النكهات اليابانية تجتاح الأسواق العالمية: شعبية الآيس كريم الياباني في تزايد مستمر

تحت ظل موجات الحرارة الحارقة التي تجتاحنا، يصبح الآيس كريم البارد بمثابة ملاذ منعش يشدّ إليه الناس للبحث عن تبريد لحظي. مؤخراً، لا يقتصر ذلك على الآيس كريم التقليدي، بل شهد الآيس كريم الياباني تزايداً في شعبيته على مستوى العالم. هذا النوع الفريد من الآيس كريم، بنكهاته المتنوعة وقوامه الكريمي المميز، أصبح يلفت الأنظار ويثير إعجاب الناس في كل ركن من أركان الكرة الأرضية، مقدماً تجربة لا تُنسى لكل من يتذوقه.

تشهد الصادرات اليابانية من الآيس كريم نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 23.5% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 7.966 مليار ين، محققةً رقمًا قياسيًا. كما تم تصدير 10,138 طن من الآيس كريم، بزيادة قدرها 19.8% عن العام السابق. تعكس هذه الأرقام الشعبية المتزايدة للآيس كريم الياباني في الأسواق العالمية، وتؤكد على الاهتمام المتزايد بالمنتجات اليابانية ذات الجودة العالية.

يأتي هذا النمو نتيجة للابتكارات المستمرة في النكهات والتقنيات الخاصة بصناعة الآيس كريم في اليابان، التي تجذب ذوق المستهلكين في جميع أنحاء العالم. كما تساهم الفعاليات الدولية والمعارض التجارية في تعزيز وجود العلامات التجارية اليابانية وتوسيع قاعدة عملائها.

في عام 2023، كانت 80% من إجمالي الصادرات موجهة إلى آسيا، حيث شكلت تايوان 30.6%، تلتها هونغ كونغ بنسبة 16.1%، ثم الصين بنسبة 15.9%

وفقًا لشركة ميجي، التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها وتصدر الآيس كريم إلى تايوان منذ عام 1995، تعتبر أسواقها الرئيسية للتصدير في آسيا، بدءًا من تايوان، تليها هونغ كونغ ثم سنغافورة. وقد شهدت كمية الصادرات نموًا على المدى المتوسط والطويل، حيث تجاوزت صادرات السنة المالية 2023 تلك التي كانت في العام السابق.

تشير الشركة إلى أن التكاليف اللوجستية لتصدير الآيس كريم مرتفعة، بما في ذلك الحاجة إلى سفن مزودة بمرافق تبريد. نتيجة لذلك، يتراوح سعر سلسلة أكواب إيسل سوبر من ميجي بين 1.5 إلى 2 ضعف السعر المحلي في اليابان، والذي يبلغ 172 ينًا، عند بيعه في الأسواق الخارجية.

علق متحدث باسم الشركة قائلاً: ”تُباع منتجاتنا بشكل جيد رغم أنها تقع في نطاق الأسعار المتوسطة إلى العالية للآيس كريم المبيع في الخارج. لذا، نود الاستمرار في توسيع أعمالنا في آسيا“.



نكهات مجموعة ”أسيل سوبر كوب“من آيس كريم ميجي المباعة في تايوان وأسواق أخرى في الخارج (الصورة مقدمة من شركة ميجي)

يشير ممثل من جمعية الآيس كريم اليابانية، وهي مجموعة صناعية، إلى أن سر شعبية الآيس كريم في الخارج يكمن في الثقافة الغذائية اليابانية “عندما يتعلق الأمر بالفانيليا، فإن آيس كريم اليابان ليس مختلفًا كثيرًا، لكن مجموعة النكهات متنوعة، حيث تشمل ليس فقط آيس كريم الماتشا وفول الأزوكي الأحمر، بل أيضًا منتجات مثل الآيس كريم المغلف بعجين الموشي. تتوسع الطلبات بسبب شعبية هذه النكهات اليابانية الفريدة بين المستهلكين في الخارج.

(المقال الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: التنوع الكبير في منتجات الآيس كريم من إعداد قسم التحرير في © Nippon.com)