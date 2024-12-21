الساكي الياباني: رمز تقليدي ينضم إلى قائمة التراث الثقافي العالمي

تم إدراج صناعة الساكي، المشروب التقليدي الياباني، على قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لليونسكو، مما يعكس تقدير العالم لهذا العنصر الثقافي الفريد. وبذلك، يرتفع عدد العناصر اليابانية المدرجة في هذه القائمة إلى 23 عنصرًا، مما يبرز أهمية الثقافة اليابانية وتراثها الغني الذي يمتد عبر الأجيال.

أدرجت اليونيسكو في 4 ديسمبر/كانون الأول عام 2024 ”المعرفة والمهارات التقليدية لصنع الساكي باستخدام فطر كوجي في اليابان‘ إلى قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وبذلك يصبح لدى اليابان 23 عنصرا مدرجا في القائمة، بعد إدراج رقصات شعائرية في عام 2022.

صناعة الساكي/ أدرجت عام 2024

يرتبط صنع الساكي بعمق بالثقافة اليابانية، واعتمد على طريقة ثابتة ممتدة لأكثر من 500 عام تتميز باستخدام فطر كوجي، ومن ثم تطورت إلى طرق عديدة لإنتاج أنواع مختلفة من المشروبات الكحولية في جميع أنحاء البلاد، من بينها ساكي وشوتشو وأواموري وميرين. تلعب المشروبات الكحولية التي ينتجها الحرفيون دورا أساسيا في الاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الثقافية الأخرى.



صانع ساكي محترف ”توجي‘ يحرك خليط التخمير كجزء من عملية صنع الساكي في مصنع ياماتوغاوا للنبيذ في كيتاكاتا بمحافظة فوكوشيما عام 2015 (© جيجي برس).

فوريو أودوري/ أدرجت عام 2022

فوريو أودوري هي مجموعة من 41 رقصة شعائرية يابانية من 24 محافظة. تجمع تلك الرقصات بين الأناقة البصرية اللافتة للنظر والموسيقى الحية المنبعثة من المزامير والطبول. ولكل منطقة طرازها الخاص الذي يعكس التاريخ والعادات المحلية، لكن جميعها تعبر عن الصلاة من أجل حياة تنعم بالسلام سواء من خلال إحياء ذكرى الموتى أو تمني وفرة الحصاد أو طلب الحماية من الكوارث.



رقصة ساغي ماي في تسوانو ياساكا جينجا في تسوانو بمحافظة شيماني (© جيجي برس).



رقصة أوني كينباي في كيتاكامي بمحافظة إيواتي (© بيكستا).



رقصة نيشيموناي بون أودوري الخاصة بمحافظة أكيتا (© بيكستا).

تقنيات ومعارف العمارة الخشبية التقليدية/ أدرجت عام 2020

تطبق هذه التقنيات التقليدية باستخدام المعرفة بالخشب والمواد الطبيعية الأخرى التي تتطلب ترميما دوريا في سياق معماري، بحيث تنسجم الأجزاء الأصلية مع تلك التي تحتاج إلى تبديل.

وتتضمن هذه العمليات جمع النسغ من أشجار أوروشي (الورنيش) وإنتاج رقائق الذهب ”إنتسوكي‘ باستخدام أوراق الطرق المصنوعة من ورق غانبي بعد معالجته بمزيج يحتوي على عصير الكاكي لاذع الطعم ومحلول قلوي.



جمع النسغ من خلال إجراء قطوع أفقية في لحاء الشجرة كجزء من إنتاج وتحسين طلاء أوروشي الياباني (© جيجي برس/ جمعية الحفاظ على أوروشيكاكي اليابانية).

رايهو شين/ أدرجت عام 2018

وهي شعائر تقوم فيها آلهة ترتدي أقنعة وأزياء محددة بزيارات للمنازل، تتضمن 10 فعاليات تقام في 8 محافظات من بينها أوغا نو ناماهاغي بمحافظة أكيتا وأكوسيكيجيما نو بوزي بمحافظة كاغوشيما. تزور تلك الآلهة منازل الناس في أوقات خاصة من العام مثل رأس السنة الجديدة للتحذير من التكاسل والصلاة من أجل الصحة والسلامة.



مهرجان أوغا نو ناماهاغي (© جيجي برس).

