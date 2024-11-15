أوراق الخريف في اليابان تتأخر أكثر من المعتاد هذا العام.. هل نشهد ألوانًا مختلفة؟

مع قدوم فصل الخريف إلى اليابان، تبدأ الطبيعة في عرض لوحات فنية ساحرة، حيث تتحول الأشجار إلى مزيج من الألوان المدهشة كالأحمر والبرتقالي والذهبي، مما يجعل هذا الفصل واحدًا من أجمل وأروع الأوقات في العام. الأوراق المتساقطة التي تزين الحدائق والمعابد والمناطق الجبلية في أنحاء البلاد تخلق مشهدًا فريدًا يصعب مقاومته. إن كنت تبحث عن تجربة استثنائية لمتابعة هذا التحول الطبيعي المدهش، فإن هذا المقال سيأخذك في جولة عبر أبرز المواقع التي تقدم أفضل مشاهد لزخارف الخريف، بدءًا من شمال اليابان في هوكايدو، وصولًا إلى أروع الأماكن في كيوتو وطوكيو حيث تتوهج الألوان الزاهية في أواخر الخريف. استعد للغمر في مشهد طبيعي لا يُنسى يعكس جمال وروعة الخريف الياباني بكل تفاصيله.

مع اقتراب فصل الشتاء، تكتسي اليابان بلوحة طبيعية ساحرة، حيث تتحول الأشجار إلى ألوان زاهية من الأصفر والبرتقالي والأحمر قبل أن تتساقط أوراقها، مما يضفي جمالًا خلّابًا على المناظر الطبيعية. يختلف هذا التحول الموسمي عن ”موجة تفتح أزهار الساكورا“ التي تتحرك من الجنوب نحو الشمال، حيث تبدأ ”موجة تغير ألوان أوراق الخريف“ من شمال اليابان وتنتقل تدريجيًا نحو الجنوب، من المرتفعات الجبلية والأماكن الباردة إلى المناطق المنخفضة والمدن.

وفقًا لتوقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الصادرة في 30 أكتوبر/تشرين الأول، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في خريف 2024 أعلى قليلاً من المعدل السنوي، مما قد يؤدي إلى تأخير بسيط في ذروة موسم أوراق الخريف. ورغم ذلك، من المحتمل أن تظل ذروة الموسم في توقيتاتها المعتادة في بعض المناطق. قد يؤثر هذا الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة أيضًا على توقيت تحول الألوان في بعض المناطق، خصوصًا في اليابان الوسطى والجنوبية.

من المتوقع أن تصل أوراق الخريف الحمراء إلى طوكيو في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، مما يتوافق مع أحدث تاريخ تم تسجيله على الإطلاق، وإلى أوساكا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول. أما في ناغانو وأوتسونوميا بمحافظة توتشيغي، فمن المتوقع أن تتأخر الأوراق لأكثر من أسبوعين مقارنة بالعام العادي. من بين 51 مدينة في اليابان يتم فيها مراقبة الأشجار، يُتوقع أن تسجل 11 مدينة أرقامًا قياسية جديدة لتأخر تغيير الألوان، بينما ستعادل 5 مدن الأرقام القياسية السابقة.

توقعات موعد ذروة أوراق الشجر الصفراء في المدن الرئيسية لعام 2024

مدن توقعات موعد ذروة أوراق الشجر الصفراء الفرق عن الوقت الطبيعي (يوم) سابورو 6 نوفمبر/تشرين الثاني الوقت الطبيعي (2) أوموري 9 نوفمبر/تشرين الثاني متأخر (7) سينداي 3 ديسمبر/كانول الأول متأخر (10) طوكيو 29 نوفمبر/تشرين الثاني الوقت الطبيعي (6) كانازاوا 15 نوفمبر/تشرين الثاني الوقت الطبيعي (5) ناغانو 15 نوفمبر/تشرين الثاني الوقت الطبيعي (5) ناغويا 20 نوفمبر/تشرين الثاني الوقت الطبيعي (4) كيوتو 2 ديسمبر/كانون الاول متأخر (8) أوساكا 28 نوفمبر/تشرين الثاني الوقت الطبيعي (6) واكاياما 30 نوفمبر/تشرين الثاني متأخر (7) هيروشيما 24 نوفمبر /تشرين الثاني متأخر (9) كوشي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الوقت الطبيعي (5) فوكوؤكا 1 ديسمبر/ كلنون الأول متأخر (11) كاغوشيما 2 ديسمبر/كانون الاول متأخر (7)

توقعات موعد ذروة أوراق الشجر الملونة في المدن الرئيسية لعام 2024

مدن توقعات موعد ذروة أوراق الشجر الملونة الفرق عن الوقت الطبيعي (يوم) سابورو 8 نوفمبر/تشرين الثاني متأخر (11) أوموري 18 نوفمبر/تشرين الثاني الوقت الطبيعي (5) سينداي 1 ديسمبر/كامون الأول متأخر (10) طوكيو 5 ديسمبر/كانون الأول الوقت الطبيعي (7) كانازاوا 4 ديسمبر/كانون الأول متأخر (10) ناغانو 28 نوفمبر/تشرين الثاني متأخر جدًا (17) ناغويا 8 ديسمبر/كانون الأول متأخر (10) كيوتو 16 ديسمبر/كانون الأول متأخر (11) أوساكا 8 ديسمبر/كانون الأول متأخر (7) واكاياما 16 ديسمبر/كانون الأول متأخر (10) هيروشيما 3 ديسمبر/كانون الأول متأخر (11) كوشي 14 ديسمبر/كانون الأول متأخر (12) فوكوؤكا 13 ديسمبر/كانون الأول متأخر (12) كاغوشيما 18 ديسمبر/كانون الأول الوقت الطبيعي (3)

توجد العديد من الأماكن حول طوكيو التي يمكن فيها الاستمتاع بألوان الخريف، سواءً مجانًا أو مقابل رسوم دخول رمزية. نقدم فيما يلي بعضًا من هذه المواقع المميزة.

حديقة كويشيكاوا كوراكوان (منطقة بينكيو)

تبعد 5 دقائق سيراً على الأقدام من محطة سويودوباشي على خط JR سوبو، و6 دقائق سيراً على الأقدام من محطة كوراكوين على خطوط مترو طوكيو مارونوشي ونابوكو.



ملعب طوكيو دوم في الخلفية (© بيكستا)

حديقة ريكوغين (منطقة بينكيو)

تبعد 7 دقائق سيراً على الأقدام من محطة كوغومي على خطوط JR يامانوتي ومترو طوكيو نابوكو.



(© بيكستا)

شارع أشجار الجنكة في ضريح ميجي الخارجي (منطقة ميناتو)

على بُعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة ”أوياما-إتشومه“ على خطوط مترو طوكيو: غينزا، هانزومون، وخط أودوئي.

شارع أشجار الجنكة في ضريح ميجي الخارجي



(© بيكستا)

حرم جامعة طوكيو في هونغو (منطقة بونكيو)

على بُعد دقيقة واحدة سيرًا على الأقدام من محطة ”توداي-ماي“ على خط مترو طوكيو نانبوكو، و6 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة ”هونغو-سانتشومه“ على خط أودوئي.



(© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية صورة العنوان: تظهر الأوراق بألوان مختلفة تباينًا رائعًا حول بحيرة فوهة البركان جيغوكونوما في محافظة آوموري، مما يضفي على المشهد جمالًا أخاذًا. الصورة التُقطت في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024. © جيجي برس)