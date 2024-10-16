من العلماء إلى دعاة السلام... اليابانيون يواصلون تألقهم في جوائز نوبل!مجتمع
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فاز الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية ”نيهون هيدانكيو“ بجائزة نوبل للسلام في 11 أكتوبر/تشرين الأول عام 2024. تأسست هذه المنظمة في عام 1956 كحركة شعبية تمثل ”هيباكوشا“ أو الناجين من القصفين الذريين على هيروشيما وناغاساكي في أغسطس/آب عام 1945، وتسعى للقضاء على الأسلحة النووية في العالم الحديث.
وقد أشادت لجنة نوبل بعمل نيهون هيدانكيو قائلة ”لقد ساعد هؤلاء الشهود التاريخيون في تأسيس وترسيخ معارضة واسعة النطاق للأسلحة النووية حول العالم من خلال استنادهم إلى قصص شخصية، وإنشاء حملات تثقيفية مبنية على تجاربهم الخاصة، وتوجيه تحذيرات عاجلة ضد انتشار واستخدام الأسلحة النووية. إن الهيباكوشا يساعدونا على وصف ما لا يمكن وصفه، والتفكير فيما لا يمكن التفكير فيه، وفهم الألم والمعاناة المبهمين جراء استخدام الأسلحة النووية“.
وأصبحت نيهون هيدانكيو بنيلها هذه الجائزة، أول مجموعة تنضم إلى قائمة من 29 شخصا ياباني المولد فازوا بالجائزة في مجالات السلام والعلوم والأدب. وقد مر نصف قرن منذ منح آخر ياباني جائزة نوبل للسلام بالمشاركة مع آخرين، وهو رئيس الوزراء السابق ساتو إيساكو، بسبب موقفه المناهض للأسلحة النووية.
2024 السلام
الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية (نيهون هيدانكيو)
- عن جهودهم في تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية ولإثباتهم من خلال شهادات عيان، أن الأسلحة النووية يجب ألا تُستخدم مرة أخرى.
2021 الفيزياء
سيوكورو مانابي (مانابي شوكورو)
- وهو مواطن أمريكي مختص بعلوم الأرصاد الجوية.
- برنامج العلوم الجوية والمحيطات في جامعة برينستون.
- عن مساهماته الرائدة في فهمنا للأنظمة الفيزيائية المعقدة.
2019 الكيمياء
يوشينو أكيرا
- زميل فخري في أساهي كاساي وأستاذ في جامعة مييجو.
- عن تطوير بطاريات أيونات الليثيوم.
2018 الفيزيولوجيا والطب
هونجو تاسوكو
- أستاذ بارز في جامعة كيوتو.
- عن اكتشافه علاجا للسرطان عن طريق تثبيط التنظيم المناعي السلبي.
2017 الأدب
كازوؤ إيشيغورو
- روائي بريطاني.
- كشف من خلال رواياته التي تحمل قوة عاطفية عظيمة، عن الهاوية الكامنة وراء شعورنا الوهمي بالارتباط بالعالم.
2016 الفيزيولوجيا والطب
أوسومي يوشينوري
- أستاذ فخري في معهد طوكيو للتكنولوجيا.
- عن اكتشافاته لآليات الالتهام الذاتي، وكيفية تحلل البروتينات غير الضرورية أو غير الوظيفية في الخلايا وإعادة تدويرها.
2015 الفيزياء
كاجيتا تاكاأكي
- مدير معهد أبحاث الإشعاع الكوني في جامعة طوكيو.
- عن اكتشافه تذبذبات النيوترينو، والتي تظهر أن النيوترينوات لها كتلة.
2015 الفيزيولوجيا والطب
أومورا ساتوشي
- أستاذ فخري بارز في جامعة كيتاساتو.
- عن اكتشافاته المتعلقة بعلاج مبتكر ضد العدوى التي تسببها طفيليات الديدان الأسطوانية.
2014 الفيزياء
أكاساكي إيسامو
- أستاذ بجامعة مييجو وأستاذ فخري بجامعة ناغويا.
- عن اختراعه ثنائيات باعثة للضوء الأزرق فعالة، والتي مكنت من إنتاج مصادر ضوء أبيض ساطعة وموفرة للطاقة.
أمانو هيروشي
- أستاذ بجامعة ناغويا.
- لنفس السبب.
ناكامورا شوجي
- مواطن أمريكي وأستاذ بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا.
- لنفس السبب.
