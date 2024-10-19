مسح حكومي: كيف يرى اليابانيون كلمات المحاكاة الصوتية الجديدة؟

في مجتمع يتغير بسرعة، لا يقتصر التطور على التكنولوجيا فحسب، بل يمتد ليشمل اللغة أيضًا. وفقًا لمسح حكومي حديث حول اللغة اليابانية، بدأت كلمات صوتية جديدة مثل ’’موفو موفو‘‘، التي تعني ”ناعم ومنفوش“، في إيجاد مكان لها داخل المعجم الياباني اليومي. من خلال هذا المسح، نكتشف كيف أصبحت هذه الكلمات جزءًا من الحياة اليومية، وكيف يبتكر الناس طرقًا جديدة للتعبير عن أحاسيسهم وتجاربهم في ظل ثقافة لغوية غنية بالتنوع والابتكار.

نشرت وكالة الشؤون الثقافية اليابانية نتائج أحدث مسح أجرته حول آراء السكان بشأن اللغة اليابانية. وركز جزء من المسح على موقفهم تجاه كلمات المحاكاة الصوتية الجديدة، حيث تضمن أسئلة حول استخدام الأمثلة السبعة التالية:

ساكوتّو: تُستخدم لوصف إنهاء شيء ”بسرعة“.

موفو موفو: ”ناعم ومنفوش“ لوصف ملمس الحيوانات وأشياء أخرى.

ماتّاري: تعني ”قشعريرة أو استرخاء“.

غاتّسوري: يمكن أن تعني ”بشكل شامل أو كثيرا“. غالبا ما تُستخدم عند الحديث عن الطعام.

كيون كيون: تصف الشعور بـ”الحماس الشديد لدرجة عدم القدرة على التنفس“.

فواتّو: تستخدم لوصف شيء ”غامض أو غير واضح“.

غوري غوري: تعني ”متعصب أو مهووس“ بشيء محدد.

أشار أكثر من نصف المشاركين في المسح إلى أنهم يستخدمون كلمات ساكوتّو وموفو موفو وماتّاري، في حين أن 20% فقط قالوا إنهم يستخدمون كلمة غوري غوري.

أبدى المشاركون في المسح الذين بلغت أعمارهم 50 عاما أو أقل ميولا أكثر لاستخدام هذه العبارات، ولكن حتى بين من تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، استخدم 40% منهم كلمات ساكوتّو وموفو موفو وماتّاري.

كانت كلمة غوري غوري الأكثر استخداما بين المشاركين في العشرينات من العمر، حيث ذكر أكثر من نصفهم أنهم يستخدمونها. في حين انخفض استخدامها إلى 40% بين من هم في الثلاثينات من العمر و30% بين من هم في الأربعينات من العمر، ما يشير إلى أن الكلمة لم تترسخ في اللغة المحكية بشكل كبير بعد.

كما ذكر أكثر من 80% من المشاركين بأنهم لا ينزعجون من استخدام الآخرين لكلمات ساكوتّو وموفو موفو وماتّاري وغاتّسوري وكيون كيون، ما يشير إلى أن هذه الكلمات قد نالت قبولا بين المتحدثين باللغة اليابانية.

تعكف وكالة الشؤون الثقافية على إجراء مسحها لمعرفة المواقف تجاه اللغة اليابانية وفهمها منذ عام 1995. وفي مسحها للسنة المالية 2023، أرسلت استبيانات إلى 6000 شخص تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر، واستندت نتائجها إلى إجابات 3559 شخصا ممن استجابوا للمسح.

(النص الأصلي منشور باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)