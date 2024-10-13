مواليد اليابان يسجلون أدنى مستوى في تاريخ البلاد وأزمة ديموغرافية تلوح في الأفق

في أعقاب صدمة معدل المواليد المنخفض التي سجلت 1.57 في عام 1990، بدأت الحكومة في اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لهذا الانخفاض المقلق. ومع مرور أكثر من ثلاثة عقود على تلك الخطوة، يبدو أن الاتجاه الهبوطي لم يتوقف، بل استمر بوتيرة ملحوظة. وفي ظل هذه الظروف، هناك احتمال حقيقي أن ينخفض عدد المواليد إلى أقل من 700 ألف في عام 2024، مما يسلط الضوء على استمرار التحديات العميقة التي تواجه سياسات دعم الأسرة والتوازن الديموغرافي.

وفقًا للإحصاءات السكانية الأولية التي أصدرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، بلغ عدد المواليد في النصف الأول من عام 2024 (من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران) 350074 مولودًا، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 5.7%، ما يعادل 20978 مولودًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

انخفض الرقم في النصف الأول عن 400 ألف للعام الثالث على التوالي، بينما تسارعت وتيرة الانخفاض من الانخفاض الذي حدث في العام السابق بنسبة 3.6٪. إذا انخفض عدد المواليد بنفس الوتيرة في النصف الثاني من عام 2024، فقد ينخفض الإجمالي السنوي إلى أقل من 700 ألف لأول مرة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأزواج الذين تزوجوا في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران بنسبة 0.9٪ إلى 248513، وهو ما يمثل زيادة لأول مرة منذ عامين. وارتفع عدد الوفيات بنسبة 1.8% إلى 811819، ليصل إجمالي الانخفاض الطبيعي في عدد السكان في البلاد، أو عدد الوفيات مطروحًا منه عدد المواليد، إلى 461745.

وانخفض عدد المواليد السنوي إلى أقل من 800 ألف لأول مرة في عام 2022، وانخفض إلى أدنى مستوى قياسي له عند 727277 في عام 2023، مسجلاً بذلك العام الثامن على التوالي من الانخفاض.

من جهة أخرى، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 1.8% ليصل إلى 811819 شخصًا. وبالنسبة للانخفاض الطبيعي في عدد السكان، والذي يُحسب بطرح عدد المواليد من عدد الوفيات، فقد بلغ 461745 شخصًا، مما يشير إلى استمرار تفاقم نقص السكان وعدم القدرة على معالجته.

تشمل الإحصاءات الأولية المعلنة الأجانب المقيمين في اليابان بالإضافة إلى اليابانيين المقيمين في الخارج. ومن المتوقع أن تكون الأرقام النهائية، التي ستُعلن لاحقًا، مخصصة فقط لليابانيين المقيمين في اليابان، ومن المحتمل أن تكون أقل من الأرقام المعلنة حاليًا.

البيانات السكانية في اليابان للنصف الأول من العام

عام 2024 عام 2023 عدد المواليد 350074 371052 عدد الوفيات 811819 797716 الزيادة أو النقص الطبيعي -461745 -426664 عدد الزيجات 248513 246332 عدد حالات الطلاق 97811 96095

تم إعداد هذه المعلومات بواسطة فريق التحرير مستندًا إلى إحصاءات وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

في العام الماضي، وضعت الحكومة ”خطة تسريع“ لمواجهة انخفاض معدل المواليد، والتي ستنطلق على مدى ثلاث سنوات بدءًا من السنة المالية 2024. ستخصص الحكومة ميزانية سنوية قدرها 3.6 تريليون ين لهذه الفترة، مع إزالة قيود الدخل على مخصصات الأطفال اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2024. كما ستوسع الأهلية لتشمل طلاب المرحلة الثانوية، بهدف خلق بيئة تسهم في تسهيل تربية الأطفال وتحسين الظروف الأسرية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان © بيكستا)