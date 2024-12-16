مكالمات احتيالية تستهدف كبار السن في اليابان: ما الذي يكشفه الاستطلاع؟

كشفت دراسة استقصائية حديثة أُجريت في اليابان على أفراد تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عامًا عن قلق متزايد بشأن سلامة الوالدين وكبار السن. وأظهرت النتائج أن واحدًا من كل ثلاثة آباء تلقى مكالمات هاتفية يُشتبه في أنها محاولة احتيال من قبل مجرمين. هذا الاتجاه المقلق يسلط الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها العائلات اليابانية، خاصة في ظل ازدياد حالات الاحتيال التي تستهدف كبار السن.

كشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة سيكوم للأمن على 560 شخصاً في اليابان تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عاماً أن 87% منهم يشعرون بالقلق بطريقة ما إزاء عيش آبائهم المسنين بعيداً عنهم. وكانت المخاوف الثلاثة الأولى هي ”المرض أو الإصابة“ (66.3%)، و”انخفاض القدرات الإدراكية“ (42.5%)، و”قيادة السيارة“ (30.2%)

بلغت نسبة المستجيبين الذين شعروا بالقلق من تعرض آبائهم للخداع من خلال الاحتيال المتخصص، بما في ذلك أولئك الذين كانوا ”قلقين إلى حد ما“، 56.0%. وعلى الرغم من أن 3.2% فقط ”كانوا بالفعل ضحايا للاحتيال المتخصص“، إلا أن 35.9% قالوا إن آباءهم ”تلقوا هذا النوع من المكالمات الهاتفية“، (التي يُعتقد أنها احتيال متخصص)، مما يشير إلى وجود خطر وشيك بالفعل من تعرضهم للاحتيال.

ومع ذلك، قال 32% من المشاركين إن آباءهم ”لم يتخذوا أي تدابير“ لحماية أنفسهم من عمليات الاحتيال.

من بين 283 شخصًا اتخذ آباؤهم تدابير وقائية، قال 54.4% ”لا يردون على مكالمات من أرقام غير معروفة“، و38.2% ”يغلقون الهاتف في وجه أشخاص لا يعرفونهم“، و36.0% ”يسمحون للخط الأرضي بالانتقال مباشرة إلى البريد الصوتي“.



التدابير المتخذة لمنع عمليات الاحتيال

الخطوة الأولى لمنع الاحتيال هي النظر في إمكانية مواجهة عملية احتيال، بدلاً من الثقة كثيرًا في أن كل شيء سينتهي على ما يرام.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)