شينجوكو تتربع على عرش الازدحام في 2023

تتصدر محطة شينجوكو قائمة المحطات الأكثر ازدحامًا في اليابان وفقًا لتصنيف شركة سكك حديد شرق اليابان. مع تعافي البلاد من جائحة كورونا، شهدت المحطة زيادة كبيرة في عدد الركاب، حيث ارتفع العدد في السنة المالية 2023 بنسبة 8.0% ليصل إلى أكثر من 650 ألف راكب يوميًا. للمقارنة، يبلغ عدد سكان مدينة فوناباشي في محافظة تشيبا حوالي 649 ألف نسمة. هذا يعني أن عدد ركاب محطة شينجوكو يوميًا يتجاوز عدد سكان مدينة كاملة، مما يبرز مدى ضخامة هذا الرقم وأهمية المحطة كنقطة حيوية في شبكة النقل اليابانية. .

وفقًا للأرقام الصادرة عن شركة سكك حديد شرق اليابان JR East للسنة المالية 2023، كانت محطة شينجوكو هي الأكثر ازدحامًا بالقطارات يوميًا، حيث بلغ عدد ركابها 650,602 راكبًا (بزيادة 8.0% على أساس سنوي)، تليها محطة إكيبوكورو بـ 489,933 راكبًا (بزيادة 6.8%) ومحطة طوكيو بـ 403,831 راكبًا (بزيادة 16.5%). أما المحطات الأخرى الأكثر ازدحامًا، بترتيب تنازلي، فكانت محطات يوكوهاما، شيبويا، شيناغاوا، أوميا، شينباشي، أكيهابارا، وكيتاسينجو. هذه هي نفس المحطات العشر كما في تصنيف العام المالي 2022، بنفس الترتيب.

شهدت جميع المحطات الـ 100 الأكثر ازدحامًا زيادة سنوية في عدد الركاب على أساس سنوي نتيجة رفع القيود المفروضة على السفر في أعقاب الجائحة، والتي جلبت عددًا قياسيًا من الزوار الأجانب إلى اليابان.

كانت المحطة التي شهدت أكبر زيادة على أساس سنوي، بنسبة 19.2%، هي محطة مايهاما، وهي أقرب محطة إلى منتجع طوكيو ديزني. كما شهدت المحطات الأخرى القريبة من الأماكن السياحية نموًا كبيرًا، بما في ذلك محطات سينداي (بزيادة 13.1%) وهاراجوكو (بزيادة 12.6%) وهاماماتسوتشو (بزيادة 12.2%).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)