كيف تؤثر الأوضاع الاقتصادية على أزمة المواليد المتزايدة في اليابان؟

في اليابان، حيث تُعد معدلات الولادة المنخفضة تحديًا كبيرًا، كشف استطلاع حديث عن السبب الرئيسي الذي يدفع الكثيرين إلى التردد بشأن تكوين أسر. المفاجأة؟ ”العبء المالي الكبير“ جاء في الصدارة، مما يسلط الضوء على أزمة متشابكة بين التكاليف المعيشية وتطلعات الأجيال الشابة. فما هي التحديات التي تواجهها الأسر اليابانية اليوم، وكيف يمكن التغلب عليها لضمان مستقبل أكثر إشراقًا؟

في استطلاع أجرته مؤسسة نيبون وشمل 6000 ياباني تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عامًا، عبّر 37٪ من بين 4431 مشاركًا ممن ليس لديهم أطفال عن رغبتهم في الإنجاب، بينما قال حوالي 36٪ إنهم لا يرغبون أو لا يشعرون بأن إنجاب الأطفال أمر ضروري. يهدف هذا الاستطلاع إلى تسليط الضوء على توجهات الرأي العام بشأن أزمة انخفاض معدل المواليد في اليابان.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الأصغر سنًا كانوا أكثر ميلاً للإجابة بـ ”نعم“ فيما يتعلق بالرغبة في إنجاب الأطفال. بين الفئة العمرية من 26 إلى 35 عامًا، كانت النساء أكثر ميلاً للإجابة بـ ”نعم“ مقارنة بالرجال. أما بين الفئة العمرية من 36 إلى 45 عامًا، فكانت الإجابة بـ ”نعم“ أكثر شيوعًا بين الرجال، في حين تجاوزت نسبة النساء اللاتي أجابن بـ ”لا“ النصف.

وبالنظر إلى طبيعة العمل، أظهر الاستطلاع أن أكثر من 40٪ من الموظفين الدائمين عبّروا عن رغبتهم في إنجاب الأطفال، مقارنة بأكثر من 40٪ من الموظفين غير الدائمين الذين أجابوا بـ ”لا“.

ومن بين المشاركين الذين أعربوا عن رغبتهم في إنجاب الأطفال، أفاد 14٪ منهم أنهم يحاولون بنشاط تحقيق ذلك.

من بين 1580 مستجيبًا الذين أشاروا إلى أنهم لا يرغبون في إنجاب أطفال أو لا يشعرون بأن ذلك ضروري، ذكر 43% منهم ”العبء المالي الكبير“ كسبب رئيسي. وشملت الأسباب البارزة الأخرى ”الرغبة في إعطاء الأولوية لوقت الفراغ“ بنسبة 37%، و”الافتقار إلى الثقة في الإنجاب وتربية الأطفال“ بنسبة 35%، و”الإجهاد الناجم عن تربية الأطفال وغيرها من المسؤوليات“ بنسبة 35%.

من بين 314 مستجيبًا الذين أشاروا إلى ”المخاوف بشأن مستقبل المجتمع“ كسبب لعدم رغبتهم في إنجاب الأطفال، كان القلق الأكثر شيوعًا هو ”الركود الاقتصادي وانهيار نظام الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية“، والذي أعرب عنه 65٪ من المشاركين. تبع ذلك ”انخفاض القوى العاملة بسبب انكماش السكان“ بنسبة 56٪، و”انخفاض القدرة التنافسية الاقتصادية“ بنسبة 48٪. تعكس هذه المخاوف تأثيرات انخفاض عدد السكان، حيث يؤدي الركود الاقتصادي والاجتماعي الناتج عنه إلى تعزيز هذا الانخفاض، مما يخلق حلقة مفرغة من التأثيرات السلبية المتبادلة.

عندما طُرح على 1650 شخصًا ممن يرغبون في إنجاب الأطفال سؤال عن أسبابهم، أشار 50% منهم إلى ”تجربة متعة تربية الأطفال“ كأهم سبب، مما يجعله الأكثر شيوعًا. تبع ذلك ”لدعم المجتمع في المستقبل“ بنسبة 22%. كما تضمنت بعض الإجابات اعتبارات مرتبطة بالنظام الأسري التقليدي، مثل ”تلبية توقعات الوالدين والأقارب“ بنسبة 17% و”استمرار سلالة الأسرة“ بنسبة 16٪.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)