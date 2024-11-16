العمل بلا تقاعد: كبار السن يواصلون تعزيز سوق العمل الياباني

تستمر اليابان في مواجهة تحولات ديموغرافية غير مسبوقة، حيث ارتفع عدد العمال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً للعام العشرين على التوالي، ليصل إلى 9.1 مليون في عام 2023. هذه الزيادة الملحوظة تعكس تغييرات في سوق العمل، حيث يختار الكثير من كبار السن البقاء نشطين وفاعلين في حياتهم المهنية. في وقت يتزايد فيه التركيز على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، يصبح هؤلاء العمال ذوو الخبرة جزءًا حيويًا من الحلول المستدامة.

تشير الأرقام الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إلى استمرار ارتفاع نسبة كبار السن في اليابان. فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر رقماً قياسياً جديداً، حيث وصل إلى 36.25 مليون نسمة بحلول 15 سبتمبر 2024، بزيادة طفيفة قدرها 20 ألف شخص مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت نسبة كبار السن ضمن إجمالي السكان إلى 29.3٪، وهو مستوى غير مسبوق.

تعكس هذه الأرقام بوضوح ظاهرة شيخوخة السكان وتأثيرها على تكوين القوة العاملة في البلاد. في عام 2023، كان هناك 9.1 مليون شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر لا يزالون يعملون، مسجلين زيادة للعام العشرين على التوالي. وفيما يتعلق بالقطاعات، جاءت تجارة الجملة والتجزئة في المقدمة من حيث عدد العاملين كبار السن، حيث بلغ عددهم 1.3 مليون شخص، تلتها قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية بـ1.1 مليون، ثم قطاع الخدمات بـ1 مليون شخص.

من اللافت أن عدد كبار السن العاملين في قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية قد تضاعف بمقدار 2.4 مرة مقارنة بما كان عليه قبل عشر سنوات، مع نمو ملحوظ في قطاع رعاية التمريض تحديدًا. يمثل كبار السن 13.5٪ من إجمالي العاملين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر، مما يعني أن واحدًا من كل 7 أشخاص عاملين في اليابان يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر.

استقر معدل التوظيف بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر عند 25.2%، دون أي تغيير. أما بالنسبة لمعدلات التوظيف للفئات العمرية المحددة، فقد بلغت 52.0% لمن تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عامًا، و34.0% لمن تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عامًا، و11.4% لمن تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر. وتعتبر جميع هذه الأرقام مستويات قياسية جديدة تعكس التوجه المتزايد نحو العمل بين كبار السن في اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)