تدفق هائل للسياح: اليابان تحطم الأرقام القياسية في استقبال الزوار في النصف الأول من العام

تجاوز عدد الزوار الأجانب إلى اليابان في النصف الأول من عام 2024 العدد المسجل في نفس الفترة من عام 2019، قبل تفشي جائحة كورونا، مسجلاً مستوى قياسيًا. هذا الانتعاش الملحوظ يعكس تعافي قطاع السياحة في اليابان بفضل تراجع قيمة الين الياباني، مما جعل الوجهات السياحية اليابانية أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية.

أعلنت منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن عدد الزوار الأجانب إلى اليابان في يونيو/ حزيران، وفقًا للتقديرات، بلغ 3,135,600 شخص، بزيادة قدرها 51.2% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، و8.9% مقارنةً بشهر يونيو/ حزيران 2019 قبل جائحة كورونا. هذا الرقم لم يسجل فقط أعلى مستوى شهري على الإطلاق، بل سجل أيضًا أربعة أشهر متتالية من الأرقام القياسية. ونتيجة لذلك، وصل إجمالي عدد الزوار الأجانب في النصف الأول من عام 2024 إلى 17,777,200 شخص، متجاوزًا الرقم القياسي السابق للنصف الأول من عام 2019 بأكثر من مليون زائر.

في يونيو/حزيران، كان عدد الزوار الأجانب إلى اليابان حسب الدول والمناطق كما يلي: تصدرت كوريا الجنوبية القائمة بـ703,300 شخص، تلتها الصين بـ660,000 شخص، ثم تايوان بـ574,500 شخص، والولايات المتحدة بـ296,400 شخص. استفادت كوريا الجنوبية من زيادة الرحلات الجوية إلى المناطق المحلية، مما ساهم في تحقيق أعلى رقم في يونيو/حزيران على الإطلاق. سجلت 18 من بين أكبر 23 سوقًا أعلى الأرقام الشهرية في يونيو/حزيران، بينما قامت تايوان والولايات المتحدة بتحديث أعلى أرقام شهرية على الإطلاق.

تسعى الحكومة اليابانية إلى تجاوز الرقم القياسي لعدد الزوار الأجانب الذي بلغ 31.88 مليون شخص في عام 2019، وذلك بحلول عام 2025. ومع استمرار هذا الوتيرة، يبدو أن تحقيق الهدف قد يتم حتى في عام 2024.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان: منطقة دوتونبوري المزدحمة بالسياح الأجانب © جيجي برس)