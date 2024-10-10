عدد ركاب الرحلات الدولية في اليابان يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في 2023

في عام 2023، عادت المطارات اليابانية لتنبض بالحياة من جديد، مع تسجيل انتعاش مذهل في حركة الركاب الدوليين حيث وصل عددهم إلى 71.8 مليون. هذا الارتفاع الحاد يأتي كتعبير عن عودة السياحة القوية بعد سنوات من التراجع بسبب قيود جائحة كورونا. ومع تدفق السياح من مختلف أنحاء العالم، تستعيد اليابان مكانتها كوجهة سياحية رائدة، مما يشير إلى تعافي قطاع السياحة بشكل لافت.

في تقرير صادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة حول إدارة المطارات، وُجد أن عدد ركاب الرحلات الجوية الدولية الذين استخدموا المطارات اليابانية في عام 2023، بما في ذلك الركاب الذين قاموا بالتحويلات، بلغ 71.8 مليون راكب. يمثل هذا الرقم حوالي 70% من المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا.

وقد شهد عدد الركاب على الرحلات الدولية في اليابان ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2023، مع تسجيل 71.8 مليون راكب، مما يعكس تعافياً جزئياً مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة التي شهدت انخفاضاً حاداً في عدد الركاب، حيث هبطت الأرقام إلى أقل من 20 مليوناً نتيجة القيود المفروضة بسبب الجائحة. وعلى الرغم من هذا التحسن، لا يزال القطاع بعيداً عن الرقم القياسي الذي سُجل في عام 2019، حيث بلغ عدد الركاب القادمين والمغادرين 103.3 مليون راكب.

ومع بداية التعافي في عام 2023، بدأ قطاع السفر الدولي في استعادة عافيته، إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة. فقد تراجع حجم الشحنات الدولية التي تمر عبر المطارات اليابانية بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.3 مليون طن في عام 2023، مما يشير إلى استمرار التحديات في قطاع الشحن الجوي.

في عام 2023، كان مطار ناريتا هو المطار الذي استقبل أكبر عدد من ركاب الرحلات الجوية الدولية، حيث تعامل مع 33% من إجمالي الركاب، يليه مطار هانيدا بنسبة 24%، ومطار كانساي بنسبة 23%، ومطار فوكوكا بنسبة 9%. وكانت هذه السنة الثالثة على التوالي التي يحتل فيها مطار كانساي المرتبة الثالثة، متأخراً عن مطار هانيدا.

أما فيما يتعلق بحجم البضائع والشحنات الدولية، فقد كان لمطار ناريتا الحصة الأكبر بنسبة 56.2%، مقارنةً بمطار كانساي الذي بلغ نصيبه 21.7%، ومطار هانيدا بنسبة 17.1%. تعكس هذه الأرقام دور مطار ناريتا الرئيسي في حركة النقل الجوي الدولي في اليابان، سواء من حيث الركاب أو الشحنات.

يوضح الجدول أدناه أفضل 10 مطارات من حيث إجمالي عدد الركاب في عام 2023، ويجمع الأرقام للرحلات المحلية والدولية. كان مطار هانيدا هو الأكثر ازدحاماً، حيث سجل 78.4 مليون راكب، بمتوسط 214,000 راكب يومياً، مما يجعله أكبر مركز للنقل الجوي في اليابان.

وبفضل الزيادة الكبيرة في عدد ركاب الرحلات الدولية، ارتفع مطار ناريتا من المرتبة الخامسة في عام 2022 إلى المرتبة الثانية في عام 2023، ليعكس انتعاشاً ملحوظاً في حركة الركاب بعد جائحة كورونا. كما شهد مطار كانساي قفزة في الترتيب من المرتبة السابعة إلى المرتبة الرابعة، مستفيداً من انتعاش مماثل في حركة الركاب الدولية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)