بين الزواج والإنجاب.. كيف يؤثر القلق الاقتصادي على قرارات الشباب في اليابان؟

في قلب مدينة طوكيو المزدحمة بالحياة والعمل، يواجه الشباب تحديات غير متوقعة عندما يتعلق الأمر بالزواج وتأسيس أسرة. رغم أن 80% من الشباب العاملين يتطلعون للارتباط في المستقبل، إلا أن ”عدم وجود فرص جيدة للتعرف على شريك“ يقف عائقًا أمام نصفهم، مما يجعل فكرة العثور على شريك الحياة تبدو بعيدة المنال. والأمر لا يتوقف هنا؛ فهناك عائق اقتصادي كبير يؤرق الشباب، إذ يشير 70% منهم إلى أن ”القلق المالي“ هو التحدي الأكبر الذي يثنيهم عن إنجاب الأطفال. هذه الأرقام تعكس واقعًا صعبًا يدعو للتفكير حول كيفية تقديم حلول فعالة لتسهيل الحياة الأسرية في واحدة من أغلى مدن العالم.

في أحدث استطلاع أجرته غرفة تجارة طوكيو حول الوعي بالزواج والإنجاب بين الشباب العاملين في العاصمة اليابانية، كشف التقرير أن 78.7٪ من العزاب يخططون للزواج في المستقبل. ومع ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن ”عدم وجود فرص جيدة للتعرف على شريك“ يعد العقبة الرئيسية التي تواجههم، حيث قال 50.1٪ من الرجال و47.0٪ من النساء إنها أكبر تحدٍ. والأكثر إثارة للقلق هو أن هذه المشكلة تفوق ”القلق الاقتصادي“ كعائق، حيث أشار 40.9٪ من الرجال و36.5٪ من النساء إلى المخاوف المالية كعائق محتمل عند التفكير في إنجاب الأطفال.

أظهرت نتائج استطلاع حديث أُجري بين أبريل/نيسان ومايو/أيار كجزء من جهود السياسات لمعالجة انخفاض معدل المواليد في اليابان، أن 67.3% من العازبين الذين ليس لديهم شريك أشاروا إلى ”عدم وجود فرص جيدة للقاء الشريك المناسب“ كسبب رئيسي لعدم ارتباطهم. بالإضافة إلى ذلك، 37.1% منهم وجدوا ”صعوبة البحث عن شريك حياة“، و21.3% ذكروا ”قلة عدد الجنس الآخر في مكان العمل“، بينما أعرب 20.9% عن ”القلق من التواصل مع الجنس الآخر وعدم معرفة كيفية التعامل معه“.

أما بالنسبة لتفضيلات الأشخاص في بناء العلاقات، فكان الخيار الأكثر شيوعًا هو ”التعرف من خلال الأصدقاء والمعارف“ بنسبة 53.5%. وجاء في المرتبة الثانية ”تطبيقات التوفيق الموثوقة والمعقولة“ بنسبة 42.5%.

فيما يتعلق بالإنجاب، عبّر 76.4% من المشاركين عن تفضيلهم إنجاب طفلين أو أكثر. لكن 44.2% فقط يعتقدون أن هذا الأمر ممكن فعليًا في حياتهم. في المقابل، أفاد 55.7% أنهم يتوقعون إنجاب ”طفل واحد أو لا شيء“.

كانت هناك ميل لزيادة عدد الأطفال المثالي والواقعي مع زيادة دخل المستجيبين. عند وجود دخل سنوي أقل من 3 ملايين ين، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يفضلون عدم إنجاب أطفال إلى 24.6%.

عند التفكير في إنجاب الأطفال، يُعتبر ”القلق المالي“ هو العقبة الأكبر بنسبة 74.1%، متفوقاً بشكل كبير على باقي العوامل. بينما تزيد نسبة ”زيادة العبء الناتج عن الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال“ بين النساء، تبرز ”ساعات العمل الطويلة“ و”احتمالية الانتقال أو التعيين في مناطق بعيدة“ كعقبات رئيسية بين الرجال، مما يعكس الوعي بدور الجنسين في هذه المجالات. كما أن ”القلق من تأثير ذلك على المسيرة المهنية“ يظهر بشكل أكبر بين النساء مقارنة بالرجال.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان © بيكستا)