مهرجانات المواكب/ أدرجت عام 2016

يقام في اليابان 33 مهرجانا في 18 محافظة تعرض فيها عربات مزخرفة مثل عربات ياماهوكو بمهرجان غيون في كيوتو وعربات مهرجان هاكاتا غيون ياماكاسا. تعمل العربات كوسائل نقل للآلهة وتستخدم للصلاة من أجل السلامة في المجتمع ودرء الشر وضمان حصاد وافر.



عربات هاكاتا غيون ياماكاسا (بإذن من كوسانو سيئتشيرو).

ورق واشي/ أدرج عام 2014

وهو ورق تقليدي يصنع يدويا وله ثلاثة أنواع هي هوسوكاواشي من محافظة سايتاما وهونمينوشي من محافظة غيفو وسيكيشوبانشي من محافظة شيماني. تُصنع هذه الأنواع من ورق واشي باستخدام تقنيات حرفية تقليدية من القرن الثامن، ويتواصل الحفاظ على طرق الإنتاج القديمة مثل استخدام ألياف نبات التوت الورقي.

واشوكو/ أدرجت عام 2013

هي ثقافات غذائية تقليدية تتميز باستخدام مكونات طازجة ومتنوعة، وتقديمها بطريقة تعكس جمال الطبيعة والتوازن الغذائي الجيد. وترتبط واشوكو ارتباطا وثيقا بالفعاليات السنوية مثل رأس السنة الجديدة وموسم زراعة الأرز ومهرجانات الحصاد.

ناتشي نو دينغاكو/ أدرج عام 2012

هو فن أداء شنتوي مكرس للآلهة يمارس في مهرجان ناتشي فاير الذي يقام بانتظام كل عام في 14 يوليو/تموز في معبد كومانو ناتشي الشنتوي في ناتشيكاتسوؤرا بمحافظة واكاياما. وهذا المعبد الشنتوي هو أحد المواقع المقدسة وطرق الحج في سلسلة جبال كيي المدرجة على قائمة التراث العالمي، في حين يعود تاريخ هذا الفن الأدائي إلى أكثر من 600 عام.

ميبو نو هانا تاوئي/ أدرجت عام 2011

تُقام هذه الطقوس في أول يوم أحد من كل شهر يونيو/حزيران للصلاة من أجل حصاد جيد في كيتاهيروشيما بمحافظة هيروشيما. تزين الماشية بسروج جميلة وتقوم بحرث الحقول وتصطف فتيات من أجل غرس شتلات الأرز.

ماشية تقوم بحراثة الأرض في طقوس ميبو نو هانا تاوئي لزراعة الأرز (بإذن من محافظة هيروشيما).

سادا شين نو/ أدرجت عام 2011

وهي سلسلة من رقصات شنتوية للتطهير تؤدى كقربان في معبد سادا الشنتوي خلال مهرجان غوزاكاي السنوي الذي يقام في 25 سبتمبر/أيلول في كاشيما بمحافظة شيماني. وهي مستوحاة من رقصات كاغورا في مناطق مختلفة من البلاد.

كوميؤدوري/ أدرجت عام 2010

رقصة كانت تؤدى في مملكة ريوكيو التي استمرت من القرن الرابع عشر حتى القرن التاسع عشر، للترحيب بالوفود القادمة من الصين الإمبراطورية. ويواصل المسرح القومي في أوكيناوا حتى الآن الحفاظ على هذه التقاليد وإقامة العروض.

يوكي تسوموغي/ أدرج عام 2010

وهو نسج الحرير المنتج بشكل رئيسي من يوكي بمحافظة إيباراكي وأوياما بمحافظة توتشيغي. وتتمتع هاتان المنطقتان بتاريخ طويل من ازدهار صناعة تربية دودة القز. كان هذا النسيج في فترة نارا (710- 794)، يُدفع كضريبة للبلاط الإمبراطوري.

غاغاكو/ أدرجت عام 2009

مزيج من الرقص الياباني التقليدي ورقصات من الصين وشبه الجزيرة الكورية مصحوبا بالغناء. تم توارث هذه الرقصات بشكل رئيسي عبر البلاط الإمبراطوري الياباني وتؤدى في احتفالات البلاط والمآدب الرسمية.

