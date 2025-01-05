غياب التلاميذ عن المدارس في اليابان: انعكاس لأزمة نفسية واجتماعية؟

بعد أن استعادت المدارس في اليابان إيقاعها الطبيعي عقب جائحة كورونا، ظهرت ظاهرة مقلقة تلقي بظلالها على مستقبل التعليم والمتمثلة في الزيادة غير المسبوقة في عدد الطلاب المتغيبين عن الدراسة. في العام الدراسي 2023، تجاوز الرقم 340 ألف طالب وطالبة، مما يكشف عن أزمة نفسية واجتماعية متنامية بين الشباب الياباني. لم تعد المشكلة مقتصرة على مجرد الغياب، بل أصبحت مرآة تعكس فقدان الحافز، والقلق، والاكتئاب الذي يعاني منه العديد من الطلاب. فما الذي يدفع هؤلاء الشباب إلى الابتعاد عن مقاعد الدراسة؟ وكيف يمكن للمجتمع الياباني مواجهة هذا التحدي الخطير الذي يهدد جيل المستقبل؟

أعلنت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في تقريرها حول ”مشكلة السلوك والغياب“ لعام 2023 أن عدد الطلاب المتغيبين عن المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى البلاد لمدة 30 يومًا أو أكثر قد بلغ 346,482 طالبًا، بزيادة قدرها 47,434 طالبًا (ما يعادل 15.7% عن العام السابق)، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق منذ بدء تسجيل هذه البيانات.

وأظهر التقرير أن حالات رفض الذهاب إلى المدرسة استمرت في الارتفاع للسنة الحادية عشرة على التوالي. وعند مقارنة الأرقام بما كانت عليه قبل 10 سنوات، زادت معدلات الغياب بمقدار 5.4 مرات بين طلاب المدارس الابتدائية، وبمقدار 2.3 مرات بين طلاب المدارس الإعدادية.

ومن بين هؤلاء، كان عدد المتغيبين من الطلاب في المدارس الابتدائية 130,370 طالبًا (زيادة بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق)، بينما بلغ عدد المتغيبين في المدارس المتوسطة 216,112 طالبًا (زيادة بنسبة 11.4%).

النسبة المئوية للطلاب المتغيبين من إجمالي عدد الطلاب في المدارس بلغت 3.7%. وفيما يتعلق بالأسباب التي تم تحديدها من قبل المدارس، كانت الأكثر شيوعًا هي ”الشعور بفقدان الحافز“ بنسبة 32.2%، تلتها ”القلق والاكتئاب“ بنسبة 23.1%، ثم ”مشاكل في نظام الحياة اليومي“ بنسبة 23.0%. من الأسباب الأخرى كانت ”التراجع في الأداء الأكاديمي وعدم تقديم الواجبات بانتظام“ بنسبة 15.2%، و”مشاكل في العلاقات الاجتماعية مع الأصدقاء بخلاف التنمر“ بنسبة 13.3%

تُعزى هذه الزيادة في حالات الغياب إلى التأثيرات المستمرة لجائحة كورونا، حيث تسبب التغيرات في نمط الحياة خلال تلك الفترة في قلة مقاومة الطلاب للغياب، إلى جانب تغير وعي الآباء بشأن أهمية الراحة والغياب.

في جميع المدارس الابتدائية والإعدادية، بلغ عدد الطلاب المتغيبين عن المدرسة لكل 1000 طالب 37.2 طالبًا. كما أن هناك 190,392 طالبًا تغيبوا لمدة 90 يومًا أو أكثر، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي حالات التغيب، حيث يشكل هؤلاء 55.0% من العدد الإجمالي للطلاب المتغيبين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان © بيكستا)