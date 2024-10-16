من العلماء إلى دعاة السلام... اليابانيون يواصلون تألقهم في جوائز نوبل!

منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2024 لمنظمة ”نيهون هيدانكيو“، وهي منظمة شعبية تمثل الناجين من القصفين الذريين في هيروشيما وناغاساكي عام 1945. تمثل هذه الجائزة اعترافًا دوليًا بجهود المنظمة في تعزيز السلام ومناهضة الأسلحة النووية، إذ تسعى إلى تسليط الضوء على آثار الحروب النووية على البشرية وتعزيز الوعي العالمي بمخاطرها. منذ تأسيسها، لعبت ”نيهون هيدانكيو“ دورًا حيويًا في دعم الناجين ومناصرة قضاياهم، مما جعلها رمزًا للأمل والسلام في عالم يسعى لتجنب تكرار مآسي الماضي.

فاز الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية ”نيهون هيدانكيو“ بجائزة نوبل للسلام في 11 أكتوبر/تشرين الأول عام 2024. تأسست هذه المنظمة في عام 1956 كحركة شعبية تمثل ”هيباكوشا“ أو الناجين من القصفين الذريين على هيروشيما وناغاساكي في أغسطس/آب عام 1945، وتسعى للقضاء على الأسلحة النووية في العالم الحديث.

وقد أشادت لجنة نوبل بعمل نيهون هيدانكيو قائلة ”لقد ساعد هؤلاء الشهود التاريخيون في تأسيس وترسيخ معارضة واسعة النطاق للأسلحة النووية حول العالم من خلال استنادهم إلى قصص شخصية، وإنشاء حملات تثقيفية مبنية على تجاربهم الخاصة، وتوجيه تحذيرات عاجلة ضد انتشار واستخدام الأسلحة النووية. إن الهيباكوشا يساعدونا على وصف ما لا يمكن وصفه، والتفكير فيما لا يمكن التفكير فيه، وفهم الألم والمعاناة المبهمين جراء استخدام الأسلحة النووية“.

وأصبحت نيهون هيدانكيو بنيلها هذه الجائزة، أول مجموعة تنضم إلى قائمة من 29 شخصا ياباني المولد فازوا بالجائزة في مجالات السلام والعلوم والأدب. وقد مر نصف قرن منذ منح آخر ياباني جائزة نوبل للسلام بالمشاركة مع آخرين، وهو رئيس الوزراء السابق ساتو إيساكو، بسبب موقفه المناهض للأسلحة النووية.

2024 السلام

الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية (نيهون هيدانكيو)

عن جهودهم في تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية ولإثباتهم من خلال شهادات عيان، أن الأسلحة النووية يجب ألا تُستخدم مرة أخرى.

2021 الفيزياء

سيوكورو مانابي (مانابي شوكورو)

وهو مواطن أمريكي مختص بعلوم الأرصاد الجوية.

برنامج العلوم الجوية والمحيطات في جامعة برينستون.

عن مساهماته الرائدة في فهمنا للأنظمة الفيزيائية المعقدة.

2019 الكيمياء

يوشينو أكيرا

زميل فخري في أساهي كاساي وأستاذ في جامعة مييجو.

عن تطوير بطاريات أيونات الليثيوم.

2018 الفيزيولوجيا والطب

هونجو تاسوكو

أستاذ بارز في جامعة كيوتو.

عن اكتشافه علاجا للسرطان عن طريق تثبيط التنظيم المناعي السلبي.

2017 الأدب

كازوؤ إيشيغورو

روائي بريطاني.

كشف من خلال رواياته التي تحمل قوة عاطفية عظيمة، عن الهاوية الكامنة وراء شعورنا الوهمي بالارتباط بالعالم.

2016 الفيزيولوجيا والطب

أوسومي يوشينوري

أستاذ فخري في معهد طوكيو للتكنولوجيا.

عن اكتشافاته لآليات الالتهام الذاتي، وكيفية تحلل البروتينات غير الضرورية أو غير الوظيفية في الخلايا وإعادة تدويرها.

2015 الفيزياء

كاجيتا تاكاأكي

مدير معهد أبحاث الإشعاع الكوني في جامعة طوكيو.

عن اكتشافه تذبذبات النيوترينو، والتي تظهر أن النيوترينوات لها كتلة.

2015 الفيزيولوجيا والطب

أومورا ساتوشي

أستاذ فخري بارز في جامعة كيتاساتو.

عن اكتشافاته المتعلقة بعلاج مبتكر ضد العدوى التي تسببها طفيليات الديدان الأسطوانية.

2014 الفيزياء

أكاساكي إيسامو

أستاذ بجامعة مييجو وأستاذ فخري بجامعة ناغويا.

