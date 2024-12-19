دراسة استقصائية تفتح النقاش حول كيفية القضاء على فقر الأطفال في اليابان

أظهرت دراسة حديثة أجرتها منظمة إنقاذ الطفولة في اليابان تراجعًا كبيرًا في الوعي العام حول قضية فقر الأطفال مقارنةً بالدراسة التي أجريت قبل خمس سنوات. هذا الانخفاض في الوعي يثير القلق، خاصة في ظل استمرار تأثيرات الأوضاع الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود. تشير النتائج إلى حاجة ملحة لتعزيز التوعية العامة وتسليط الضوء على هذه القضية، لضمان حصول الأطفال على الدعم اللازم والفرص الكافية للنمو والازدهار. كيف يمكن للمجتمع والمؤسسات معالجة هذا التراجع وإعادة التركيز على رفاهية الأجيال القادمة؟

انخفاض كبير في الوعي بفقر الأطفال

أجرت منظمة Save the Children Japan استبيانًا عبر الإنترنت في يوليو/ تموز 2024 حول فقر الأطفال، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في اليابان، والأول منذ عام 2019. استهدف الاستبيان 30000 مشارك من عامة الناس الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق، إضافة إلى حوالي 2400 فرد تأثروا بشكل مباشر بفقر الأطفال، تتراوح أعمارهم بين 13 عامًا وما فوق، من أسر معفاة من الضرائب تلقت دعمًا سابقًا من المنظمة. وقد تم تعريف الأطفال في الاستبيان على أنهم من هم دون سن 18 عامًا.

أظهرت النتائج انخفاضًا في الوعي بفقر الأطفال مقارنة بالاستبيان الذي أُجري قبل خمس سنوات. فبينما كانت نسبة المستجيبين الذين أجابوا بـ ”نعم“ على سؤال ما إذا كانوا على دراية بفقر الأطفال أقل من السابق، زادت نسبة من أجابوا بـ ”لا أعرف“، مع إشارة نحو نصف البالغين إلى أنهم ”لم يسمعوا عن هذا الموضوع“ من قبل.

تشير هذه النتائج إلى تراجع الوعي المجتمعي بقضية فقر الأطفال في اليابان، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز التوعية وتسليط الضوء على هذه المشكلة المستمرة.

ويبدو أن انخفاض معدل المواليد أدى إلى تراجع اهتمام البالغين بأوضاع الأطفال. ويُعتقد أن هذا، إلى جانب انخفاض حجم التغطية المتعلقة بفقر الأطفال، هو السبب وراء الانخفاض الكبير في الوعي.

ما هي التدابير التي ينبغي للسلطات تنفيذها؟

تم اقتراح عشرين خيارًا في الاستطلاع حول ”التدابير التي ينبغي للحكومة والسلطات المحلية تنفيذها“. وتم تحليل الاستجابات منقسمة بين الأطفال والبالغين في عامة الناس والأطفال والبالغين المتأثرين بشكل مباشر بفقر الأطفال.

وبينما كان هناك دعم واسع النطاق من كلا الجانبين لـ ”جعل نفقات المدرسة مثل الزي المدرسي والكتب المدرسية ووجبات الغداء المدرسية مجانية“، اختلفت الآراء بشكل كبير بين المجموعتين بشأن البنود المقترحة الأخرى.

أيد أقل من 30٪ من البالغين في عامة الناس ”تعزيز نظام الإعانات للآباء والأمهات العازبين“ و ”تعزيز نظام الإعانات للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال“، في حين اعتقد أكثر من 70٪ من المتأثرين فعليًا أنه يجب وضع هذه الأمور موضع التنفيذ.

وكان هناك أيضًا فرق واضح في آراء الأطفال في عامة الناس مقارنة بالأطفال المتأثرين فعليًا عندما يتعلق الأمر بـ ”تحسين الوعي بالنظام وإمكانية الوصول إليه بين الأشخاص المستهدفين به“ و ”إنشاء طريقة لتعكس آراء الأطفال في التدابير“.

وعلى وجه الخصوص، يعتقد أكثر من 70% من الأشخاص المتأثرين فعلياً أن ”استخدام النظام سوف يساعد في حل مشكلة الفقر“. وقد يكون هذا مؤشراً على أن الأطفال المتأثرين بشكل مباشر يعانون بشدة، ”ويرغبون في معرفة المزيد عن النظام والاستفادة من كل ما يمكنهم“. ومن ناحية أخرى، يبدو أن الأطفال في عامة الناس، الذين يتم تلبية احتياجاتهم إلى حد كبير وبالتالي ليس لديهم خبرة في الفقر، من غير المرجح أن يهتموا بوجود مثل هذا النظام في المقام الأول.

إذن، ما هو المطلوب لحل مشكلة فقر الأطفال؟ أبرز هذا الاستطلاع الآراء المختلفة بين عامة الناس والمتأثرين بشكل مباشر فيما يتعلق بنوع الدعم الذي قد يكون فعالاً. وذكرت منظمة إنقاذ الطفولة في اليابان أنه ”من الضروري أن تنعكس آراء الأطفال والبالغين المتأثرين بشكل مباشر عند النظر في التدابير والأنظمة السياسية وتنفيذها. ونود استخدام نتائج هذا الاستطلاع للتوصية بتدابير أفضل“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)