أكتوبر/ تشرين الأول 2024: تغييرات مهمة تطرق أبواب حياة الناس في اليابان

شهد شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024 سلسلة من التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الهامة. مع بداية الشهر، توسع بدل الأطفال، مما وفر دعماً أكبر للأسر، كما ارتفع الحد الأدنى للأجور، معززًا دخل العمال في مختلف القطاعات. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت رسوم البريد بشكل ملحوظ، مما أثر على بعض الخدمات اليومية. هذه التغييرات عكست توجه الحكومة المستمر نحو تحسين مستوى المعيشة، لكنها في الوقت ذاته أثارت تساؤلات حول تأثيرها على ميزانيات الأسر اليابانية. كيف تفاعلت اليابان مع هذه التحولات؟

زيادات في مخصصات الأطفال

اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تم تمديد مخصصات الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية (من التغطية حتى نهاية المرحلة الإعدادية) ولم يعد هناك حد أقصى للدخل، مما يجعل المزيد من الأسر مؤهلة للحصول على المدفوعات. يتم زيادة المخصص إلى 30000 ين من الطفل الثالث فصاعدًا. اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول، ستبدأ المدفوعات من ديسمبر/ كانون الأول. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل العبء الاقتصادي على الأسر لمعالجة انخفاض المواليد الذي تعاني منه البلاد.

توسيع نطاق تغطية المعاش التقاعدي

تم توسيع نطاق تغطية معاش التقاعد Kōsei nenkin للعاملين بدوام جزئي من جميع الشركات التي تضم 101 موظفًا أو أكثر لتشمل جميع الشركات التي تضم 51 موظفًا أو أكثر.

زيادة الحد الأدنى للأجور

سيتم رفع الحد الأدنى للأجور على مراحل بين محافظات البلاد، مما يرفع المتوسط ​​الوطني 51 ين ليصل إلى 1055 ين على أساس سنوي. وقد تصدرت العديد من المحافظات الأقل سكانًا التوصيات الوطنية في زياداتها لمحاولة مواجهة تدفق العمال إلى المناطق الحضرية الكثيفة. هناك 16 محافظة بها حد أدنى للأجور يزيد عن 1000 ين، ويبلغ أعلى مستوى في طوكيو عند 1163 ين.

التطعيم ضد فيروس كورونا

سيتم تقديم التطعيمات المنتظمة ضد فيروس كورونا لكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عامًا والذين يعانون من حالات مرضية كامنة، بتكلفة قصوى تبلغ 7000 ين. يمكن لمن تقل أعمارهم عن 65 عامًا تلقي اللقاحات طواعية، حيث سيدفعون المبلغ الكامل من حيث المبدأ.

زيادة تكاليف الأدوية التي انتهت براءات اختراعها

ترتفع الرسوم على الأشخاص الذين يختارون شراء نسخ أصلية من الأدوية التي انتهت براءات اختراعها بدلاً من الأدوية الجنيسة في حالة 1095 عنصرًا حيث تم طرح البدائل الجنيسة للبيع منذ خمس سنوات أو أكثر، أو يتم استخدام الأدوية الجنيسة بنسبة 50% أو أكثر من الوقت. لا ينطبق هذا عندما يقرر الطبيب وصف أدوية خارج براءات الاختراع أو إذا لم يكن لدى الصيدلية عناصر جنيسة في المخزون.

بريد اليابان يرفع أسعاره

رفعت هيئة البريد اليابانية أسعار البريد اعتبارًا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى منذ 30 عامًا. وذكرت أن أحد الأسباب وراء هذه الزيادة هو انخفاض عدد مستخدمي الخدمة البريدية. كما أشارت إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية. وارتفعت تكلفة البطاقات البريدية إلى 85 يناً، أو نحو 60 سنتاً. وارتفعت رسوم البريد للطرود ذات الحجم القياسي التي تزن 50 غراماً أو أقل إلى 110 ينات، كما ارتفعت الرسوم الإضافية لإرسال البريد السريع الذي يصل وزنه إلى 250 غراماً إلى 300 ين، أو نحو دولارين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)