عن اختراعه ثنائيات باعثة للضوء الأزرق فعالة، والتي مكنت من إنتاج مصادر ضوء أبيض ساطعة وموفرة للطاقة.

أمانو هيروشي

أستاذ بجامعة ناغويا.

لنفس السبب.

ناكامورا شوجي

مواطن أمريكي وأستاذ بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا.

لنفس السبب.

2012 الفيزيولوجيا والطب

ياماناكا شينيا

أستاذ ومدير مركز أبحاث وتطبيقات الخلايا الجذعية المستحاثة متعددة القدرات في جامعة كيوتو.

عن اكتشافه إمكانية إعادة برمجة الخلايا الناضجة لتصبح متعددة القدرات.

2010 الكيمياء

نيغيشي إيئتشي

أستاذ بارز في جامعة بيردو.

عن اكتشافه الارتباطات المتقاطعة المحفزة بالبلاديوم في التخليق العضوي.

سوزوكي أكيرا

أستاذ فخري في جامعة هوكايدو.

لنفس السبب.

2008 الفيزياء

نانبو يويتشيرو

مواطن أمريكي وأستاذ فخري في جامعة شيكاغو.

عن اكتشافه آلية التناظر المكسور التلقائي في الفيزياء دون الذرية.

كوباياشي ماكوتو

أستاذ فخري في منظمة أبحاث مسرعات الطاقة العالية اليابانية.

عن اكتشافه أصل التناظر المكسور الذي يتنبأ بوجود ثلاث عائلات على الأقل من جسيمات كوارك في الطبيعة“ (نظرية كوباياشي-ماسوكاوا لانتهاك تناظر الشحنة والسوية).

ماسوكاوا توشيهيدي

أستاذ فخري في جامعة كيوتو.

لنفس السبب.

2008 الكيمياء

شيمومورا أوسامو

أستاذ فخري في جامعة بوسطن.

عن اكتشاف وتطوير البروتين الفلوري الأخضر GFP.

2002 الكيمياء

تاناكا كوئتشي

عضو في شركة شيمازو.

عن تطوير أساليب التأين بالامتصاص الناعم لتحليلات مطيافية الكتلة للجزيئات الحيوية الكبيرة.

2002 الفيزياء

كوشيبا ماساتوشي

أستاذ فخري في جامعة طوكيو.

عن مساهماته الرائدة في الفيزياء الفلكية، وخاصة في الكشف عن النيوترينوات الكونية (باستخدام منشأة كاميوكاندي في محافظة غيفو).

2001 الكيمياء

نويوري ريوجي

أستاذ بكلية العلوم في جامعة ناغويا.

عن عمله على تفاعلات الهدرجة المحفزة كيراليا.

2000 الكيمياء

شيراكاوا هيديكي

أستاذ فخري في جامعة تسوكوبا.

عن اكتشاف وتطوير البوليمرات الموصلة.

1994 الأدب

أوي كينزابورو

مؤلف.

عن ابتكاره عالما متخيلا بقوة شاعرية تتكثف فيه الحياة والخرافات لتشكل صورة مربكة لوضع البشر الهش اليوم.

1987 الفيزيولوجيا والطب

تونيغاوا سوسومو

أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

عن اكتشافه المبدأ الجيني لتوليد تنوع الأجسام المضادة.

1981 الكيمياء

فوكوي كينئتشي

أستاذ بكلية الهندسة في جامعة كيوتو.

عن نظرياته ”المتعلقة بمسار التفاعلات الكيميائية.

1974 السلام

ساتو إيساكو

رئيس وزراء اليابان.

لتخليه عن الخيار النووي بالنسبة لليابان وجهوده لتعزيز المصالحة الإقليمية.

1973 الفيزياء

إساكي ريونا

باحث في مركز أبحاث توماس جيه واتسون التابع لشركة آي بي إم.

عن اكتشافاته التجريبية المتعلقة بظواهر الأنفاق في أشباه الموصلات والموصلات الفائقة على التوالي.

1968 الأدب

كاواباتا ياسوناري

مؤلف.

لبراعته السردية التي تعبر بحساسية كبيرة عن جوهر العقل الياباني.

1965 الفيزياء

توموناغا شينئتشيرو

أستاذ في جامعة طوكيو للتعليم.

لعمله الأساسي في مجال كهرديناميكا الكم، مع نتائج عميقة في مجال فيزياء الجسيمات الأولية.

1949 الفيزياء

يوكاوا هيديكي

أستاذ بكلية العلوم في جامعة كيوتو.

لتنبئه وجود الميزونات على أساس عمل نظري حول قوى نووية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ميماكي توشيوكي الرئيس المشارك لمنظمة نيهون هيدانكيو في مؤتمر صحفي عقب إعلان فوز المنظمة بجائزة نوبل للسلام يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في هيروشيما، © جيجي برس)