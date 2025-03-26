المدن الأكثر جاذبية للعيش في اليابان... أين يفضل السكان الإقامة؟

في استطلاع ”المدينة (المحطة) التي يرغب الناس في العيش فيها“ الذي تجريه شركة ريكروت سنويًا، تصدّرت يوكوهاما وأوميا وكيتشيجوجي القائمة، وجميعها تقع خارج خط يامانوتي الشهير. فهل يعكس هذا التحول تفضيلًا متزايدًا للراحة وجودة الحياة على حساب العيش في قلب طوكيو المزدحم والمكلف؟

أجرت مجلة SUUMO للمعلومات السكنية، التابعة لشركة ريكروت، استطلاعًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بعنوان ”المدينة (المحطة) التي يرغب الناس في العيش فيها“ ضمن منطقة العاصمة، بمشاركة 10000 شخص. وللعام الثامن على التوالي، تصدرت يوكوهاما القائمة، فيما حافظت المحطات الثلاث التالية - أوميا، كيتشيجوجي، وإيبيسو - على ترتيبها ذاته من العام الماضي.

من بين أفضل 20 محطة، تقع 8 محطات على خط جي آر يامانوتي أو داخله، بينما شملت القائمة 11 محطة خارج الأحياء الـ 23 في طوكيو، بما في ذلك المحطات الثلاث الأولى.

تتمتع يوكوهاما بشعبية واسعة بفضل تزايد وجود مكاتب الشركات الكبرى، حيث نقلت العديد منها مقراتها الرئيسية إلى منطقة ميناتو ميراي. كما ساهم التطوير المستمر لمنطقة محطة يوكوهاما منذ 2020 في تعزيز راحة التسوق، مما زاد من جاذبيتها.

في المركز الثاني، برزت أوميا التي كانت تحظى بدعم الرجال بشكل أساسي في العام الماضي، لكنها شهدت هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في تأييد النساء في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. يعود ذلك إلى افتتاح متاجر جديدة في إكيوت أوميا، مثل محلات الحلويات والسلع المتنوعة التي تلقى رواجًا كبيرًا بين النساء، مما عزز من مكانتها.

ومن التغيرات البارزة في الترتيب، قفزت تاتشيكاوا من المركز 22 إلى المركز 15، مدفوعة بزيادة اهتمام الأسر، خاصة النساء العازبات والأزواج العاملين الذين لديهم أطفال. ومع تحسن المرافق الحضرية سنويًا، من المتوقع أن يعزز التشغيل الرسمي للعربات الخضراء (Green Car) على خط تشوؤو في 15 مارس/ آذار جاذبية المنطقة، بفضل توفير خيار تنقل أكثر راحة.

الترتيب المحطة الخطوط الرئيسية 1 يوكوهاما** خط جي آر كيهين توهوكو / كيكيو / طوكيو / سوتيتسو 2 أوميا** خط جي آر كيهين توهوكو 3 كيتشيجوجي** خط جي آر تشوؤ 4 إيبيسو* خط جي آر يامانوتي 5 طوكيو* خط جي آر يامانوتي 6 إيكيبوكورو* خط جي آر يامانوتي 7 شينجوكو* خط جي آر يامانوتي 8 شيناغاوا* خط جي آر يامانوتي 9 ميغورو* خط جي آر يامانوتي 10 شيبويا* خط جي آر يامانوتي 11 أوراوا** خط جي آر كيهين توهوكو 12 موساشي كوسغي** خط جي آر نامبو، خط طوكيو تويوكو 13 كاماكورا** خط جي آر يوكوسوكا، خط السكك الحديدية الكهربائية إينوشيما 14 فوناباشي** خط جي آر سوبو 15 تاتشيكاوا** خط جي آر تشوؤ 16 ناغاريياما أوتاكانوموري** تسوكوبا إكسبريس 17 ناكانو خط جي آر تشوؤ 18 ساكوراغيتشو خط جي آر كيهين توهوكو 19 كاشيوا جي آر جوبان لاين 20 ناكاميغورو خط طوكيو تويوكو

* تشير إلى المحطات الموجودة على خط Yamanote أو داخل خط Yamanote، ** تشير إلى المحطات الموجودة خارج أحياء طوكيو البالغ عددها 23 حيًا. ”Keikyu“ هو اختصار لشركة Keikyu، و”Tokyu“ هو اختصار لشركة Tokyo Kyuko. المصدر: ريكروت.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)