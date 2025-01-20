الأنيمي والمطبخ الياباني: كيف حول ناروتو الرامن إلى ظاهرة عالمية؟

أصبحت أعمال الأنيمي اليابانية مثل ناروتو وحروب الطعام! شوكوغيكي نو سوما أكثر من مجرد ترفيه، حيث تحولت إلى مصدر إلهام للجماهير الأجنبية لاكتشاف عجائب المطبخ الياباني. من خلال تقديم وجبات شهية مثل الرامن والسوشي بأسلوب بصري مميز ومليء بالإبداع، أثارت هذه الأعمال شغف المشاهدين لتجربة هذه الأطباق بأنفسهم. سواء من خلال تحضيرها في المنزل أو زيارتهم للمطاعم اليابانية، باتت تلك العروض تدفع الجمهور لتذوق جوهر الثقافة اليابانية عبر مطبخها الغني بالنكهات والتقاليد.

تجاوز عدد الزوار الأجانب إلى اليابان في عام 2024 مستويات ما قبل الوباء في عام 2019، مسجلاً رقمًا قياسيًا مرتفعًا. ومن بين التجارب التي يتطلع إليها السياح أكثر من غيرها الاستمتاع بالمأكولات اليابانية. في هذه الأيام، لم يعد السوشي والتيمبورا يجتذبان الحشود فحسب - يمكن رؤية صفوف الزوار الأجانب في متاجر كرات الأرز ”أونيغيري“ المحلية، ويغامر العديد من المسافرين خارج المدن الكبرى للاستمتاع بتخصصات الرامن المحلية. ويضاف إلى الاهتمام المتزايد بالطعام الياباني الشعبية العالمية لأنمي البلاد.

وفقًا لمسح أجراه مركز الترويج للمنتجات الغذائية اليابانية في الخارج (JFOODO) على موقع عشاق الأنيمي من ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى يناير/ كانون الثاني 2024، قال 51٪ من المستجيبين إنهم جربوا الطعام الياباني بعد رؤيته في الأنمي.

أكثر عنوانين الأنيمي ألهمت هذه التجارب الطهو هما ناروتو، الذي يتضمن مشاهد معارك نينجا مذهلة وحصل على 289 صوتًا، وحروب الطعام! شوكوغيكي نو سوما، الذي يدور حول طباخ شاب يسعى لتجاوز والده وحصل على 239 صوتًا. ومن بين الأعمال الأخرى التي تم ذكرها بشكل ملحوظ كانت يوري أون آيس، ون بيس، وأكاديمية بطلي.

يعد الرامن أحد أشهر الأطباق اليابانية التي اكتسبت شهرة عالمية بفضل تأثير الأنيمي. في استطلاع للرأي، حصل الرامن على 531 صوتًا كأكثر الأطعمة التي ألهم الأنيمي محبيها لتجربتها. في كثير من حلقات الأنيمي، يظهر مشهد تناول الرامن، لكن الشخصية الأكثر تأثيرًا في تعزيز شعبية هذا الطبق هي أوزوماكي ناروتو، بطل الأنيمي الشهير الذي يحمل اسمه.

حب جمهور ناروتو لهذه الشخصية أدى إلى إطلاق العديد من التعاونات مع سلاسل مطاعم الرامن في الولايات المتحدة، بل وحتى ظهور شاحنات طعام تحمل طابع ناروتو في مؤتمرات الكوميك العالمية. أصبح الرامن بذلك رمزًا ثقافيًا يتجاوز كونه مجرد طبق، ليعكس تأثير الأنمي على انتشار الثقافة اليابانية عالميًا.

من بين الأطعمة اليابانية التي أصبح المشاهدون مهتمين بتجربتها بعد مشاهدة الأنيمي، يتصدر التاكوياكي القائمة. يتميز هذا الطبق بكريات العجين المحشوة بقطع الأخطبوط، وهو مكون غير شائع في العديد من أنحاء العالم، لكن الأنيمي يمتلك قدرة مذهلة على إثارة الفضول حول المكونات غير المألوفة.

وفي تعليق على تأثير الأنيمي على الترويج للطعام الياباني، عبّر كيتاغاوا هيرونوبو، المسؤول الإداري في مركز الترويج للمنتجات الغذائية اليابانية في الخارج، عن تفاؤله قائلاً: ”ليس فقط الأعمال الكبيرة مثل ناروتو وون بيس، بل حتى الأعمال الأقل شهرة تلهم تجارب الطهو اليابانية. من خلال الاستفادة من التآزر بين قوة الأنيمي وشعبية الطعام الياباني، يمكننا توسيع السوق العالمي بشكل أكبر“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ناروتو يستمتع برامنته المفضلة. © كيشيموتو ماساشي، سكوت / شويشا، تي في طوكيو، بيرروت)