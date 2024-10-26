اليابانيون يواصلون حصد جوائز نوبل للحماقة العلمية.. 18 عامًا من الابتكار الغريب

اليابانيون يواصلون حصد جوائز نوبل للحماقة العلمية.. 18 عامًا من الابتكار الغريبعلوم وتكنولوجيا
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أقيم حفل توزيع جائزة نوبل للحماقة العلمية لعام 2024 في 12 سبتمبر/أيلول في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ومرة أخرى كان من بين الفائزين لهذا العام بهذه الجائزة التي تمنح اعتمادا على معيار ”جعل الناس يضحكون ثم جعلهم يفكرون“، مواطن ياباني. وتوافق جائزة العام السنة الثامنة عشرة على التوالي منذ عام 2007 التي يحصل فيها باحثون يابانيون على جائزة نوبل للحماقة.
حصلت مجموعة بقيادة تاكيبي تاكانوري في هذا العام وهو أستاذ في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، على جائزة نوبل للحماقة في علم وظائف الأعضاء (فيزيولوجيا) لاكتشاف أن الثدييات يمكنها التنفس من خلال فتحة الشرج باستخدام أمعائها.
تم إطلاق جائزة نوبل للحماقة العلمية كمحاكاة ساخرة لجائزة نوبل في عام 1991 من قبل مجلة ”Annals of Improbable Research“ الأمريكية الفكاهية العلمية. اشتقت تسميتها بالطبع من تلاعب لفظي على كلمة ”ignoble“، والتي تشير إلى شخص وضيع أو يفتقر إلى الشرف.
كان أول ياباني يفوز بهذه الجائزة هو فريق بحثي من شركة شيسيدو بقيادة كاندا فوجيهيرو في عام 1992، لقاء جهوده لتحديد المركبات الكيميائية التي تسبب رائحة القدم. وقد حصل ناكاغاكي توشييوكي، الذي يدرس الكائنات وحيدة الخلية المعروفة باسم العفن المخاطي، مرتين على الجائزة، الأولى في مجال العلوم الإدراكية لعام 2008، والأخرى في مجال تخطيط النقل لعام 2010.
وبينما حصدت اليابان الكثير من الجوائز في مجال العلوم، إلا أنها حصلت على واحدة في مجال الاقتصاد في عام 1997 عن ”تاماغوتشي (حيوانات أليفة افتراضية)“. كما حصلت على جائزتين في مجال السلام في عام 2002 لتطوير مترجم لنباح الكلاب Bowlingual وفي عام 2004 عن الكاراؤكي.
حصل الباحثون اليابانيون على أكبر عدد من الجوائز في مجال الكيمياء بمقدار ستة جوائز، تلاها أربع جوائز في علم الأحياء وثلاث جوائز في الطب.
اليابانيون الفائزون بجائزة نوبل للحماقة العلمية
2024
علم وظائف الأعضاء
- تاكيبي تاكانوري وآخرون
- لاكتشافهم أن الكثير من الثدييات قادرة على التنفس من خلال فتحة الشرج.
2023
التغذية
- ميياشيتا هوميي وناكامورا هيرومي
- لإجراء تجارب لتحديد كيف يمكن لعيدان تناول الطعام أو مصاصات الشرب المكهربة تغيير طعم الطعام.
2022
الهندسة
- ماتسوزاكي غين وآخرون
- لمحاولة اكتشاف الطريقة الأكثر كفاءة لاستخدام الناس لأصابعهم عند تحريك مقبض.
2021
الحركية
- موراكامي هيساشي ونيشيناري كاتسوهيرو ونيشياما يوتا
- لإجراء تجارب لمعرفة سبب اصطدام المشاة أحيانا بمشاة آخرين.
2020
علم الصوتيات
- نيشيمورا تاكيشي
- لحث أنثى تمساح صيني على إصدار صوت هدير في صندوق محكم الإغلاق مملوء بغاز الهيليوم مع الهواء.
2019
الكيمياء
- واتانابي شيغيرو وآخرون
- لتقدير إجمالي حجم اللعاب الذي ينتجه طفل يبلغ من العمر خمس سنوات يوميا.
2018
التعليم الطبي
- هوريؤتشي أكيرا
- لتقرير طبي بعنوان ”تنظير القولون في وضع الجلوس: الدروس المستفادة من تنظير القولون الذاتي“.
2017
علم الأحياء
- يوشيزاوا كازونوري وكاميمورا يوشيتاكا
- لاكتشافهما قضيبا أنثويا ومهبلا ذكريا في حشرة تعيش بالكهوف.
2016
الإدراك
- هيغاشيياما أتسوكي
- للتحقق ما إذا كانت الأشياء تبدو مختلفة عندما تنحني وتنظر إليها من بين ساقيك.
2015
الطب
- كيماتا هاجيمي
- لإجراء تجارب لدراسة الفوائد الطبية الحيوية أو العواقب الطبية الحيوية للقبلات الرومانسية العميقة (وغيره من الأنشطة الحميمة والشخصية).
