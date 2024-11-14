في مواجهة التغير المناخي: اليابان تطور أصناف أرز مقاومة للحرارة!اقتصاد
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في عام 2023، تم زراعة 46 نوعًا من الأرز المقاوم للحرارة، الذي يتميز بقدرته على التأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة في الصيف، في 39 محافظة يابانية، وفقًا لتقرير وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. بلغ إجمالي المساحة المخصصة لزراعة هذا الأرز 182,869 هكتارًا، ما يمثل زيادة بمقدار 2.8 ضعف مقارنة بعشر سنوات مضت. كما سجلت نسبة الأرز المزروع للاستهلاك البشري 14.7٪ من إجمالي المحاصيل، وكلاهما رقمان قياسيان.
وعلى الرغم من موطن الأرز الأصلي المناطق شبه الاستوائية، إلا أن زراعته في اليابان واجهت تاريخًا طويلًا من التحديات، خصوصًا في مواجهة الأضرار التي يسببها الطقس البارد. على مر السنين، ظهرت حاجة ملحة لتطوير أصناف جديدة قادرة على مقاومة البرودة. في عام 1993، على سبيل المثال، شهدت اليابان صيفًا باردًا بشكل غير معتاد، ما تسبب في تدمير واسع لمحاصيل الأرز، خاصة في منطقتي توهوكو وكانتو. ونتيجة لهذا الضرر، اضطرت اليابان إلى استيراد الأرز بشكل فوري من دول مثل تايلاند والولايات المتحدة لضمان إمداداتها الغذائية.
كانت تجربة عام 1993 نقطة تحول مهمة في قطاع الزراعة الياباني. فمنذ ذلك الوقت، تكثفت الجهود لتطوير أصناف أرز تتحمل الظروف المناخية القاسية، سواء كانت موجات البرد أو الحرارة المرتفعة. هذه الجهود المستمرة تهدف إلى حماية الأمن الغذائي في البلاد في ظل التقلبات المناخية المتزايدة.
الأصناف الرئيسية المقاومة للحرارة ومناطق الزراعة (2023)
|صنف
|المساحة (هكتار)
|المناطق الرئيسية لإنتاج الأرز
|كِينومُسُمِي
|22,549
|توتوري، شيمانِى، أوكاياما
|كوشي إيبُوكِي
|18,300
|نيغاتا
|تسُوياهيمي
|17,823
|ميياغي، ياماغاتا، شيمانى
|فُسَاكُوغانِي
|11,612
|تشيبا
|توتشيغي نو هوشي
|8500
|توشيغي
|أَكِيسَاكَارِي
|8361
|فوكوي، هيروشيما، توكوشيما
|نيكُومَارُو
|7913
|شيزوكا، أوكاياما، ناغازاكي
|ساي نو كيزونا
|6900
|سايتما
|غينكيتسوكوشي
|6310
|فوكؤوكا
|سا غابيوري
|6220
|ساغا
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات وزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك
وعلى النقيض من أزمة الأرز في عام 1993 الناجمة عن الطقس البارد، فإن نقص الأرز الأخير في عام 2023 كان نتيجة للحرارة الشديدة التي شهدها الصيف، ما أدى إلى تراجع جودة وكميات الأرز الموزعة. وأشار مسؤول في وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك إلى أن ”الارتفاع المستمر في درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري العالمي يعد اتجاهًا متوقعًا“. وأضاف: ”هذا يستدعي المزيد من الجهود لتطوير وزراعة أصناف أرز مقاومة للحرارة، لضمان استقرار الإنتاج في ظل التغيرات المناخية المستقبلية“.
مؤخراً، بدأت جميع مناطق إنتاج الأرز في اليابان في تطوير أصنافها الخاصة والعمل على إنشاء علامات تجارية مميزة لها. ومع ذلك، فإن عملية تطوير أصناف جديدة تستغرق وقتًا طويلاً، مما دفع مسؤولًا من وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك إلى التعبير عن قلقه، حيث قال: ”قد نشهد بالفعل زيادة في زراعة الأرز من مناطق أخرى كوسيلة للتكيف السريع مع درجات الحرارة الشديدة“.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)