهنية غير المشبعة، الفيتامينات، البروتين، الكالسيوم، والحديد. تُضفي بذور السمسم نكهة مميزة في خلطة شيشيمي توغاراشي، كما تُستخدم لتخفيف الحدة والحرارة في المزيج.



بذور السمسم.(© بيكستا)

بذور القنب

تُعتبر بذور القنب نوعًا من الحبوب التي تناولها الناس في اليابان وحول العالم منذ العصور القديمة. تُعد أكبر البذور المستخدمة في خلطة شيشيمي توغاراشي، وعند مضغها، تمنح قوامًا مقرمشًا خاصًا ورائحة مميزة. غنية بالبروتين والمعادن، وقد اكتسبت اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة كغذاء خارق.



بذور القنب (© بيكستا)

بذورالخشخاش

بذور الخشخاش هي إضافة شهيرة في المطبخ الياباني، حيث يمكن رؤيتها غالبًا على سطح خبز ”أنبان“ المحشو بمعجون الفاصوليا الحلوة. تتميز هذه البذور الصغيرة بأنها تصبح عطرية ومقرمشة عند تحميصها، مما يضيف طبقة إضافية من النكهة والقوام إلى الأطعمة.

على الرغم من صغر حجمها، تحتوي بذورالخشخاش على توازن ممتاز من المعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف الغذائية. هذه الخصائص الغذائية تجعلها إضافة قيمة وصحية للمأكولات اليابانية، حيث تسهم في تعزيز النكهة مع تقديم فوائد غذائية مهمة.



بذور الخشخاش (© بيكستا)

تشينبي (قشر الحمضيات المجفف)

تشينبي هو القشر المجفف للبرتقال واليوسفي، وقد استُخدم منذ فترة طويلة كعلاج عشبي للسعال والبلغم، وكذلك لتنظيم وظيفة المعدة. بالإضافة إلى ذلك، يُضفي تشينبي رائحة حمضية منعشة ومميزة إلى المكونات الأخرى.



تشينبي قشرالحمضيات المجففة .(© بيكستا)

أونوري (الأعشاب البحرية)

أونوري تشير إلى الأعشاب البحرية ذات اللون الأخضر الزاهي، وتشمل أنواعًا مثل سوجي-أونوري وأوسوبا-أونوري. وعلى الرغم من أن المسحوق الأخضر الذي يُرش على التاكوياكي والأوكوميزاكي يُباع تحت اسم أونوري، إلا أنه في الواقع نوع مختلف من الأعشاب البحرية يُدعى أوسا-نوري. يتميز الأونوري الأصلي برائحته القوية ويُعتبر أغلى ثمنًا.



أونوري الأعشاب البحرية.(© بيكستا)

شيزو

تُستخدم أوراق الشيزو بشكل شائع كزينة على التوفو البارد (هياياكو) ونودلز السومن. يُعتبر الشيزو من الأعشاب اليابانية المميزة. غني بالفيتامينات والكاروتين، ويُضفي نكهة منعشة تعزز الشهية.



أكاشيزو (الشيزو الأحمر).(© بيكستا)

الزنجبيل

يُقدَّر الزنجبيل بفضل نكهته القوية ورائحته المميزة. يُستخدم الزنجبيل في علاج مشكلات المعدة ونزلات البرد، كما يُعتبر مكونًا رئيسيًا في العديد من الأدوية العشبية التقليدية لتخفيف الألم وعلاج الإسهال.



الزنجبيل.(© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية صورة العنوان © بيكستا)