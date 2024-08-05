تباين سكاني مذهل: الفارق بين أكبر وأصغر مدينة في اليابان يبلغ 1406 ضعف!

يبلغ عدد سكان مدينة يوكوهاما أكثر من 3.7 مليون نسمة، بينما يقل عدد سكان مدينة يوتاشينا في هوكايدو عن 3000 نسمة. على الرغم من وجود فرق هائل في عدد السكان يبلغ 1400 ضعفًا، فإنهما تحملان نفس التصنيف الإداري ”مدينة“. ما الذي يجعل هاتين المدينتين مختلفتين تمامًا ومع ذلك متساويتين في التصنيف؟ دعونا نستكشف ذلك بالأرقام في هذا المقال.

وفقًا لبيانات ”سجل السكان الأساسي القائم على السجل السكاني، والديناميات السكانية، وعدد الأسر“ الصادر عن وزارة الشؤون الداخلية، كانت ”المدينة“ ذات الكثافة السكانية الأكبر اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024 هي مدينة يوكوهاما (3,752,969 نسمة)، تليها مدينة أوساكا (2,757,642 نسمة)، ومدينة ناغويا (2,297,745 نسمة). ويبلغ عدد سكان مدينة يوكوهاما أكثر من إجمالي عدد سكان محافظة شيزوكا (3,606,469 نسمة)، في حين تقترب مدينة أوساكا من إجمالي عدد سكان محافظة إيباراكي (2,865,690 نسمة). كان هناك 11 مدينة يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة.

من ناحية أخرى، كان هناك 37 مدينة يقل عدد سكانها عن 20,000 نسمة. في عام 2023، كان العدد 33 مدينة، ولكن خلال عام واحد انضمت مدن شيمودا في محافظة شيزوؤكا، وسوساكي في محافظة كوتشي، وهاكوي في محافظة إيشيكاوا، وفورانو في هوكايدو.

أقل مدينة من حيث عدد السكان كانت مدينة يوتاشينا في هوكايدو (2,668 نسمة)، وهو ما يعادل 1/1406 من عدد سكان مدينة يوكوهاما، أكبر مدينة. كانت المدن الخمس الأولى من حيث قلة السكان جميعها في هوكايدو.

يبلغ عدد البلدات والقرى التي يقل عدد سكانها عن 500 نسمة في اليابان 12 قرية. تتصدرها قرية آوغا شيما في محافظة طوكيو (156 نسمة)، تليها قرية ميكورا شيما في محافظة طوكيو (291 نسمة)، ثم قرية تواناكي في محافظة أوكيناوا (300 نسمة). تقع قريتا آوغا شيما وميكورا شيما في جزر إيزو، ولكن نظرًا لتصنيفهما الإداري، فإنهما تتبعان محافظة طوكيو، مما يؤدي إلى ظاهرة غريبة حيث توجد أصغر قرية في اليابان ضمن مدينة طوكيو الكبرى ذات الشهرة العالمية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان © بيكستا)