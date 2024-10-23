الإمبراطورة الأم ميتشيكو تحتفل بعيد ميلادها التسعين: رمز الأناقة والقوة في اليابان

الإمبراطورة الأم ميتشيكو تحتفل بعيد ميلادها التسعين: رمز الأناقة والقوة في اليابانالعائلة إمبراطورية
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احتفلت الإمبراطورة الأم ميتشيكو بعيد ميلادها التسعين في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024. باعتبارها أول امرأة من عامة الشعب تتزوج ولي العهد الياباني وتصبح فيما بعد إمبراطورة، مثّلت ميتشيكو شخصية بارزة في الحياة العامة لأكثر من 60 عامًا. شُهدت مسيرتها بتفانٍ كبير في خدمة الأمة، حيث كانت رمزًا للتغيير والتجديد في العائلة الإمبراطورية.
أكتوبر/تشرين الأول 1934: وُلدت شودا ميتشيكو في طوكيو.
أغسطس/آب 1957: التقت ولي العهد أكيهيتو في ملعب تنس في كارويزاوا.
نوفمبر/تشرين الثاني 1958: تمت خطبة ميتشيكو لولي العهد أكيهيتو، مما أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام نظرًا لكونها أول امرأة من عامة الشعب تتزوج ولي العهد. هذه الخطبة أحدثت ما يُعرف باسم ”ظاهرة ميتشي“، حيث اجتاحت اليابان موجة من الاهتمام الشعبي والإعلامي الكبير بهما، لتصبح ميتشيكو رمزًا للتحول الاجتماعي والتجديد داخل العائلة الإمبراطورية اليابانية.
أبريل/نيسان 1959: زواج ميتشيكو من ولي العهد الأمير أكيهيتو وتصبح الأميرة ميتشيكو.
فبراير/شباط 1961: ولادة ابنها الأول، الأمير هيرو (الذي يُعرف الآن بالإمبراطور ناروهيتو)
نوفمبر/تشرين الثاني 1965: ولادة ابنها الثاني، الأمير آيا (الذي يُعرف الآن بولي العهد الأمير فوميهيتو)
أبريل/نيسان 1969: ولادة ابنتها، الأميرة نوري (التي تُعرف الآن باسم كورودا ساياكو)
يوليو/تموز 1975: تعرض ولي العهد أكيهيتو والأميرة ميتشيكو لمحاولة اعتداء عندما تم إلقاء قنبلة حارقة عليهما خلال زيارتهما الأولى إلى أوكيناوا. ولحسن الحظ، لم يُصب الثنائي بأذى، مما يعكس قوة روحهما ومرونتهما في مواجهة التحديات.
نوفمبر/تشرين الثاني 1986: بعد إجلاء جميع سكان إيزو أوشيما في طوكيو بسبب ثوران جبل ميهارا، قام ولي العهد أكيهيتو والأميرة ميتشيكو بزيارة النازحين. خلال اللقاء، ركع الزوجان على أرضية صالة الألعاب الرياضية أثناء حديثهما مع المتضررين، مما أسس لأسلوب قريب ومؤثر سيستمر في علاقتهما مع الشعب حتى بعد أن يصبح أكيهيتو إمبراطورًا.
يناير/كانون الأول 1989: أصبح الزوجان الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو بعد صعود أكيهيتو إلى العرش عقب وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو (شووا).
يونيو/حزيران 1990: زواج ابنها الأمير فوميهيتو، من كاواشيما كيكو.
نوفمبر/تشرين الأول 1990: مراسم تنصيب الإمبراطور أكيهيتو
أكتوبر/تشرين الأول 1991: ولادة أول حفيدة لها، الأميرة ماكو، للأمير فوميهيتو والأميرة كيكو.
يونيو/حزيران 1993: زواج ابنها، ولي العهد ناروهيدو، من أواادا ماساكو.
أكتوبر/تشرين الاول 1993: الإمبراطورة ميتشيكو تفقد صوتها مؤقتًا.
ديسمبر/كانون الأول 1993: انتقال الزوجان الإمبراطوريان إلى مسكن تم تشييده حديثًا في القصر الإمبراطوري.
ديسمبر/كانون الأول 1994: ولادة حفيدتها الثانية، الأميرة كاكو ابنة الأمير فوميهيتو والأميرة كيكو.
مارس/أذار 1998: انضمام الإمبراطورة إلى موجة تشجيع في حدث سباق الزلاجات الجليدية خلال دورة الألعاب البارالمبية في ناغانو يجذب الانتباه.
ديسمبر/كانون الأول 2001: ولادة حفيدتها الثالثة، الأميرة آيكو ابنة ولي العهد ناروهيتو والأميرة ماساكو.
يونيو/حزيران 2002: الإمبراطورة ميتشيكو تحضر نهائي كأس العالم لكرة القدم في يوكوهاما، وتشاهد المباراة من المقصورة الملكية إلى جانب الرئيس الكوري الجنوبي كيم داي جونغ.
يونيو/حزيران 2005: الزوجان الإمبراطوريان يقومان بزيارة سايبان، الموقع الذي شهد معركة كبرى خلال الحرب العالمية الثانية بين القوات اليابانية والأمريكية، بعد مرور 60 عامًا على انتهاء الحرب.
نوفمبر/تشرين الثاني 2005: زواج ابنتها الأميرة نوري من كورو دا يوشيكي.
سبتمبر/أيلول 2006: ولادة حفيدها الرابع، الأمير هيساهيتو ابن الأمير فوميهيتو والأميرة كيكو.
أبريل/نيسان 2009: الزوجان الإمبراطوريان يعقدان مؤتمرًا صحفيًا قبل فترة وجيزة من الاحتفال بالذكرى الخمسين لزواجهما، حيث عبّرا عن عمق حبهما لبعضهما البعض.
مارس/أذار 2011: وقوع زلزال شرق اليابان الكبير، حيث قام الزوجان الإمبراطوريان بزيارة المتضررين في المنطقة لمدة سبع أسابيع متتالية.
أبريل/نيسان 2015: الزوجان الإمبراطوريان يقومان بزيارة بالاو لإحياء الذكرى السبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية.
أغسطس/آب 2016: الإمبراطور أكيهيتو يعرب عن رغبته في التنازل عن العرش في كلمة مصورة.
يونيو/حزيران 2017: إقرار قانون يسمح للإمبراطور أكيهيتو بالتنحي.
فبراير/شباط 2019: إقامة حفل للاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتلاء الإمبراطور أكيهيتو العرش.
أبريل/نيسان 2019: تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش، ويصبح لقبه الإمبراطور الأب، وتصبح الإمبراطورة ميتشيكو الإمبراطورة الأم.
مايو/أيار 2019: اعتلاء ابنها العرش ويصبح الإمبراطور ناروهيتو.
ديسمبر/كانون الأول 2023: احتفال الإمبراطور الأب أكيهيتو بعيد ميلاده التسعين.
أكتوبر/تشرين الأول 2024: احتفال الإمبراطورة الأم ميتشيكو بعيد ميلادها التسعين.
(النص الأصلي اللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الإمبراطورة ميتشيكو تتحدث إلى النازحين في نيشي نوميا، محافظة هيوغو، بعد زلزال هانشين-أواجي الكبير في يناير 1995. © جيجي برس)