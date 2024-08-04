تحول ديموغرافي في اليابان: ارتفاع كبير في الأسر المكونة من شخص واحد

في الماضي، كانت الأسر المكونة من فرد واحد تعتبر أقلية في اليابان، حيث كانت التقاليد الثقافية والمجتمعية تفضل الأسر الكبيرة الممتدة. ومع ذلك، شهدت العقود الأخيرة تحولًا كبيرًا في الهيكل الاجتماعي في اليابان. بحلول عام 2023، أصبحت الأسر المكونة من فرد واحد تشكل القوة الأكبر، حيث بلغت نسبتها 34% من إجمالي الأسر. هذا التغيير يعكس التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العميقة التي مرت بها اليابان، ويثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الحياة الأسرية في البلاد.

وفقًا لـ ”ملخص المسح الوطني لمستويات المعيشة لعام 2023“ الذي نشرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية مؤخرًا، بلغ إجمالي عدد الأسر في اليابان حتى 1 يونيو من نفس العام 54 مليون و452 ألف أسرة. وبالنظر إلى هيكل الأسر، كان أكبر عدد من الأسر المعيشية هو ”الأسر المكونة من شخص واحد“ حيث بلغ عددها 18.49 مليون أسرة، وهو ما يمثل 34.0% من جميع الأسر. ويلي ذلك 13.516 مليون أسرة (24.8%) تضم زوجين فقط وأطفال غير متزوجين، و13.395 مليون أسرة (24.6%) تضم زوجين فقط. بلغ متوسط حجم الأسرة 2.23 شخص (بانخفاض 0.02 شخص عن العام السابق).

وارتفع عدد الأسر المكونة من شخص واحد من 11.01 مليون أسرة في عام 2001 إلى حوالي 1.7 ضعف هذا العدد في أكثر من عقدين بقليل، متجاوزًا عدد الأسر المكونة من زوجين وأطفال في عام 2019. من بين الأسر المكونة من شخص واحد، يشكل كبار السن (65 عامًا أو أكثر) نسبة 46.2%، أي 8 ملايين و533 ألف أسرة، وهو ما يعادل 2.7 مرة من عددهم في عام 2001.

بلغ عدد الأسر التي تضم كبار السن فقط (أي جميع الأفراد في الأسرة فوق 65 عامًا) 16.56 مليون أسرة، وهو ما يمثل 30.4% من إجمالي الأسر. من بين هذه الأسر، تشكل الأسر المكونة من فرد واحد حوالي نصف العدد، بينما تشكل الأسر التي تتكون من الزوجين فقط أكثر من 40%. بالنسبة لتوزيع الجنس بين كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، فإن نسبة النساء تصل إلى 64.4% والرجال 35.6%.

يبلغ عدد كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر 39 مليون و527 ألف شخص. من حيث توزيع الأسرة، فإن الأسر التي تتكون من الزوجين فقط (حيث يكون أحد الزوجين أو كلاهما فوق 65 عامًا) هي الأكثر عددًا، حيث تصل إلى 15.938 مليون شخص. تليها الأسر التي تعيش مع الأبناء، ثم الأسر المكونة من فرد واحد.

يبلغ عدد الأسر التي تضم أطفالًا (دون 18 عامًا) 9 ملايين و835 ألف أسرة، وهو ما يمثل 18.1% من الإجمالي بانخفاض يزيد عن 10 نقاط مئوية مقارنة بعام 2001 (28.8٪). بلغت نسبة الأسر التي تعمل فيها الأم 77.8% (بزيادة 2.1 نقطة مئوية عن العام السابق)، وهي أعلى نسبة منذ عام 2004، عندما كانت المقارنات ممكنة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان © بيكستا)