2014
الفيزياء
- مابوتشي كييوشي وآخرون
- لقياس مقدار الاحتكاك بين الحذاء وقشرة الموز وبين قشرة الموز والأرض، عندما يدعس الشخص على قشرة موز موجودة على الأرض.
2013
الكيمياء
- إيماي شينسوكي وآخرون
- لاكتشافه أن العملية الكيميائية الحيوية التي تجعل الناس يبكون بسبب البصل أكثر تعقيدا مما أدركه العلماء سابقا.
2013
الطب
- نيئمي ماسانوري وآخرون
- لتقييم تأثير الاستماع إلى الأوبرا على فئران خضعت لزراعة قلب.
2012
علم الصوتيات
- كوريهارا كازوتاكا وتسوكادا كوجي
- لابتكار جهاز ”معطل الكلام“ الذي يؤثر على قدرة الشخص على الكلام عبر جعله يسمع كلماته متأخرة لفترة وجيزة بعد نطقها.
2011
الكيمياء
- إيماي ماكوتو وآخرون
- لتحديد الكثافة المثالية للوسابي (فجل الخيل الحار) عندما يُطلق عبر الهواء لإيقاظ الأشخاص النائمين في حالة نشوب حريق أو أي حالة طوارئ أخرى، ولاستخدام هذه النتائج لاختراع جهاز إنذار الوسابي.
2010
تخطيط النقل
- ناكاغاكي توشييوكي وآخرون
- لاستخدام العفن المخاطي لتحديد المسارات المثلى لقضبان السكك الحديدية.
2009
علم الأحياء
- تاغوتشي فوميأكي
- لإثبات أن نفايات المطبخ يمكن تقليلها بنسبة تزيد عن 90% من حيث الكتلة باستخدام بكتيريا مستخرجة من براز حيوانات الباندا العملاق.
2008
العلوم الإدراكية
- ناكاغاكي توشييوكي وآخرون
- لاكتشافهم أن العفن المخاطي قادر على حل الأحجيات.
2007
الكيمياء
- ياماموتو مايو
- لتطوير طريقة لاستخراج الفانيلين (رائحة الفانيليا ونكهتها) من روث البقر.
2005
التغذية
- ناكاماتسو يوشيرو
- للتصوير والتحليل بأثر رجعي لكل وجبة تناولها على مدار 34 عاما (لايزال مستمرا).
2005
علم الأحياء
- هاياساكا يوجي
- للقيام بعناية شديدة بتصنيف وشم الروائح المميزة التي ينتجها 131 نوعا مختلفا من الضفادع عندما تشعر بالتوتر.
2004
السلام
- إينوي دايسوكي
- لاختراع الكاراؤكي، ما أتاح طريقة جديدة تماما للناس لتعلم التسامح بين بعضهم البعض.
2003
الكيمياء
- هيروسي يوكيو
- لإجراء أبحاث كيميائية عن تمثال برونزي في مدينة كانازاوا لا ينجذب إليه الحمام.
2002
السلام
- ساتو كييتا وسوزوكي ماتسومي وكوغوري نوريو
- لتعزيز السلام والوئام بين الأنواع الحيوية من خلال اختراع Bowlingual، وهو جهاز ترجمة آلي يعتمد على الكمبيوتر لترجمة نباح الكلب ما يمكن الإنسان من فهم هذه الحيوانات.
1999
الكيمياء
- ماكينو تاكيشي
- لمشاركته في S-Check، وهو رذاذ لكشف الخيانة الزوجية بعد أن تضعه الزوجات على الملابس الداخلية لأزواجهن.
1997
الاقتصاد
- مايتا أكي ويوكوي أكيهيرو
- بسبب إشغال الناس بتربية حيوانات تاماغوتشي الأليفة الافتراضية على مدار ملايين الساعات والتي كان يمكن استغلالها في العمل.
1997
علم الأحياء
- ياغيو تاكامي وآخرون
- لقياس أنماط الموجات الدماغية لدى الأشخاص أثناء مضغهم نكهات مختلفة من العلكة.
1996
التنوع الحيوي
- أوكامورا تشونوسوكي
- لاكتشافه حفريات ادعى أنها تعود لديناصورات وخيول وتنانين وأميرات وأكثر من 1000 من ”أنواع صغيرة“ منقرضة، لا يتجاوز طولها 1/100 من البوصة.
1995
علم النفس
- واتانابي شيغيرو وآخرون
- لنجاحهم في تدريب الحمام على التمييز بين لوحات بيكاسو ولوحات مونيه.
1992
الطب
- كاندا فوجيهيرو وآخرون
- لدراستهم البحثية الرائدة بعنوان ”توضيح المركبات الكيميائية المسؤولة عن رائحة القدم الكريهة“، ولا سيما استنتاجهم أن من يعتقد أن لديه رائحة قدم كريهة تصبح فعلا لديه رائحة قدم، ومن لا يعتقدون ذلك لا تكون لهم رائحة.
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءًعلى بيانات من موقع Improbable.com.
(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: تاكيبي تاكانوري وزملاؤه يستلمون جائزة نوبل للحماقة العلمية في علم وظائف الأعضاء في حفل أقيم في سبتمبر/أيلول 2024 في متحف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، © جيجي برس)