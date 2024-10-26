اليابانيون يواصلون حصد جوائز نوبل للحماقة العلمية.. 18 عامًا من الابتكار الغريب

تخيل عالَمًا من الأبحاث التي تثير الضحك أولًا، لكنها تجعلك تفكر مرتين بعد ذلك! هذا هو جوهر جائزة نوبل للحماقة العلمية، التي تكافئ الدراسات التي قد تبدو طريفة وسخيفة في ظاهرها، لكنها تحمل أفكارًا مبتكرة وذات مغزى. وعلى مدار الثمانية عشر عامًا الماضية، تألق الباحثون اليابانيون في هذا المجال، ليكشفوا لنا عن جوانب غريبة من العلم تفتح أفقًا جديدًا وتضيف لمسة من الفكاهة على جديته المعتادة.

أقيم حفل توزيع جائزة نوبل للحماقة العلمية لعام 2024 في 12 سبتمبر/أيلول في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ومرة أخرى كان من بين الفائزين لهذا العام بهذه الجائزة التي تمنح اعتمادا على معيار ”جعل الناس يضحكون ثم جعلهم يفكرون“، مواطن ياباني. وتوافق جائزة العام السنة الثامنة عشرة على التوالي منذ عام 2007 التي يحصل فيها باحثون يابانيون على جائزة نوبل للحماقة.

حصلت مجموعة بقيادة تاكيبي تاكانوري في هذا العام وهو أستاذ في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، على جائزة نوبل للحماقة في علم وظائف الأعضاء (فيزيولوجيا) لاكتشاف أن الثدييات يمكنها التنفس من خلال فتحة الشرج باستخدام أمعائها.

تم إطلاق جائزة نوبل للحماقة العلمية كمحاكاة ساخرة لجائزة نوبل في عام 1991 من قبل مجلة ”Annals of Improbable Research“ الأمريكية الفكاهية العلمية. اشتقت تسميتها بالطبع من تلاعب لفظي على كلمة ”ignoble“، والتي تشير إلى شخص وضيع أو يفتقر إلى الشرف.

كان أول ياباني يفوز بهذه الجائزة هو فريق بحثي من شركة شيسيدو بقيادة كاندا فوجيهيرو في عام 1992، لقاء جهوده لتحديد المركبات الكيميائية التي تسبب رائحة القدم. وقد حصل ناكاغاكي توشييوكي، الذي يدرس الكائنات وحيدة الخلية المعروفة باسم العفن المخاطي، مرتين على الجائزة، الأولى في مجال العلوم الإدراكية لعام 2008، والأخرى في مجال تخطيط النقل لعام 2010.

وبينما حصدت اليابان الكثير من الجوائز في مجال العلوم، إلا أنها حصلت على واحدة في مجال الاقتصاد في عام 1997 عن ”تاماغوتشي (حيوانات أليفة افتراضية)“. كما حصلت على جائزتين في مجال السلام في عام 2002 لتطوير مترجم لنباح الكلاب Bowlingual وفي عام 2004 عن الكاراؤكي.

حصل الباحثون اليابانيون على أكبر عدد من الجوائز في مجال الكيمياء بمقدار ستة جوائز، تلاها أربع جوائز في علم الأحياء وثلاث جوائز في الطب.

اليابانيون الفائزون بجائزة نوبل للحماقة العلمية

2024

علم وظائف الأعضاء

تاكيبي تاكانوري وآخرون

لاكتشافهم أن الكثير من الثدييات قادرة على التنفس من خلال فتحة الشرج.

2023

التغذية

ميياشيتا هوميي وناكامورا هيرومي

لإجراء تجارب لتحديد كيف يمكن لعيدان تناول الطعام أو مصاصات الشرب المكهربة تغيير طعم الطعام.

2022

الهندسة

ماتسوزاكي غين وآخرون

لمحاولة اكتشاف الطريقة الأكثر كفاءة لاستخدام الناس لأصابعهم عند تحريك مقبض.

2021

الحركية

موراكامي هيساشي ونيشيناري كاتسوهيرو ونيشياما يوتا

لإجراء تجارب لمعرفة سبب اصطدام المشاة أحيانا بمشاة آخرين.

2020

علم الصوتيات

نيشيمورا تاكيشي

لحث أنثى تمساح صيني على إصدار صوت هدير في صندوق محكم الإغلاق مملوء بغاز الهيليوم مع الهواء.

2019

الكيمياء

واتانابي شيغيرو وآخرون

لتقدير إجمالي حجم اللعاب الذي ينتجه طفل يبلغ من العمر خمس سنوات يوميا.

2018

التعليم الطبي

هوريؤتشي أكيرا

لتقرير طبي بعنوان ”تنظير القولون في وضع الجلوس: الدروس المستفادة من تنظير القولون الذاتي“.

2017

علم الأحياء

يوشيزاوا كازونوري وكاميمورا يوشيتاكا

لاكتشافهما قضيبا أنثويا ومهبلا ذكريا في حشرة تعيش بالكهوف.

2016

الإدراك

هيغاشيياما أتسوكي

للتحقق ما إذا كانت الأشياء تبدو مختلفة عندما تنحني وتنظر إليها من بين ساقيك.

