اليابان تشهد انخفاضًا قياسيًا في قوائم انتظار دور الحضانة

على الرغم من الانخفاض الملحوظ في عدد الأطفال المُدرجين في قوائم الانتظار وفقًا للإحصاءات الرسمية، إلا أن مشكلة الأطفال غير الظاهرين تظل قائمة بوضوح. السبب وراء ذلك يكمن في الازدحام الكبير الذي تعاني منه دور الحضانة القريبة من المحطات، مما يجعل التنافس على الأماكن فيها شديدًا. هذه المشكلة تؤدي إلى تأخير عودة الأمهات إلى سوق العمل، مما يسلط الضوء على استمرار التحديات التي يواجهها نظام رعاية الأطفال في المجتمع الياباني.

وفقًا لإحصاء صادر عن وكالة شؤون الطفل والأسرة حتى 1 أبريل/نيسان 2024، بلغ عدد الأطفال المسجلين على قوائم الانتظار للقبول في دور الحضانة المرخصة 2567 طفلًا، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 4.2٪ مقارنة بالعام السابق. وهذا يمثل العام السادس على التوالي الذي يشهد فيه العدد انخفاضًا قياسيًا جديدًا. ويرجع هذا التراجع بشكل أساسي إلى الانخفاض المستمر في معدل المواليد في اليابان، حيث شهد عدد الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة انخفاضًا تدريجيًا على مدى السنوات السبع الماضية، بعد أن بلغ ذروته في عام 2017 عندما تم تسجيل 26081 طفلًا على قوائم الانتظار.

على مستوى البلديات، حققت 1524 بلدية، أي ما يعادل 87.5% من الإجمالي، خلو قوائم الانتظار من الأطفال.

في المقابل، يتركز 60% من الأطفال المدرجين على قوائم الانتظار في المناطق الحضرية الكبرى مثل منطقة العاصمة الكبرى ومنطقة كينكي، وكذلك في المدن الكبرى الأخرى ذات الأهمية الإدارية. سجلت مدينتان فقط أكثر من 100 طفل على قوائم الانتظار: مدينة أوتسو في محافظة شيغا بـ 184 طفلًا، ومدينة نيشي نوميا في محافظة هيوغو بـ 121 طفلًا.

البلديات التي بلغ عدد الأطفال المدرجين على قوائم الانتظار فيها 50 طفلًا أو أكثر

المدن والبلدات والقرى عدد الأطفال نسبة الأطفال المدرجين على قوائم الانتظار (%) مدينة أوتسو في محافظة شيغا 184 1.92 مدينة نيشي نوميا في محافظة هيوغو 121 1.19 مدينة يوكايشي في محافظة ميى 72 1.21 منطقة سيتاغايا في طوكيو 58 0.29 مدينة مورياماجي في محافظة شيغا 58 2.26 مدينة أكاشي في محافظة هيوغو 50 0.50

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات وكالة شؤون الأطفال والأسرة.

ارتفع عدد ”أطفال قوائم الانتظار غير الظاهرة“ الذين تم استبعادهم من الإحصاءات الوطنية بسبب أسباب مثل تقديم طلب لحضانة معينة فقط أو تمديد الآباء إجازة رعاية الأطفال بسبب عدم قدرتهم على التسجيل في المنشأة المفضلة لديهم، إلى 4864 طفلًا مقارنة بالعام السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 71032 طفلًا.

غالبًا ما يكون التقديم في حضانة معينة فقط ناتجًا عن اعتبارات مثل طرق التنقل أو عدم القدرة على اصطحاب الأطفال من العمل في الوقت المناسب إذا كانوا في حضانة مختلفة. هذه الزيادة تشير إلى أن احتياجات الأشخاص الذين يسعون لتحقيق توازن بين العمل ورعاية الأطفال لا تزال غير مُعالجة بشكل كافٍ.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان © بيكستا)