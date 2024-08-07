اليابان تستعيد العافية: ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمرة الأولى منذ 3 سنوات

تشير الإحصاءات إلى أن الأشخاص المولودين في عام 2023 لديهم احتمال قدره 50.1% للنساء و26.5% للرجال للعيش حتى عمر 90 عامًا. هذه الأرقام تثير التساؤلات حول كيف سينظر الناس في المستقبل إلى عصر هيسي (1989-2019) وعما إذا كانوا سيعتبرونه فترة من الرفاهية والازدهار، حيث كان بإمكان الناس التقاعد في سن الستين والتمتع بحياة هادئة ومستقرة بعد سنوات العمل الشاق. في هذا السياق، نقدم لكم تحليلاً شاملاً حول توقعات العمر المتزايدة وتأثيرها على مفاهيم التقاعد والرفاهية الاجتماعية في اليابان.

بلغ متوسط ​​العمر المتوقع للشعب الياباني في عام 2023، الذي أعلنته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، 87.14 سنة للنساء و81.09 سنة للرجال. وبالمقارنة مع عام 2022، أصبح متوسط ​​العمر أطول بمقدار 0.05 سنة للنساء و0.04 سنة أطول للرجال، وهو ما يتجاوز العام السابق لأول مرة منذ 3 سنوات.

متوسط العمر المتوقع مؤشر يقيس المتوسط التقديري لعدد السنوات التي يُتوقع أن يعيشها الفرد إذا استمرت معدلات الوفيات العمرية في الثبات. في عام 1947، بعد فترة قصيرة من انتهاء الحرب العالمية الثانية، كان متوسط العمر المتوقع للنساء 53.96 عاماً وللرجال 50.06 عاماً، ومنذ ذلك الحين استمر في الارتفاع بشكل مستمر تقريباً. ومع ذلك، تأثرت هذه الزيادة بزيادة الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا، مما أدى إلى تراجع متوسط العمر المتوقع لمدة عامين متتاليين في عامي 2021 و2022.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة اليابانيين المولودين في عام 2021 والذين سيعيشون حتى سن 90 عامًا 51.0% للنساء و26.0% للرجال. أما بالنسبة الذين سيعمرون حتى سن 95 عاما، كانت النسبة 25.5% للنساء و9.2% للرجال.

بالنسبة للأشخاص الذين ولدوا في عام 2023، فإن احتمال الوفاة بسبب السرطان في المستقبل هو 19.09% للنساء و25.93% للرجال. على الرغم من أن السرطان لم يعد مرضاً غير قابل للشفاء، إلا أنه لا يزال السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء على حد سواء. تشير التقديرات إلى أنه إذا تمكن البشر من التغلب على السرطان وخفض عدد الأشخاص الذين يموتون بسببه إلى الصفر، فإن متوسط العمر المتوقع سيزيد بمقدار 2.69 سنة للنساء و3.16 سنة للرجال.

متوسط العمر المتوقع حسب الدول والمناطق الرئيسية

النساء الرجال 1 اليابان 87.14 سويسرا 82.3 2 سويسرا 85.9 السويد 81.58 3 فرنسا 85.75 النرويج 81.39 4 إسبانيا 85.74 أستراليا 81.22 5 كوريا الجنوبية 85.6 اليابان 81.09

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، 2023.

بيانات أستراليا تعود إلى الفترة من 2020 إلى 2022، بينما بيانات إسبانيا وكوريا الجنوبية تعود إلى عام 2022.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان © بيكستا)