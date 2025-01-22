تفوق تعليمي جديد: اليابان بين الأفضل في الرياضيات والعلوم عالميًا

في إنجاز يعكس قوة النظام التعليمي الياباني، أظهر طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية تفوقاً مذهلاً على الساحة الدولية، حيث حققوا درجات عالية في دراسة الاتجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم لعام 2023. هذا التميز يثير تساؤلات حول أسرار نجاح التعليم في اليابان ودوره في إعداد جيل مبدع ومستعد لمواجهة تحديات المستقبل.

حقق طلاب اليابان أداءً مميزًا في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم لعام 2023 (TIMSS)، حيث احتل طلاب الصف الرابع الابتدائي المرتبة الخامسة عالميًا في الرياضيات والسادسة في العلوم، في حين حصل طلاب السنة الثانية الإعدادية على المرتبة الرابعة في الرياضيات والثالثة في العلوم. يعكس هذا الأداء المستوى المتقدم للنظام التعليمي الياباني وقدرته على إعداد الطلاب بمهارات قوية في العلوم والرياضيات.

تُجرى دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم كل 4 سنوات تحت إشراف الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التعليمي (IEA)، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى قياس مستوى التعليم في الرياضيات والعلوم. في تقييم 2023، شارك حوالي 660,000 طالب من الصف الرابع من 58 دولة ومنطقة، إضافة إلى طلاب السنة الثانية الإعدادية من 44 دولة ومنطقة. في اليابان، شارك 3875 طالبًا من المرحلة الابتدائية ينتمون إلى 141 مدرسة، و3905 طلاب من المرحلة الإعدادية من 133 مدرسة.

تميز تقييم هذا العام باستخدام التكنولوجيا، حيث اعتمد على أجهزة الكمبيوتر للمرة الأولى، مما أتاح تقديم تجربة أكثر حداثة ودقة للطلاب. كما تم جمع بيانات إضافية من خلال استبيانات وُجهت إلى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، تناولت بيئة التعلم والدوافع الدراسية والعوامل المؤثرة في التحصيل.

يُعزى النجاح المستمر للطلاب اليابانيين إلى المناهج الدراسية التي تركز على التفكير المنطقي والفهم العميق والتطبيق العملي، إضافة إلى بيئات التعلم التي توفر توازنًا بين الدعم الأكاديمي والتحفيز النفسي. يعزز هذا الأداء مكانة اليابان كواحدة من الدول الرائدة عالميًا في التعليم، خاصة في مجالَي الرياضيات والعلوم، وهما أساس التقدم التكنولوجي والابتكار. تعكس هذه النتائج أهمية التقييمات الدولية في تحسين استراتيجيات التعليم وتطوير أنظمة تعليمية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

تصدرت سنغافورة التصنيف في الرياضيات والعلوم على المستويين المدرسيين، كما احتلت تايوان وكوريا الجنوبية مراكز عالية أيضًا.

متوسط ​​درجات الرياضيات لأفضل البلدان/المناطق

الصف الرابع الابتدائي

البلد/ المنطقة متوسط ​​النقاط 1 سنغافورة 615 2 تايوان 607 3 كوريا الجنوبية 594 4 هونغ كونغ 594 5 اليابان 591

الصف الثاني الاعدادي

البلد/ المنطقة متوسط ​​النقاط 1 سنغافورة 605 2 تايوان 602 3 كوريا الجنوبية 596 4 اليابان 595 5 هونغ كونغ 575

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على اتجاهات الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم لعام 2023.

أظهرت نتائج الاستبيان المرافق لدراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم لعام 2023 (TIMSS) بعض الاتجاهات المثيرة للاهتمام بين طلاب المدارس الإعدادية في اليابان. فقد أشارت النتائج إلى أن نسبة متزايدة من الطلاب يستمتعون بتعلم الرياضيات والعلوم ويعتقدون أن هذه المواد ستساعدهم في حياتهم اليومية. ومع ذلك، وعلى النقيض من ذلك، فإن نسبة الطلاب الذين يشعرون بالثقة في مهاراتهم في هذه المواد آخذة في الانخفاض.

في استطلاع هذا العام، قال 70٪ من طلاب المدارس الإعدادية اليابانيين إنهم يستمتعون بدراسة العلوم، وهو ما يقل عن المتوسط ​​الدولي البالغ 79٪. وعلى الرغم من هذا الاستمتاع، فإن 45٪ فقط من الطلاب اليابانيين قالوا إنهم يعتقدون عادة أنهم جيدون في العلوم، مقارنة بمتوسط ​​دولي يبلغ 51٪. وبالنسبة للرياضيات، انخفضت الثقة الذاتية بين الطلاب اليابانيين أيضًا، مما يشير إلى تحدٍ مستمر في تعزيز شعور الطلاب بقدراتهم على تحقيق النجاح في هذه المواد.

كما أظهرت النتائج فجوة واضحة في تطلعات الطلاب نحو المهن المستقبلية المتعلقة بالعلوم. فقط 27٪ من طلاب المدارس الإعدادية في اليابان أعربوا عن رغبتهم في الحصول على وظيفة تستخدم العلوم بشكل مباشر، مقارنةً بالمتوسط ​​الدولي الذي يبلغ 58٪. يعكس هذا الرقم قلقًا بشأن انخفاض اهتمام الطلاب بالمجالات العلمية كمجالات مهنية، على الرغم من مكانة اليابان البارزة في مجالات البحث والابتكار العلمي.

تشير هذه النتائج إلى أهمية تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم في مواد الرياضيات والعلوم، إضافة إلى ضرورة تعزيز ارتباط هذه المواد بحياتهم اليومية ومستقبلهم المهني. قد يكون هذا الاتجاه مدعاة للتركيز على طرق تدريس أكثر شمولًا تشجع على التجريب والتطبيق العملي، بهدف زيادة اهتمام الطلاب بهذه المجالات وإلهامهم لاستكشافها كمهن مستقبلية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)