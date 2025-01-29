مبيعات السيارات الجديدة في اليابان تسجل تراجعًا ملحوظًا: ما الأسباب؟

بعد الانتعاش الذي شهدته مبيعات السيارات الجديدة في اليابان خلال العام السابق، عادت هذه المبيعات لتتراجع مجددًا في عام 2024، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه سوق السيارات في البلاد. في هذا المقال، نستعرض أسباب هذا الانخفاض وتأثيره على صناعة السيارات اليابانية، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي.

أظهرت الإحصائيات التي نشرتها جمعية تجار السيارات اليابانية ورابطة السيارات الخفيفة والدراجات النارية اليابانية أن مبيعات السيارات الجديدة في اليابان شهدت انخفاضًا ملحوظًا في عام 2024. حيث تم بيع إجمالي 4,421,494 سيارة جديدة، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.5% مقارنة بالعام السابق. يعكس هذا التراجع تراجعًا عامًا في قطاع السيارات الياباني، والذي تأثر بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، بالإضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بالتصنيع والتوريد.

وبحسب التفاصيل، انخفضت مبيعات السيارات الصغيرة بنسبة 10.7% لتسجل 1,557,868 سيارة، بينما شهدت مبيعات المركبات القياسية، التي تشمل سيارات الركاب ومركبات الشحن (باستثناء السيارات الصغيرة)، انخفاضًا بنسبة 5.6% لتصل إلى 2,863,626 سيارة. هذه الأرقام تعكس تراجعًا في الطلب على السيارات بشكل عام، حيث فضل العديد من المستهلكين في اليابان ترشيد نفقاتهم بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تعرضت شركة دايهاتسو لانخفاض حاد في المبيعات بنسبة 38.3% نتيجة فضيحة اختبار كبرى أثرت على سمعتها، حيث قامت الشركة بتوريد المركبات إلى شركتي مازدا وسوبارو، واللتين شهدتا أيضًا انخفاضًا في مبيعاتهما. الفضيحة أثرت بشكل كبير على ثقة المستهلكين في علامة دايهاتسو، مما أدى إلى تراجع مبيعاتها في السوق اليابانية، والتي تعتبر واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.

أما شركة تويوتا (بما في ذلك علامتها الفاخرة لكزس)، فقد تراجعت مبيعاتها بنسبة 13.8%، مما يعكس انخفاضًا عامًا في أداء خمس من أكبر شركات صناعة السيارات اليابانية. يشير هذا التراجع إلى تأثير قضايا سلسلة التوريد وارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية والطرازات الخارجية التي تقدم ميزات جديدة تتماشى مع اهتمامات المستهلكين في اليابان.

مبيعات السيارات الجديدة في عام 2024 حسب العلامة التجارية الكبرى

المبيعات السنوية (التغير السنوي) تويوتا+لكزس 1,441,652 (-%13.8) سوزوكي 721,785 (+%10.9) دايهاتسو 366,635 (-%38.3) هوندا 668,414 (+%12.4) نيسان 475,569 (-%1.1) مازدا 141,965 (-%20.2) سوبارو 103,522 (-%2.3) ميتسوبيشي 119,480 (+%15.2) جميع العلامات التجارية 4,421,494 (-%7.5)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من جمعية تجار السيارات اليابانية ورابطة السيارات الخفيفة والدراجات النارية اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)