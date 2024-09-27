ساعة الذروة تعود بقوة: تزايد الازدحام في القطارات اليابانية بعد جائحة كورونا

شهدت المدن الكبرى في اليابان ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات ازدحام القطارات للعام الثاني على التوالي في عام 2023. هذا الارتفاع يعكس تحديات مستمرة تواجهها شبكات النقل العام في البلاد، حيث تزداد ضغوط السكان على البنية التحتية، خاصة مع العودة إلى الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا.

أظهر تقرير صادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة أن معدلات ازدحام السكك الحديدية في المناطق الحضرية الثلاث الكبرى في اليابان استمرت في الارتفاع في السنة المالية 2023، حيث اقتربت من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

بلغ متوسط ​​معدل الازدحام خلال ساعات الذروة الصباحية للمناطق الحضرية في طوكيو وأوساكا وناغويا على التوالي 136% (بزيادة 13 نقطة على أساس سنوي)، و115% (بزيادة 6 نقاط)، و123% (بزيادة 5 نقاط). ارتفعت المستويات بشكل كبير للعام الثاني على التوالي بعد انخفاضها خلال جائحة كورونا.

يوضح الرسم البياني أدناه التغيرات في معدل الازدحام وسعة القطارات لـ 31 خط قطار رئيسي في منطقة طوكيو الحضرية. وبينما لا يزال لا يرتفع فوق 160%، كما كان قبل الجائحة، هناك زيادة ملحوظة في الازدحام.

علاوة على ذلك، تساهم عدة عوامل في زيادة معدلات الازدحام في السكك الحديدية بالمناطق الحضرية الكبرى في اليابان. من أبرز هذه العوامل هو استئناف العمل المكتبي بشكل كامل وعودة الطلاب إلى المدارس، مما أدى إلى زيادة عدد الركاب خلال ساعات الذروة.

كما ساهم التحسن في النشاط الاقتصادي بعد الجائحة في زيادة عدد الركاب، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى التنقل اليومي بين المناطق السكنية والمراكز التجارية.

يشير معدل الازدحام البالغ 136% إلى وضع يمكن فيه للركاب الجلوس أو الإمساك بحزام أو قضيب بالقرب من باب القطار، مع الحد الأدنى من الاتصال الجسدي المباشر مع الركاب الآخرين. ومع ذلك، في الخطوط الأكثر ازدحامًا في منطقة العاصمة طوكيو قبل جائحة كورونا، كانت معدلات الازدحام تقترب من 200%، وهي حالة يحدث فيها اتصال جسدي كبير بين الركاب، ويكون من الصعب على الأشخاص القريبين من الأبواب التحرك بحرية. على الرغم من هذا، لم تتجاوز معدلات الازدحام في السنة المالية 2023 حاجز الـ 150%، مما يشير إلى تحسن نسبي في ظروف التنقل على الرغم من الزيادة العامة في عدد الركاب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)