الرجال في اليابان يتخلون عن الوقوف أثناء التبول.. ما السبب؟

كشفت دراسة حديثة عن تحول ملحوظ في عادات الرجال المتعلقة بالتبول، حيث أظهرت أن الأغلبية باتت تفضل الجلوس أثناء التبول بدلاً من الوقوف. اللافت أن هذه العادة تبدو أكثر شيوعاً بين الرجال الأصغر سناً والمتزوجين، مما يشير إلى تأثير عوامل مثل العمر والحالة الاجتماعية في اختيار هذه الطريقة. في هذا المقال، نتناول تفاصيل الدراسة وأسباب هذا التوجه المتزايد، مع استعراض أرقام وإحصاءات تسلط الضوء على التغيرات في السلوكيات اليومية للرجال.

كشفت دراسة استقصائية حديثة أجراها فريق بحثي تابع للجمعية اليابانية للمسالك البولية أن 70% من الرجال في العشرينات و50% من الرجال في الخمسينات يفضلون الجلوس للتبول في المنزل، مما يشير إلى اتجاه متزايد نحو هذه الوضعية، خاصة بين الشباب.

تم تنفيذ الدراسة بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2023، حيث شمل الاستطلاع 6210 مشاركين يبلغون من العمر 20 عامًا فأكثر، وركز على صحة المسالك البولية وعادات أخرى. من بين هؤلاء، قدم 2936 رجلًا إجابات حول وضعيتهم أثناء التبول. أوضحت النتائج أن 69% من الرجال في العشرينات و66% من الرجال في الثلاثينات يفضلون الجلوس. وبينما تراجعت هذه النسبة تدريجيًا مع تقدم العمر، لوحظ أن أكثر من نصف الرجال في الخمسينات والستينات من العمر يجلسون أيضًا أثناء التبول.

على الصعيد العام، أشارت الدراسة إلى أن 56% من الرجال في اليابان يفضلون الجلوس للتبول في المنزل. يعود ذلك غالبًا إلى اعتبارات تتعلق بالنظافة الشخصية وتقليل التناثر، بالإضافة إلى الراحة التي توفرها هذه الوضعية، ما يعكس تحولًا تدريجيًا في العادات المنزلية المرتبطة باستخدام الحمامات.

كشفت الدراسة أن وضعية الجلوس أثناء التبول بين الرجال لا ترتبط بمشاكل المسالك البولية كما كان يُعتقد سابقًا، بل تتأثر بشكل أساسي بالعوامل الاجتماعية، وعلى رأسها الحالة الزوجية. فعلى الرغم من الافتراض بأن الرجال الذين يعانون من اضطرابات المسالك البولية يفضلون الجلوس، لم تُظهر البيانات أي فروق إحصائية تُثبت ذلك.

أظهرت الدراسة، التي شملت رجالًا تتراوح أعمارهم بين العشرينات والتسعينيات، أن 75% من الرجال المتزوجين في العشرينات والثلاثينات يفضلون وضعية الجلوس أثناء التبول، مقارنة بـ 62% من الرجال العزاب في نفس الفئة العمرية. واستمرت هذه الفجوة في الفئات العمرية الأكبر، حيث تبين أن المتزوجين في الأربعينات والخمسينات والستينات وحتى التسعينات أكثر ميلًا للجلوس مقارنة بالعزاب. وأشار فريق البحث إلى أن السبب الرئيسي لهذا الاتجاه يعود إلى رغبة المتزوجين في الحفاظ على نظافة المراحيض المنزلية، بما في ذلك تجنب تلطيخ الجدران أو الأرضيات، وهو ما يعكس اهتمامًا مشتركًا بين الأزواج للحفاظ على بيئة معيشية نظيفة.

من الناحية الثقافية، أظهرت المقارنة بين الدول أن اليابان وألمانيا تسجلان معدلات متقاربة في تفضيل وضعية الجلوس أثناء التبول بين الرجال، مما يعكس تشابهًا في العادات الاجتماعية بين الدولتين. وتُظهر هذه النتائج كيف تلعب القيم الاجتماعية والثقافية دورًا حاسمًا في تشكيل السلوكيات اليومية، خاصةً في القضايا المتعلقة بالنظافة الشخصية.

يذكر أن الدراسة سلطت الضوء على أن 56% من الرجال في اليابان بشكل عام يفضلون الجلوس أثناء التبول، وهي نسبة تزيد بشكل ملحوظ بين الشباب والمتزوجين، مما يشير إلى اتجاه متزايد قد يكون مرتبطًا بتغير العادات الاجتماعية والوعي المتزايد بالنظافة في الحياة اليومية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)