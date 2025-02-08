هذه هي السيارة التي خطفت قلوب اليابانيين وتصدّرت المبيعات خلال العام الماضي

على الرغم من التحديات التي واجهتها في سوق السيارات الياباني، تظل سيارة هوندا إن-بوكس تحتفظ بلقب السيارة الأكثر مبيعًا في اليابان لعام 2024. ورغم انخفاض مبيعاتها بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، إلا أن هذه السيارة لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بفضل تصميمها الفريد والعملي، الذي يتناسب مع احتياجات العائلات اليابانية.

احتفظت سيارة هوندا إن-بوكس الصغيرة ذات للعام الثالث على التوالي بلقب سيارة الركاب الأكثر مبيعًا حسب العلامة التجارية في اليابان، وفقًا لإعلان صادر عن جمعية تجار السيارات اليابانية وجمعية السيارات الخفيفة والدراجات النارية اليابانية. وعلى الرغم من أن هوندا إن-بوكس تبدو مدمجة من الخارج، إلا أنها تتمتع بمقصورة داخلية واسعة، مما ساهم في الحفاظ على شعبيتها الكبيرة بين المستهلكين. ومع ذلك، فإن الزخم في المبيعات الذي اكتسبته من تغيير طرازها بالكامل في خريف عام 2023 بدأ يتباطأ، مما أدى إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة 10.9% على أساس سنوي، ليصل إجمالي المبيعات إلى 206,272 وحدة في عام 2024.

احتلت تويوتا المركزين الثاني والثالث، حيث شهدت كورولا زيادة في المبيعات بنسبة 7.8%، ليصل إجمالي المبيعات إلى 166956 وحدة، بينما انخفضت مبيعات ياريس بنسبة 14.5%، ليصل إجمالي المبيعات إلى 166162 وحدة. من ناحية أخرى، شهدت دايهاتسو، التي أُجبرت على إيقاف الإنتاج بعد فضيحة اختبار كبرى، انخفاضًا حادًا في مبيعات سيارتها الصغيرة تانتو بنسبة 41.2%، ليصل إجمالي المبيعات إلى 93756 وحدة، مما أدى إلى تراجعها من المركز الثالث إلى المركز السابع. كما خرجت سيارة دايهاتسو موف من قائمة المراكز العشرة الأولى.

يعكس انخفاض مبيعات هوندا إن-بوكس تراجع تأثير تغيير الطراز الذي تم إجراؤه في عام 2023، مما يشير إلى أن المستهلكين قد بدأوا يفقدون الاهتمام بالطراز الجديد. من ناحية أخرى، تُظهر زيادة مبيعات تويوتا كورولا استمرار قوة العلامة التجارية في السوق اليابانية. أما بالنسبة لـدايهاتسو، فإن الفضيحة المتعلقة باختبارات السلامة أثرت بشكل كبير على سمعة العلامة التجارية وأدائها في السوق، مما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات وتراجع ترتيبها بين الشركات المنافسة.

2024 2023 1 هوندا إن-بوكس * هوندا إن-بوكس * 2 تويوتا كورولا تويوتا ياريس 3 تويوتا ياريس دايهاتسو تانتو * 4 سوزوكي سباسيا * تويوتا كورولا 5 تويوتا سينتا تويوتا سينتا 6 نيسان نوت تويوتا سباسيا * 7 دايهاتسو تانتو * دايهاتسو موف * 8 سوزوكي هاسلر * نيسان نوت 9 هوندا فريد تويوتا رومي 10 تويوتا بيريوس تويوتا بيريوس

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من جمعية تجار السيارات اليابانية وجمعية السيارات الخفيفة والدراجات النارية اليابانية. تشير العلامات النجمية إلى السيارات الصغيرة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان هوندا إن-بوكس © هوندا)