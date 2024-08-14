باريس 2024: اليابان تتألق بـ 45 ميدالية أولمبية والمصارعة تتصدر المشهد

حققت اليابان إنجازًا تاريخيًا في أولمبياد باريس بحصد 20 ميدالية ذهبية، وهو أكبر عدد من الميداليات الذهبية التي حصدتها البلاد في أي دورة ألعاب خارجية. ومع الوصول إلى إجمالي 45 ميدالية، عاش الجمهور الياباني ليالي حافلة بالإثارة، متابعين بشغف المنافسات الليلية على الرغم من فارق التوقيت الذي جعل الكثيرين يقاومون النعاس لمشاهدة لحظات الانتصار المذهلة.

حققت اليابان إنجازاً تاريخياً في أولمبياد باريس 2024، حيث فازت بـ 20 ميدالية ذهبية، و12 ميدالية فضية، و13 ميدالية برونزية، ليصل مجموع ميدالياتها إلى 45 ميدالية. هذا الإنجاز لم يكن مجرد صدفة، فقد تجاوزت اليابان عدد الميداليات الذهبية للدولة المضيفة، فرنسا، التي حصلت على 16 ميدالية ذهبية، وجاءت في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين اللتين حصدتا 40 ميدالية ذهبية لكل منهما. يُعد هذا الأداء المميز الأكبر في تاريخ اليابان من حيث عدد الميداليات الذهبية والإجمالي في الألعاب الأولمبية التي أُقيمت خارج اليابان.

كانت رياضة المصارعة في طليعة الألعاب التي أسهمت في حصد الميداليات، حيث قادت اليابان موجة الانتصارات في النصف الثاني من الأولمبياد بإحراز 11 ميدالية، منها 8 ميداليات ذهبية. ما يُميز هذا الإنجاز هو أن جميع النساء الست المشاركات في المصارعة حصلن على ميداليات. من بينهن، فوجينامي أكاري في فئة 53 كلغم، التي واصلت سلسلة انتصاراتها المذهلة في المباريات الرسمية لتصل إلى 137 انتصاراً، مما يجعلها واحدة من أقوى المصارعات في العالم، وهي لا تزال في العشرين من عمرها فقط. تُعتبر فوجينامي رمزاً للمستقبل المشرق لليابان في المصارعة، مع توقعات بتحقيقها المزيد من النجاحات في السنوات القادمة.

وفي رياضة المبارزة، أثبتت اليابان قوتها بحصولها على 5 ميداليات في المنافسات الفردية والجماعية. منذ أن حقق يوكي أوتا أول ميدالية في تاريخ المبارزة اليابانية في أولمبياد بكين 2008، شهدت هذه الرياضة تطوراً ملحوظاً في الأداء، وظهرت ثمار هذه الجهود بوضوح في أولمبياد باريس.

وفي منافسات ألعاب القوى، أحرزت كيتاغوتشي هاروكا الميدالية الذهبية في في رمي الرمح للسيدات، وهي أول ميدالية في التاريخ لليابان في تلك الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، حقق تاماي ريكوتو ميدالية فضية في الغطس العالي للرجال، وساتو تايشو ميدالية فضية في الخماسي الحديث للرجال، وهي الميدالية الأولى لليابان في هذه الرياضات.

وفي رياضة التزلج على الألواح في االشوارع، استطاع هوريغومي يوتو، الذي حصل على بطاقة التأهل للأولمبياد في اللحظة الأخيرة، تحقيق الفوز رغم التحديات الكبيرة في نهائي منافسات التزلج على الألواح في الشوارع. تمكن من تحقيق أعلى درجة في المحاولة الخامسة الأخيرة، ليحتفظ بلقبه للمرة الثانية على التوالي. أما في منافسات السيدات، فقد تألقت يوشيزاوا كوكو وأكاما ليز بتحقيق المركزين الأول والثاني على التوالي في التزلج على الألواح في الشوارع.

وعلى الرغم من نجاحات اليابان، شهدت رياضة الجودو تراجعاً في عدد الميداليات، حيث حصدت 8 ميداليات فقط، بما في ذلك في منافسات الفرق، مقارنة بـ 12 ميدالية تم تحقيقها في أولمبياد طوكيو. وللأسف، اقتصرت ميداليات السيدات في الجودو على اثنتين فقط.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان: لاعبة المصارعة النسائية في فئة 53 كغ فوجينامي أكاري، تبتسم وهي تحمل الميدالية الذهبية © رويترز)