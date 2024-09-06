قوات الدفاع الذاتي اليابانية في مأزق: تراجع أعداد المجندين يهدد القدرات الدفاعية للبلاد

في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات الأمنية حول العالم، تجد قوات الدفاع الذاتي اليابانية نفسها أمام تحدٍ داخلي لا يقل أهمية عن التهديدات الخارجية. فمع انخفاض عدد السكان وارتفاع حدة المنافسة مع القطاع الخاص، شهدت معدلات التجنيد تراجعًا ملحوظًا في عام 2023، ما أثار قلقًا حول قدرة اليابان على تحقيق أهدافها التوظيفية. تعكس هذه الأرقام الفجوة بين الطموحات والواقع، وتطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل قوات الدفاع الذاتي وكيف يمكن لليابان التعامل مع هذه الظروف الصعبة لضمان استعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.

كشفت وزارة الدفاع اليابانية مؤخرًا عن تفاصيل حول ”تعزيز البنية البشرية بشكل جذري“، حيث أظهرت البيانات تراجعًا ملحوظًا في أعداد المجندين. في عام 2023، تم تجنيد 9,959 شخصًا فقط، مقارنة بالهدف المخطط له الذي كان يبلغ 19598 شخصًا. هذا الانخفاض الحاد أدى إلى تحقيق نسبة إنجاز تبلغ 51%، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز في العام السابق كانت 66%، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الأهداف الطموحة والواقع الحالي. على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة أعداد المجندين بما يتماشى مع سياسات تعزيز القوة الدفاعية، إلا أن أعداد المجندين شهدت انخفاضًا كبيرًا بنحو 1800 شخص مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تجنيد 11758 شخصًا.

هذا التراجع يشير إلى تحديات كبيرة تواجه وزارة الدفاع اليابانية في تحقيق أهدافها المتعلقة بتعزيز البنية البشرية للقوات الدفاعية، مما يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجيات الحالية لزيادة جاذبية الخدمة العسكرية للشباب الياباني.

في تحليل تفاصيل التوظيف وفقًا للفئات المختلفة، أظهرت البيانات أن نسبة إنجاز ”المرشحين للوظائف العسكرية“، وهم الجنود الذين يتم تعيينهم كجنود من الدرجة الثانية (جنود متطوعين) بعد اجتيازهم التدريب المطلوب لمدة ثلاثة أشهر، كانت منخفضة حيث بلغت 30%. من الهدف المخطط له البالغ 1628 شخصًا، تم تجنيد 3221 شخصًا فقط، من بينهم 540 امرأة.

من ناحية أخرى، كانت نسبة الإنجاز أعلى في فئة ”مرشحي الرتب العامة“، وهم الأفراد الذين يتم تدريبهم ليصبحوا رقباء في القوات البرية والبحرية والجوية. هنا، بلغت نسبة الإنجاز 69%، حيث تم تجنيد 4969 شخصًا من الهدف المخطط له البالغ 7230 شخصًا.

وفقًا للتقرير الحكومي ”الدفاع لعام 2023“، بلغ عدد أفراد قوات الدفاع الذاتي في نهاية مارس 2023 كما يلي:

القوات البرية: 150500 شخصًا

القوات البحرية: 45293 شخصًا

القوات الجوية: 46994 شخصًا

القيادة المشتركة والموظفون التنفيذيون: 4367 شخصًا

وبذلك، يبلغ الإجمالي الكلي 247754 شخصًا. ويُلاحظ أن هذا العدد ظل ثابتًا تقريبًا على مدار العقد الماضي. ومع ذلك، بلغ العدد الفعلي للأفراد 227843 شخصًا، مما يشير إلى نسبة إشغال تصل إلى 92.2%.

توزيع أعضاء قوات الدفاع الذاتي الحاليين البالغ عددهم 227,843 شخصًا حسب الرتبة هو كما يلي: 43,166 ضابطًا (19% من المجموع) برتبة ملازم ثالث وما فوق، و4,677 ضابط صف (2%)، و138,900 رقيب (61%)، و41,100 فرد (18%). معدل شغل الضباط وضباط الصف والرقباء يزيد عن 90%، ولكن 75.6% فقط للضباط.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان: أفراد قوات الدفاع الذاتي في موقع الزلزال في نوتو، ينقلون المياه إلى صالة رياضية، 6 يناير/كانون الثاني 2024، مدينة سوزو، محافظة إشيكاوا، © جيجي برس)