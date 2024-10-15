استطلاع: المراهقون اليابانيون الأكثر وفاءً للأرز في وجباتهم اليومية

أظهرت دراسة استقصائية أُجريت في اليابان أن 84% من المراهقين اليابانيين كانوا يتناولون الأرز بشكل يومي تقريبًا. هذه النتيجة تعكس الدور الكبير الذي لعبه الأرز في النظام الغذائي اليومي للشباب الياباني، إذ ظل يحتفظ بمكانته كعنصر أساسي في الوجبات، رغم التغيرات التي طرأت على عادات تناول الطعام عالميًا. كان الأرز جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الغذائية في اليابان، وشكّل رابطًا يوميًا بين الأجيال وعاداتهم الغذائية التقليدية.

أظهر استطلاع أجرته شركة LY Corporatio في أوائل أغسطس/آب، عبر الهواتف الذكية، أن 74% من مستخدمي تطبيق لاين قالوا إنهم يتناولون الأرز ”كل يوم تقريبًا“. وعلى الرغم من انتشار الحديث عن تنويع الطعام والابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأرز، إلا أن الأرز لا يزال جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي في اليابان.

وأبرز الاستطلاع أن نسبة كبيرة من المراهقين يتناولون الأرز يوميًا، وذلك على الأرجح بسبب إعداد أفراد الأسرة للوجبات في المنزل وتقديم الطعام في المدارس. وأظهرت نتائج مماثلة بين الفئات العمرية من العشرينات إلى الستينيات. ومع ذلك، كانت الفئة العمرية الأكبر (الستينيات) هي الأكثر احتمالاً لتناول الأرز أقل من ثلاثة أيام في الأسبوع، حيث بلغت نسبة هؤلاء 14%.

عندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عن كيفية طهيهم للأرز في المنزل، أجاب حوالي 90% منهم بأنهم يعتمدون على ”طنجرة الأرز“. ويعود ذلك إلى التنوع الكبير في طناجر الأرز المتاحة حاليًا، بما في ذلك الأنواع الصغيرة الملائمة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم والطناجر متعددة الوظائف، مما جعل طنجرة الأرز جزءًا أساسيًا في معظم المنازل. من جهة أخرى، كانت نسبة صغيرة من المشاركين، حوالي 5%، يفضلون طهي الأرز في ”أوعية الفخار“.

أما بخصوص طرق تناول الأرز في المنزل، فقد أشار معظم المشاركين إلى أنهم يفضلون شراء الأرز في شكل ”أبنتو“ أو ”أونيغيري“ (كرات الأرز)، تليها الأكياس المعقمة والمنتجات المجمدة. ووجد الاستطلاع أن النساء أكثر ميلاً لاستخدام طنجرة الأرز مقارنة بالرجال، بينما كان الرجال أكثر تفضيلاً لشراء بنتو أو أونيغيري، أو تناول الأرز من الأكياس المعقمة.

تم إجراء الاستطلاع في أوائل شهر أغسطس/ آب، وتم تلقي إجابات صحيحة من 5255 شخصًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)