الفائزون بميداليات اليابان في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية باريس 2024، تألقت اليابان وحققت أداءً استثنائيًا، مسجلة لحظات رياضية لا تُنسى ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير. من الصعود المذهل على منصات التتويج إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة، أصبحت اليابان محط أنظار العالم وهي تجمع الميداليات وتبرز نجومًا لامعين في الساحة الرياضية العالمية. فما الذي يجعل هذه الدورة البارالمبية خاصة بالنسبة لليابان؟ اكتشفوا كيف حوّل الأبطال اليابانيون أحلامهم إلى واقع وتعرفوا على قائمة الفائزين الذين رفعوا اسم بلادهم عالياً في هذا المحفل الرياضي المهيب.

الإجمالي ■ ذهبية: 2 ■ فضية: 5 ■برونزية: 6

1 سبتمبر / أيلول

■ الميدالية البرونزية: كاجيوارا دايكي، موراياما هيروشي (ريشة الطائرة: زوجي الرجال WH1-WH2)

فازا بمباراة الميدالية البرونزية بعد تغلبهما على الثنائي الياباني الآخر، ماتسوموتو تاكومي وناجاشيما أوسامو.

■ الميدالية الفضية: ساتومي سارينا، يامازاكي يوما (ريشة الطائرة: زوجي السيدات WH1-WH2)

لم يتمكنوا من تكرار ذهبية طوكيو 2020، حيث خسروا 2-0 أمام زوجي صيني في النهائي.

■ الميدالية البرونزية: كاواكامي شوتا (ألعاب القوى: 100 متر رجال T13)

أنهى السباق بفارق جزء من الثانية عن الرياضي الذي احتل المركز الرابع ليضمن الميدالية البرونزية.

■ الميدالية البرونزية: إندو هيرومي (البوتشيا: فردي السيدات BC1)

فازت بميدالية في أول مسابقة فردية للسيدات؛ حيث كانت الفعاليات السابقة مختلطة

■ الميدالية البرونزية: ميزوتا ميكا (الرماية: بندقية الهواء 10 أمتار وضع الاستلقاء مختلط SH2)

أصبحت أول متسابقة يابانية تفوز بميدالية في الرماية بالألعاب البارالمبية.

31 أغسطس / آب

■ الميدالية الذهبية: كيمورا كيتشي (السباحة: 50 متر حر رجال S11)

فاز بالذهب في دورة الألعاب البارالمبية الخامسة له محققًا رقماً قياسياً جديداً لليابان.

■ الميدالية الفضية: كوبوتا كوتا (السباحة: 100 متر ظهر رجال S8)

فاز بأول ميدالية له في دورة الألعاب البارالمبية الثانية التي شارك فيها.

30 أغسطس / آب

■ الميدالية الفضية: ساتو توموكي (ألعاب القوى: 400 متر رجال T52)

فاز بالذهب في نفس الحدث على الكرسي المتحرك في طوكيو 2020، لكنه احتل المركز الثاني في باريس خلف الوافد البلجيكي الجديد ماكسيم كارابين.

■ الميدالية البرونزية: إيتو تومويا (ألعاب القوى: 400 متر رجال T52)

الرياضي البالغ من العمر 61 عامًا هو أكبر عضو في قائمة اليابان للألعاب البارالمبية.

■ الميدالية البرونزية: توميتا أوتشو (السباحة: 400 متر حرة للرجال S11)

حقق إنجازًا آخر على منصة التتويج بعد فوزه بالميدالية الفضية في طوكيو 2020.

■ الميدالية الفضية: سوزوكي تاكايوكي (السباحة: 100 متر حرة للرجال S4)

حصل سوزوكي على الميدالية الفضية رغم إرهاقه من سباقه الذي فاز فيه بالميدالية الذهبية في اليوم السابق.

■ الميدالية الفضية: كاراساوا كينيا (ألعاب القوى: 5000 متر للرجال T11)

كرر إنجازه بالفوز بالميدالية الفضية في هذا الحدث في طوكيو 2020.

29 أغسطس / آب

■ الميدالية الذهبية: سوزوكي تاكايوكي (السباحة: 50 متر صدر للرجال SB3)

في مشاركته السادسة على التوالي في الألعاب البارالمبية عن عمر 37 عامًا، فاز سوزوكي بالميدالية الذهبية بعد 16 عامًا من تحقيقه المركز الأول في نفس الحدث في أولمبياد بكين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: فريق الرغبي الياباني على الكراسي المتحركة يفوز بالميدالية الذهبية. © رويترز)