2015

الطب

كيماتا هاجيمي

لإجراء تجارب لدراسة الفوائد الطبية الحيوية أو العواقب الطبية الحيوية للقبلات الرومانسية العميقة (وغيره من الأنشطة الحميمة والشخصية).

2014

الفيزياء

مابوتشي كييوشي وآخرون

لقياس مقدار الاحتكاك بين الحذاء وقشرة الموز وبين قشرة الموز والأرض، عندما يدعس الشخص على قشرة موز موجودة على الأرض.

2013

الكيمياء

إيماي شينسوكي وآخرون

لاكتشافه أن العملية الكيميائية الحيوية التي تجعل الناس يبكون بسبب البصل أكثر تعقيدا مما أدركه العلماء سابقا.

2013

الطب

نيئمي ماسانوري وآخرون

لتقييم تأثير الاستماع إلى الأوبرا على فئران خضعت لزراعة قلب.

2012

علم الصوتيات

كوريهارا كازوتاكا وتسوكادا كوجي

لابتكار جهاز ”معطل الكلام“ الذي يؤثر على قدرة الشخص على الكلام عبر جعله يسمع كلماته متأخرة لفترة وجيزة بعد نطقها.

2011

الكيمياء

إيماي ماكوتو وآخرون

لتحديد الكثافة المثالية للوسابي (فجل الخيل الحار) عندما يُطلق عبر الهواء لإيقاظ الأشخاص النائمين في حالة نشوب حريق أو أي حالة طوارئ أخرى، ولاستخدام هذه النتائج لاختراع جهاز إنذار الوسابي.

2010

تخطيط النقل

ناكاغاكي توشييوكي وآخرون

لاستخدام العفن المخاطي لتحديد المسارات المثلى لقضبان السكك الحديدية.

2009

علم الأحياء

تاغوتشي فوميأكي

لإثبات أن نفايات المطبخ يمكن تقليلها بنسبة تزيد عن 90% من حيث الكتلة باستخدام بكتيريا مستخرجة من براز حيوانات الباندا العملاق.

2008

العلوم الإدراكية

ناكاغاكي توشييوكي وآخرون

لاكتشافهم أن العفن المخاطي قادر على حل الأحجيات.

2007

الكيمياء

ياماموتو مايو

لتطوير طريقة لاستخراج الفانيلين (رائحة الفانيليا ونكهتها) من روث البقر.

2005

التغذية

ناكاماتسو يوشيرو

للتصوير والتحليل بأثر رجعي لكل وجبة تناولها على مدار 34 عاما (لايزال مستمرا).

2005

علم الأحياء

هاياساكا يوجي

للقيام بعناية شديدة بتصنيف وشم الروائح المميزة التي ينتجها 131 نوعا مختلفا من الضفادع عندما تشعر بالتوتر.

2004

السلام

إينوي دايسوكي

لاختراع الكاراؤكي، ما أتاح طريقة جديدة تماما للناس لتعلم التسامح بين بعضهم البعض.

2003

الكيمياء

هيروسي يوكيو

لإجراء أبحاث كيميائية عن تمثال برونزي في مدينة كانازاوا لا ينجذب إليه الحمام.

2002

السلام

ساتو كييتا وسوزوكي ماتسومي وكوغوري نوريو

لتعزيز السلام والوئام بين الأنواع الحيوية من خلال اختراع Bowlingual، وهو جهاز ترجمة آلي يعتمد على الكمبيوتر لترجمة نباح الكلب ما يمكن الإنسان من فهم هذه الحيوانات.

1999

الكيمياء

ماكينو تاكيشي

لمشاركته في S-Check، وهو رذاذ لكشف الخيانة الزوجية بعد أن تضعه الزوجات على الملابس الداخلية لأزواجهن.

1997

الاقتصاد

مايتا أكي ويوكوي أكيهيرو

بسبب إشغال الناس بتربية حيوانات تاماغوتشي الأليفة الافتراضية على مدار ملايين الساعات والتي كان يمكن استغلالها في العمل.

1997

علم الأحياء

ياغيو تاكامي وآخرون

لقياس أنماط الموجات الدماغية لدى الأشخاص أثناء مضغهم نكهات مختلفة من العلكة.

1996

التنوع الحيوي

أوكامورا تشونوسوكي

لاكتشافه حفريات ادعى أنها تعود لديناصورات وخيول وتنانين وأميرات وأكثر من 1000 من ”أنواع صغيرة“ منقرضة، لا يتجاوز طولها 1/100 من البوصة.

1995

علم النفس

واتانابي شيغيرو وآخرون

لنجاحهم في تدريب الحمام على التمييز بين لوحات بيكاسو ولوحات مونيه.

1992

الطب

كاندا فوجيهيرو وآخرون

لدراستهم البحثية الرائدة بعنوان ”توضيح المركبات الكيميائية المسؤولة عن رائحة القدم الكريهة“، ولا سيما استنتاجهم أن من يعتقد أن لديه رائحة قدم كريهة تصبح فعلا لديه رائحة قدم، ومن لا يعتقدون ذلك لا تكون لهم رائحة.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءًعلى بيانات من موقع Improbable.com.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: تاكيبي تاكانوري وزملاؤه يستلمون جائزة نوبل للحماقة العلمية في علم وظائف الأعضاء في حفل أقيم في سبتمبر/أيلول 2024 في متحف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، © جيجي برس)