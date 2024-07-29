تتوقع شركة ”غريسنوت“ الأمريكية أن تحصل اليابان على 47 ميدالية في أولمبياد باريس، وهو عدد يمثل أقل من نصف عدد الميداليات الذهبية التي حققتها البلاد في طوكيو 2020. هذه التوقعات تثير تساؤلات حول أداء الفرق اليابانية وقدرتها على الحفاظ على مكانتها البارزة في الساحة الرياضية الدولية خلال الألعاب الأولمبية القادمة.

تتوقع شركة ”غريسنوت“ الأميركية المتخصصة في تحليل البيانات الرياضية أن تحقق اليابان 47 ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية التي ستُعقد في باريس عام 2024، مقسمة إلى 13 ميدالية ذهبية، 13 فضية، و21 برونزية. هذا التقدير يعكس تراجعًا قدره نحو 11 ميدالية عن عدد الميداليات التي أحرزتها اليابان في أولمبياد طوكيو 2020، حيث حققت 58 ميدالية.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان كانت قد حققت أداءً متميزًا في أولمبياد طوكيو، حيث استضافت الألعاب على أراضيها لأول مرة منذ عام 1964. وقد ساهمت الاستعدادات المكثفة والاستثمار في الرياضة والاهتمام الكبير من الجمهور في تحقيق هذا النجاح.

بينما تستعد اليابان لأولمبياد باريس، تركز اللجنة الأولمبية اليابانية على تحسين الأداء في الرياضات الفردية والجماعية على حد سواء، مع الحفاظ على تطور الرياضيين الشباب وتعزيز برامج التدريب. يُتوقع أن تشارك اليابان في مجموعة متنوعة من الرياضات، بما في ذلك الجودو، السباحة، الجمباز، والمصارعة، حيث تحظى بتاريخ طويل من النجاح في هذه الألعاب.

سيكون من المثير متابعة كيفية أداء الرياضيين اليابانيين في أولمبياد باريس وما إذا كانوا سيتمكنون من تحقيق أهدافهم والتغلب على التحديات التي تواجههم.

وتتوقع شركة غريسنوت أن تتصدر الولايات المتحدة جدول الميداليات بإجمالي 112 ميدالية (39 ذهبية و32 فضية و42 برونزية)، متقدمة على الصين التي حصلت على 86 ميدالية وبريطانيا التي حصلت على 63 ميدالية. ومن المتوقع أن تحتل اليابان المركز السادس في الجدول بنفس عدد الميداليات التي حصلت عليها إيطاليا، ولكن مع عدد أكبر من الفائزين بالمراكز الأولى. وفي طوكيو 2020، حققت اليابان أكبر حصيلة ميداليات لها على الإطلاق بواقع 58 ميدالية (27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية)، ولكن في باريس، من المتوقع أن تفوز بأقل من نصف عدد الميداليات الذهبية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تفوز الدولة المضيفة فرنسا بثلاثة أضعاف عدد الميداليات الذهبية التي فازت بها في طوكيو.



الرياضيون اليابانيون يستجيبون لهتافات المتفرجين على ضفاف نهر السين في حفل افتتاح أولمبياد باريس، 26 يوليو/ تموز 2024 (© رويترز).

ستضم الألعاب الأوليمبية أعدادًا متساوية من الرياضيين من الذكور والإناث لأول مرة في باريس هذا العام. كانت الألعاب الحديثة الأولى في أثينا عام 1896 مخصصة للرجال فقط، حيث تنافس 241 رجلاً من 14 دولة. تنافست النساء لأول مرة في باريس عام 1900، واستغرق الأمر أكثر من 120 عامًا لتحقيق التكافؤ.

تتألف قائمة اليابان من 409 رياضيين من 218 رجلاً و191 امرأة.



ساحة تروكاديرو في انتظار وصول الرياضيين في حفل افتتاح أولمبياد باريس. برج إيفل بعد حلول الظلام في باريس، 27 يوليو/ تموز 2027 (© رويترز).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الراقص شيغيكيكس والراقص شيغيوكي هاناي يحملان علم البعثة اليابانية على نهر السين في باريس، حيث أقيم حفل افتتاح أولمبياد باريس، 27 يوليو/ تموز 2024، © رويترز)