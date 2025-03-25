مبيعات المانغا في اليابان تشهد نموًا مستمرًا للعام السابع على التوالي

في عصر تهيمن فيه الشاشات على عالم القراءة، تواصل المانغا اليابانية تحطيم الأرقام القياسية، حيث من المتوقع أن تتجاوز مبيعاتها الإلكترونية 700 مليار ين لأول مرة في عام 2024. فهل يشهد هذا العام نقطة تحول في تاريخ المانجا، مع تزايد الإقبال على الصيغ الرقمية؟

ارتفعت تقديرات إجمالي مبيعات كتب ومجلات المانغا، المطبوعة والإلكترونية، في اليابان بنسبة 1.5% خلال عام 2024، لتسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 704.3 مليار ين، وفقًا لجمعية ناشري ومحرري المجلات والكتب في اليابان ومعهد أبحاث المنشورات. كما ارتفعت حصة مبيعات القصص المصورة في سوق النشر بنسبة 1.3%، لتصل إلى 44.8%.

وكانت المبيعات السنوية للمانغا قد تجاوزت حاجز 600 مليار ين لأول مرة في عام 2020، مدفوعةً بازدياد الطلب من القرّاء الذين أمضوا وقتًا أطول في المنزل خلال الجائحة. وبعد أربع سنوات فقط، واصلت المبيعات نموها للعام السابع على التوالي، متجاوزةً 700 مليار ين.

ارتفعت مبيعات القصص المصورة الإلكترونية، التي تُقرأ على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى، بنسبة 6.0% لتصل إلى 512.2 مليار ين، في حين تراجعت مبيعات كتب المانغا المطبوعة بصيغة ”تانكوبون ديست“ بنسبة 8.6% إلى 147.2 مليار ين، وانخفضت مبيعات مجلات المانغا بنسبة 9.7% إلى 44.9 مليار ين.

بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته مبيعات الكتب المطبوعة خلال عامي 2020 و2021، بدأت بالتراجع في 2022، وانخفضت إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة في عامي 2023 و2024. في المقابل، واصلت مبيعات القصص المصورة الإلكترونية نموها، لتصل إلى ضعف ما كانت عليه تقريبًا في عام 2019.

ووفقًا لمعهد أبحاث المنشورات، فقد أسهم التركيز على الإعلانات في تعزيز أداء المانغا الإلكترونية، حيث لعبت عدة عوامل دورًا رئيسيًا في دفع المبيعات، مثل الأعمال التي حظيت بإنتاج أنيمي أو اقتباسات أخرى، بالإضافة إلى الأعمال الحصرية التي تُوزّع مبكرًا، والأعمال الأصلية المتاحة في المتاجر الإلكترونية. كما أشار المعهد إلى التحول المستمر بين القرّاء من الكتب المطبوعة إلى المانغا الإلكترونية.

ويُظهر الرسم البياني أدناه تراجع توزيع مجلات المانغا الأسبوعية الرئيسية الموجّهة أساسًا للأولاد (شونن)، حيث انخفض عدد النسخ المطبوعة من مجلتي ”شونن جمب“ الأسبوعية و”شونن صنداي“ الأسبوعية بأكثر من النصف خلال السنوات الست الماضية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)