اليابان تحتضن تدفقًا سياحيًا هائلًا مع ارتفاع عدد الزوار الدوليين في بداية 2025!

جاذبية اليابان لعشاق الرياضات الشتوية لم تكن مجرد عامل جذب، بل كانت قوة دافعة وراء تحقيق رقم قياسي في عدد الزوار الوافدين إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني 2025. منحدرات هوكايدو المغطاة بالثلوج، ومنتجعات ناغانو الشهيرة، وتجربة التزلج الفريدة التي تمتزج فيها الطبيعة الخلابة بالبنية التحتية المتطورة، جعلت اليابان الوجهة المفضلة لمحبي الشتاء. فهل يمكن لهذا التدفق السياحي غير المسبوق أن يعزز مكانة اليابان كقوة عالمية في السياحة الشتوية؟

أعلنت منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن عدد الزوار الدوليين إلى اليابان في يناير/ كانون الثاني 2025 بلغ 3,781,200، مسجلًا زيادة بنسبة 40.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبهذا الرقم، يواصل عدد الزوار تسجيل أرقام قياسية للشهر الثاني على التوالي، بعد أن بلغ 3,489,800 في ديسمبر 2024. كما يعد هذا رابع شهر على التوالي يتجاوز فيه عدد الزوار حاجز 3 ملايين، ما يعكس استمرار الانتعاش السياحي بقوة.

بدأت العطلة الطويلة في الصين بمناسبة رأس السنة الصينية في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، ما ساهم في ارتفاع عدد الزوار الصينيين إلى اليابان ليصل إلى 980,300، وهو أكثر من ضعف العدد المسجل في يناير/ كانون الثاني 2024. رغم أن عودة السياح الصينيين إلى اليابان بعد تخفيف قيود الدخول عقب جائحة كورونا كانت بطيئة نسبيًا، فإن هذا الرقم يعد ثالث أعلى مستوى تاريخي بعد يوليو وأغسطس 2019، عندما تجاوز عدد الزوار الصينيين حاجز المليون.

سجلت كوريا الجنوبية رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الزوار القادمين إلى اليابان خلال شهر يناير، حيث بلغ عددهم 967,100، بزيادة 12.8% مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني 2024. كما سجلت تايوان ارتفاعًا كبيرًا، حيث زار اليابان 593,400 شخصًا من تايوان، بزيادة 20.5% عن العام السابق.

تزايد اهتمام السياح الأجانب بالثلوج عالية الجودة في اليابان، خاصة بين عشاق الرياضات الشتوية، مما ساعد على جذب المزيد من الزوار من أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. وسجلت الأرقام التالية مستويات قياسية جديدة لزوار يناير 2025، حيث بلغ عدد الزوار من الولايات المتحدة 182,500 بزيادة 38.4%، ومن بريطانيا 26,400 بزيادة 33.3%، ومن فرنسا 16,500 بزيادة 14.2%، فيما سجلت أستراليا أعلى إجمالي شهري على الإطلاق بـ 140,200 زائر، بزيادة 35.3%.

تشير هذه الأرقام إلى استمرار الطلب القوي على السفر إلى اليابان، مع توقعات بأن يستمر النمو في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بالموسم السياحي الشتوي، واهتمام السياح الدوليين بالتجارب الثقافية والطبيعية الفريدة التي تقدمها اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: عشاق الرياضات الشتوية يستمتعون بالثلوج في هاكوبا، ناغانو. © بيكستا)