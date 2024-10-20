تعزيز الأمان: اليابان توفر معلومات عن الكوارث بلغات مختلفة للمقيمين والزوار الأجانب

في بلد معروف بتعرضه للكوارث الطبيعية، أصبح الاستعداد للطوارئ ضرورة قصوى. ولتوفير الحماية لجميع سكانه، بما في ذلك المقيمين الأجانب والزوار، ظهرت مجموعة من التطبيقات والمواقع الإلكترونية متعددة اللغات التي توفر معلومات حيوية حول كيفية الاستعداد للكوارث في اليابان. من خلال هذه الأدوات التكنولوجية المتاحة بعدة لغات، يمكن للجميع، بغض النظر عن خلفيتهم اللغوية، الوصول إلى إرشادات دقيقة ونصائح تساعدهم على البقاء آمنين في أوقات الطوارئ.

يعد الاستعداد للكوارث مثل الزلازل والأعاصير في اليابان أمرًا بالغ الأهمية، وهناك موارد متاحة بعدة لغات، بما في ذلك اللغة الإنكليزية، لمساعدة السكان والزوار على التكيف مع حالات الطوارئ.

من التطبيقات المفيدة التي تقدم هذه المعلومات هو تطبيق نصائح السلامة الصادر عن وكالة السياحة اليابانية، حيث يوفر معلومات عن الكوارث بـ 15 لغة. إلى جانب التطبيق، يقدم موقع ”نصائح السلامة“ محتوى موسعًا حول كيفية التصرف في حالات الطوارئ المختلفة.

تعتبر منظمة السياحة الوطنية اليابانية (JNTO) أيضًا مصدرًا موثوقًا للمعلومات المتعلقة بالسفر الآمن في اليابان، إذ توفر روابط مفيدة وإرشادات حول السفر في حالة الكوارث. الموقع متاح بـ 15 لغة، ويقدم تحديثات سريعة عند حدوث كارثة.

بالنسبة للمعلومات متعددة اللغات، تقدم هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها بـ 19 لغة، حيث يمكن مشاهدة أحدث الأخبار والتحديثات المتعلقة بالكوارث.

إلى جانب المصادر الوطنية، تلعب الحكومات المحلية دورًا رئيسيًا في توفير معلومات الطوارئ. العديد من البلديات طورت تطبيقاتها الخاصة بالكوارث، مثل تطبيق حكومة العاصمة طوكيو المتاح باللغات اليابانية، والإنكليزية، والصينية، والكورية. هذا التطبيق يتيح للمستخدمين تسجيل مواقعهم المفضلة للحصول على إشعارات فورية بمعلومات الكوارث، وكذلك الوصول إلى خرائط توضح حالة الأنهار، ومواقع الإخلاء، ونقاط توزيع الإمدادات.

يحتوي التطبيق أيضًا على كتب إرشادية حول الاستعداد للكوارث يمكن قراءتها، إضافة إلى اختبارات لتعزيز الوعي حول كيفية التعامل مع الطوارئ. كما أن هناك ميزة تسمح للمستخدمين بإدارة تواريخ انتهاء صلاحية السلع الضرورية المخصصة لحالات الطوارئ.

تعاونت بعض البلديات مع ”ياهو“ لتوفير تنبيهات الكوارث، أو أنشأت حسابات رسمية على تطبيق لاين لتقديم تحديثات مباشرة. من المهم متابعة كيفية نشر البلدية المحلية للمعلومات لتكون مستعدًا بشكل فعال عند حدوث أي طارئ.

الاستعداد المسبق والتدريب على كيفية التصرف بهدوء وبدون ذعر خلال الكوارث يمكن أن يقلل من تأثيرها الكبير على الأفراد والمجتمعات.

تطبيق نصائح السلامة

https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/app.html

https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/app.html منظمة السياحة الوطنية اليابانية

https://www.japan.travel/ar/ae

https://www.japan.travel/ar/ae موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld تطبيق هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ar/app

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ar/app موقع معلومات الوقاية من الكوارث في طوكيو

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1028747/index.html

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)