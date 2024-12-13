تصنيف التايمز لأفضل جامعات العالم 2025: جامعة طوكيو تتصدر قائمة الجامعات اليابانية

في إنجاز جديد يضعها في طليعة المؤسسات التعليمية العالمية، تواصل جامعة طوكيو صعودها الأكاديمي محققة أعلى تصنيف بين الجامعات اليابانية في تصنيف التايمز لأفضل جامعات العالم 2025، حيث احتلت المرتبة الثامنة والعشرين عالميًا. هذا التقدم في التصنيف يعكس التزامها بالريادة البحثية والتعليمية، ويضعها في دائرة الضوء كمركز من مراكز الابتكار والمعرفة، مما يعزز من مكانة اليابان في الساحة الأكاديمية العالمية.

تقدمت جامعة طوكيو إلى المركز 28 عالميًا في تصنيف ”التايمز“ لأفضل جامعات العالم لعام 2025، وذلك بعد ارتقائها مرتبة واحدة مقارنةً بالعام السابق. ويعد هذا التصنيف البريطاني من الأبرز والأكثر تأثيرًا في تقييم جودة المؤسسات الأكاديمية، حيث يشمل أكثر من 2000 جامعة من 108 دولة ومنطقة حول العالم. يعتمد التصنيف على 18 مؤشر أداء موزعة على خمس مجالات رئيسية، وهي: جودة التعليم، بيئة البحث، قوة البحث وتأثيره، الابتكار الصناعي، والانفتاح الدولي.

كما حافظت جامعة كيوتو على موقعها كثاني أعلى مؤسسة تعليمية في اليابان، محتلة المرتبة 55 عالميًا. كما أظهرت اليابان حضورًا قويًا في التصنيف، مع ثلاث جامعات إضافية ضمن قائمة أفضل 200 جامعة عالميًا، وهي جامعة توهوكو (المرتبة 120)، وجامعة أوساكا (المرتبة 162)، ومعهد طوكيو للتكنولوجيا (المرتبة 195)، الذي تم إعادة تسميته ”معهد طوكيو للعلوم“ بعد اندماجه مؤخرًا مع جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، لتعزيز التعاون البحثي وتوسيع مجالات التعليم الطبي والعلمي.

وعلى مستوى العالم، احتفظت جامعة أكسفورد البريطانية بالصدارة للعام التاسع على التوالي، جاء بعدها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد من الولايات المتحدة. واحتلت جامعة تسينغهوا الصينية المرتبة 12 كأعلى جامعة آسيوية في التصنيف، تلتها جامعة بكين في المرتبة 13، ثم جامعة سنغافورة الوطنية في المرتبة 17.

أما الجامعات اليابانية الأخرى ذات التصنيف المرتفع، فقد جاءت جامعة ناغويا في فئة (201-250)، وجامعة كيوشو في فئة (301-350)، وجامعة هوكايدو وجامعة تسوكوبا في فئة (351-400)، وجامعة طوكيو الطبية وطب الأسنان سابقًا في فئة (401-500). وكانت جامعة جونتيندو وجامعة كيؤ الأعلى تصنيفًا بين الجامعات الخاصة اليابانية في فئة (601-800). (تُصنف الجامعات بعد المرتبة 200 ضمن مجموعات تبدأ من 50 ثم تتسع إلى 100 و200 مراتب).

تصنيف التايمز لأفضل جامعات العالم 2025

ترتيب (2024 ترتيب) جامعة (دولة/منطقة) 1 (1) جامعة أكسفورد (بريطانيا) 2 (3) معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة) 3 (4) جامعة هارفارد (الولايات المتحدة) 4 (6) جامعة برينستون (الولايات المتحدة) 5 (5) جامعة كامبريدج (بريطانيا) 6 (2) جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة) 7 (7) معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (الولايات المتحدة) 8 (9) جامعة كاليفورنيا، بيركلي (الولايات المتحدة) 9 (8) كلية إمبريال في لندن (بريطانيا) 10 (10) جامعة ييل (الولايات المتحدة) 12 (12) جامعة تسينغهوا (الصين) 13 (14) جامعة بكين (الصين) 17 (19) الجامعة الوطنية في سنغافورة (سنغافورة) 28 (29) جامعة طوكيو (اليابان) 30 (32) جامعة نانيانغ التكنولوجية (سنغافورة) 55 (55) جامعة كيوتو (اليابان)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على البيانات الصادرة من تايمزللتعليم العالي

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية.صورة العنوان: أشجار الجنكو تصطف على الطريق في حرم جامعة طوكيو. © بيكستا)