أوجييا تشيجيمي وإيتشيغو جوفو/ أدرجت عام 2009

وهي تقنيات نسج الأقمشة الرفيعة من القنب المصنوعة من نبات الرامي في منطقة أونوما بمحافظة نيغاتا. وكان هذا النسيج أيضا يستخدم في فترة إيدو لدفع الضرائب إلى الحكومة الشوغونية.

أوكو نوتو نو أئنوكوتو/ أدرجت عام 2009

طقوس زراعية من محافظة إيشيكاوا يتم فيها تأدية الصلاة كل شهر فبراير/شباط لآلهة حقول الأرز من أجل حصاد وفير قبل بدء الزراعة ومن ثم يتم التعبير عن الامتنان في ديسمبر/كانون الأول بعد الحصاد. يتعامل مزارعو الأرز مع الطقوس كما لو أن الآلهة موجودة بينهم بالفعل.

اياتشيني كاغورا/ أدرجت عام 2009

وهي سلسلة من الرقصات التي تؤدى مع أقنعة من هاناماكي بمحافظة إيواتي، بدأها كهنة الجبال الذين كانوا يعبدون جبل هاياتشيني كإله. تؤدى هذه الرقصات في مهرجان يقام في الأول من أغسطس/آب في معبد هاياتشيني الشنتوي.



راقص مقنع يقفز أثناء تأدية رقصة هاياتشيني كاغورا (بإذن من جمعية السياحة في محافظة إيواتي).

أكيؤ نو تاوئي أودوري/ أدرجت عام 2009

رقصة من مدينة سينداي بمحافظة ميياغي تحاكي عملية زراعة الأرز وتُؤدى للصلاة من أجل حصاد وفير في ذلك العام. كانت في الأصل جزءا من احتفالات رأس السنة القمرية، لكنها تُؤدى الآن في مهرجانات المعابد البوذية والشنتوية.

داينيتشيدو بوغاكو/ أدرجت عام 2009

تُؤدى رقصة بوغاكو في اليوم الثاني من العام الجديد في قاعة داينيتشيدو بمعبد أوهيروميموتشي الشنتوي في كازونو بمحافظة أكيتا، للصلاة من أجل محاصيل وفيرة وصحة جيدة. يواصل كبار السن في أربع مجتمعات نقل تراث هذه الرقصة إلى الأجيال الشابة.

دايموكوتاتي/ أدرجت عام 2009

طقوس تقام في مهرجان الخريف في معبد ياهاشيرا الشنتوي في 12 أكتوبر/ تشرين الأول في نارا بمحافظة نارا. يقوم المؤدون واحدا تلو الآخر بإلقاء عبارات قادة عسكريين من عشيرتي غينجي وهييكي بنبرة فريدة. يؤدي الطقوس بشكل رئيسي شباب ملتحقون حديثا بالتجنيد.

رقصة آينو التقليدية/ أدرجت عام 2009

وهي سلسلة من الرقصات التي توارثها شعب الآينو الذين يعيشون في هوكايدو. إلى جانب الرقصات الشعائرية ذات الجوانب الاحتفالية القوية، هناك أيضا رقصات ترفيهية أو ارتجالية.

نوغاكو/ أدرجت عام 2008

يتضمن نوعين من المسرح هما حركات الرقص من مسرح نو التي تعتمد على الحكايات ومسرح كيوغين الكوميدي. كان لها تأثير كبير على أشكال المسرح لاحقا مثل بونراكو وكابوكي.

نينغيو جوروري بونراكو/ أدرجت عام 2008

هو مسرح عرائس مصحوب بسرد غنائي وعزف على آلة الشاميسن. يتم تحريك كل دمية من قبل ثلاثة أشخاص، ما يجعل حركاتها تبدو طبيعية ومميزة.



دمية بونراكو (بإذن من أوساوا هيسايوشي).

كابوكي/ أدرج عام 2008

وهو شكل من أشكال الفنون المسرحية كان شائعا بشكل خاص في فترة إيدو (1603-1868). ولايزال مستمرا حتى يومنا هذا، يصور قصصا تستند إلى أساطير وحقائق تاريخية وموضوعات أخرى، بالإضافة إلى تمثيل درامي لحالات انتحار في قصص حب حقيقية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: صانعو ساكي محليون يقومون بفرد الأرز المطهو ​​على البخار لصنع الساكي خلال مهرجان بودايموتو للساكي في معبد شورياكوجي في نارا في يناير/كانون الثاني عام 2024 © كيودو).