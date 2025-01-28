هوندا ونيسان: 10 آلاف مورد يشكلون الأساس والعمود الفقري لنجاح العملاقين اليابانيين

بينما بدأت شركتا هوندا ونيسان المناقشات حول دمج أعمالهما، فإن هذا التحرك يعكس أهمية التحالفات الاستراتيجية في صناعة السيارات. لكن وراء هذا التحول الكبير، تقف آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد الخاصة بهما، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من العمليات اليومية لكلا العملاقين اليابانيين. هذه الشركات، التي تزود كلا من هوندا ونيسان بمكونات أساسية، تكشف عن حجم وتعقيد العمليات التجارية التي تديرها هاتان الشركتان، وتأثير دمج الأعمال المحتمل على الاقتصاد المحلي والوظائف في قطاع صناعة السيارات.

وفقًا لتقديرات دراسة أجرتها شركة تيكوكو داتا بنك للأبحاث حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بلغ إجمالي عدد الشركات في سلسلة توريد صناعة السيارات اليابانية 68485 شركة، موزعة عبر عشر شركات لصناعة السيارات الكبرى في اليابان. تويوتا تحتفظ بالحصة الأكبر، حيث تمتلك 40680 شركة ضمن سلسلة توريدها، تليها هوندا بـ 22465 شركة، ونيسان بـ 19084 شركة.

تفصيل توزيع شركات سلسلة التوريد لدى تويوتا يظهر أن 2306 من هذه الشركات تُصنف ضمن المستوى 1، مما يعني أنها ترتبط بشكل مباشر مع تويوتا. أما المستوى 2، الذي يتكون من 22334 شركة، فهو يشمل الشركات التي تعمل مع شركات المستوى 1، وبالتالي تساهم في دعم أعمال تويوتا عن طريق التعامل غير المباشر. كما توجد 16040 شركة أخرى تُصنف ضمن المستوى 3 أو ما بعده، مما يعكس التوسع الكبير لشركات سلسلة التوريد في هذه الصناعة.

بالمجمل، يمثل المستوى 2 أكبر شريحة بين شركات سلسلة التوريد عبر جميع شركات صناعة السيارات اليابانية، مما يعكس هيكلًا معقدًا ومترابطًا حيث تعمل الشركات على مستويات متعددة من الموردين لتلبية احتياجات صناعة السيارات الكبرى.

يظهر من الدراسة أن جمع عدد شركات سلسلة التوريد الخاصة بالمصنعين العشرة في صناعة السيارات اليابانية يحقق إجماليًا يصل إلى 147207 شركة، وهو أكثر من ضعف العدد الفعلي البالغ 68485 شركة. السبب في هذا التباين هو أن بعض الشركات تتشارك نفس الموردين، وبالتالي يتم احتسابها أكثر من مرة في الإحصاءات.

على سبيل المثال، هناك 9242 شركة تعمل كموردين لكل من هوندا ونيسان، مما يعني أن هذه الشركات تُدرج مرتين في الحسابات الخاصة بكلا المصنعين. كما يُلاحظ أن 3472 شركة تعمل كموردين لكل من هوندا، نيسان، وميتسوبيشي موتورز، مما يؤدي إلى تكرار حساب هذه الشركات أيضًا في بيانات سلسلة التوريد.

هذا يسلط الضوء على التداخل الكبير بين الشركات في سلاسل التوريد والتعاون المتبادل بينها في صناعة السيارات اليابانية، مما يعزز المرونة والكفاءة في عمليات التصنيع من خلال شبكة معقدة من الموردين.

الموردين لشركات متعددة

هوندا ونيسان 9242 شركة هوندا، نيسان، وميتسوبيشي 3672 شركة

من بين 9242 شركة في سلاسل التوريد الخاصة بكل من هوندا ونيسان، تهيمن الشركات ذات المبيعات المتوسطة إلى الصغيرة. أكبر شريحة، التي تمثل 50.1% من هذه الشركات، تضم حوالي 4507 شركة مع إجمالي مبيعات يتراوح بين 100 مليون ين إلى 1 مليار ين. تليها 1,752 شركة، أي 19.5% من الشركات، التي مبيعاتها تقل عن 100 مليون ين. وبالتالي، نجد أن حوالي 70% من الشركات المشاركة في سلاسل التوريد هذه تمتلك مبيعات أقل من 1 مليار ين.

بالنسبة للتخصصات، تُعد صناعة قطع غيار السيارات وملحقاتها الأكثر شيوعًا بين الشركات التي تزود أكثر من شركة صناعة سيارات، حيث تعمل حوالي 550 شركة في هذا المجال. تليها 480 شركة متخصصة في تصنيع القوالب والأجزاء المنتجة بالقوالب والأجزاء التكميلية. وتوجد أيضًا 381 شركة في مجال نقل البضائع العامة والسيارات، و379 شركة في تصنيع المنتجات البلاستيكية للاستخدام الصناعي، و373 شركة في مجال تصنيع منتجات الختم المعدنية.

هذا التوزيع يبرز تنوعًا كبيرًا في سلاسل التوريد لصناعة السيارات اليابانية، حيث تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل رئيسي في قطاعات متعددة، مما يعكس التعاون المعقد والمستمر بين مختلف الموردين لضمان تلبية احتياجات تصنيع السيارات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © رويترز)