2012 الفيزيولوجيا والطب
ياماناكا شينيا
- أستاذ ومدير مركز أبحاث وتطبيقات الخلايا الجذعية المستحاثة متعددة القدرات في جامعة كيوتو.
- عن اكتشافه إمكانية إعادة برمجة الخلايا الناضجة لتصبح متعددة القدرات.
2010 الكيمياء
نيغيشي إيئتشي
- أستاذ بارز في جامعة بيردو.
- عن اكتشافه الارتباطات المتقاطعة المحفزة بالبلاديوم في التخليق العضوي.
سوزوكي أكيرا
- أستاذ فخري في جامعة هوكايدو.
- لنفس السبب.
2008 الفيزياء
نانبو يويتشيرو
- مواطن أمريكي وأستاذ فخري في جامعة شيكاغو.
- عن اكتشافه آلية التناظر المكسور التلقائي في الفيزياء دون الذرية.
كوباياشي ماكوتو
- أستاذ فخري في منظمة أبحاث مسرعات الطاقة العالية اليابانية.
- عن اكتشافه أصل التناظر المكسور الذي يتنبأ بوجود ثلاث عائلات على الأقل من جسيمات كوارك في الطبيعة“ (نظرية كوباياشي-ماسوكاوا لانتهاك تناظر الشحنة والسوية).
ماسوكاوا توشيهيدي
- أستاذ فخري في جامعة كيوتو.
- لنفس السبب.
2008 الكيمياء
شيمومورا أوسامو
- أستاذ فخري في جامعة بوسطن.
- عن اكتشاف وتطوير البروتين الفلوري الأخضر GFP.
2002 الكيمياء
تاناكا كوئتشي
- عضو في شركة شيمازو.
- عن تطوير أساليب التأين بالامتصاص الناعم لتحليلات مطيافية الكتلة للجزيئات الحيوية الكبيرة.
2002 الفيزياء
كوشيبا ماساتوشي
- أستاذ فخري في جامعة طوكيو.
- عن مساهماته الرائدة في الفيزياء الفلكية، وخاصة في الكشف عن النيوترينوات الكونية (باستخدام منشأة كاميوكاندي في محافظة غيفو).
2001 الكيمياء
نويوري ريوجي
- أستاذ بكلية العلوم في جامعة ناغويا.
- عن عمله على تفاعلات الهدرجة المحفزة كيراليا.
2000 الكيمياء
شيراكاوا هيديكي
- أستاذ فخري في جامعة تسوكوبا.
- عن اكتشاف وتطوير البوليمرات الموصلة.
1994 الأدب
أوي كينزابورو
- مؤلف.
- عن ابتكاره عالما متخيلا بقوة شاعرية تتكثف فيه الحياة والخرافات لتشكل صورة مربكة لوضع البشر الهش اليوم.
1987 الفيزيولوجيا والطب
تونيغاوا سوسومو
- أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
- عن اكتشافه المبدأ الجيني لتوليد تنوع الأجسام المضادة.
1981 الكيمياء
فوكوي كينئتشي
- أستاذ بكلية الهندسة في جامعة كيوتو.
- عن نظرياته ”المتعلقة بمسار التفاعلات الكيميائية.
1974 السلام
ساتو إيساكو
- رئيس وزراء اليابان.
- لتخليه عن الخيار النووي بالنسبة لليابان وجهوده لتعزيز المصالحة الإقليمية.
1973 الفيزياء
إساكي ريونا
- باحث في مركز أبحاث توماس جيه واتسون التابع لشركة آي بي إم.
- عن اكتشافاته التجريبية المتعلقة بظواهر الأنفاق في أشباه الموصلات والموصلات الفائقة على التوالي.
1968 الأدب
كاواباتا ياسوناري
- مؤلف.
- لبراعته السردية التي تعبر بحساسية كبيرة عن جوهر العقل الياباني.
1965 الفيزياء
توموناغا شينئتشيرو
- أستاذ في جامعة طوكيو للتعليم.
- لعمله الأساسي في مجال كهرديناميكا الكم، مع نتائج عميقة في مجال فيزياء الجسيمات الأولية.
1949 الفيزياء
يوكاوا هيديكي
- أستاذ بكلية العلوم في جامعة كيوتو.
- لتنبئه وجود الميزونات على أساس عمل نظري حول قوى نووية.
(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ميماكي توشيوكي الرئيس المشارك لمنظمة نيهون هيدانكيو في مؤتمر صحفي عقب إعلان فوز المنظمة بجائزة نوبل للسلام يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في هيروشيما، © جيجي برس)