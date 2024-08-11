السياحة الداخلية وتناول الطعام خارج المنزل: الأنشطة الأكثر شعبية في اليابان لعام 2023

النشاط الترفيهي في عام 2023 شهد عودة قوية إلى طبيعته مع انتهاء جائحة كورونا. تناول الطعام خارج المنزل، الذي عاد ليصبح نشاطًا يوميًا معتادًا، تصدر قائمة الأنشطة الترفيهية الأكثر شعبية. إلى جانب ذلك، كان السفر الداخلي هو النشاط الآخر الذي لاقى إقبالًا كبيرًا، مما يعكس رغبة الناس في استعادة حياتهم الاجتماعية والاستمتاع بوقتهم خارج المنزل. هذا الاتجاه يعبر عن شوق الناس إلى الحياة الطبيعية والتواصل الاجتماعي بعد فترة طويلة من القيود والإجراءات الاحترازية.

وفقًا لـ ”التقرير الحكومي الخاص بالترفيه 2024“ (النسخة الأولية) التي أصدرها مؤخرًا مركز الإنتاجية الياباني، في عام 2023، كانت 48.7% من الأنشطة الترفيهية (معدل المشاركة) تتعلق بـ ”رحلات لمشاهدة معالم المدينة المحلية (قضاء الصيف، قضاء الشتاء، الينابيع الساخنة، إلخ)“، محققة بذلك المرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي. أما ”تناول الطعام خارج المنزل (باستثناء الوجبات اليومية)“ فقد بلغ 39.2%، مرتفعًا بمركزين عن العام الماضي ليأتي في المركز الثاني.

أما الأنشطة الأخرى فجاءت كما يلي: 37.0% لمشاهدة مقاطع الفيديو، و36.3% للقراءة (للترفيه)، و34.5% للاستماع إلى الموسيقى، و32.7% للقيادة. فيما بلغت نسبة المشاركة في الرحلات الخارجية 5.3%.

شهدت السنوات الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في السفر الداخلي وتناول الطعام خارج المنزل بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2019 التي يحتل فيها هذان النشاطان المركزين الأول والثاني، مما يعكس نهاية جائحة فيروس كورونا وعودة الناس إلى ممارسة الأنشطة الخارجية.

أجرى الاستطلاع في فبراير/شباط 2024 عبر الإنترنت، مستهدفًا الرجال والنساء في جميع أنحاء اليابان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و79 عامًا، وحصل على ردود من 3303 شخصًا.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين أجروا ”سياحة داخلية“ قاموا بذلك بمعدل 4.1 مرة في السنة، بمتوسط تكلفة سنوية قدرها 133,000 ين. في حين أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام خارج المنزل فعلوا ذلك بمعدل 18 مرة في السنة، بمتوسط تكلفة سنوية قدرها 60,000 ين.

تم حساب ”مؤشر الرفاهية“ من خلال مقارنة نسب الزيادة أو النقص في وقت الفراغ ونفقات الترفيه مع العام السابق. أظهرت النتائج أن وقت الفراغ زاد بنسبة 3.1 (مقارنة بـ 2.8 في العام السابق)، بينما زادت نفقات الترفيه بنسبة 5.5 (مقارنة بـ -2.2 في العام السابق). تشير هذه النتائج إلى زيادة في شعور الرفاهية والقدرة على الاستمتاع بالوقت والمال المخصص للأنشطة الترفيهية

البحث عن الاستمتاع في وقت الفراغ

عند سؤال المشاركين عن مدى تفضيلهم بين العمل ووقت الفراغ، أظهرت النتائج أن 34.1٪ يبحثون عن الاستمتاع بوقت الفراغ أكثر من العمل، بينما 31.6٪ يفضلون إتمام العمل بكفاءة للاستمتاع بقدر أكبر من وقت الفراغ. بذلك، تكون نسبة الذين يركزون على وقت الفراغ قد بلغت 65.7٪، وهي أعلى نسبة منذ عام 2009 حتى الآن.

في المقابل، قال 22.9٪ إنهم يخصصون نفس القدر من الجهد للعمل ووقت الفراغ، بينما أكد 9.7٪ أنهم يستمتعون بوقت الفراغ أحيانًا لكنهم يركزون جهودهم أكثر على العمل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان © بيكستا)