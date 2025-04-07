إيناري ـــ زوشي… وجبة يابانية كلاسيكية بنكهة لا تُقاوم!

إيناري ـــ زوشي، ذلك السوشي الفريد الذي يجمع بين بساطة المكونات وغنى النكهة، يتميز بحشوة من أرز السوشي المتبل داخل جيوب ذهبية من التوفو المقلي، المعروفة باسم ”أبوراغي“. بنكهته الحلوة واللذيذة، أصبح خيارًا كلاسيكيًا في علب الغداء ووجبة خفيفة محبوبة عبر الأجيال، حيث يحمل معه لمسة من التقاليد والمذاق المميز في كل لقمة.

إيناري ــ زوشي هو إحدى الوجبات اليابانية الخفيفة الكلاسيكية، ويتكون من أرز السوشي المتبل بالخل، محشو داخل جيوب من التوفو المقلي (أبوراغي)، التي تُطهى في خليط حلو من صلصة الصويا والسكر والميرين، مما يمنحها نكهة غنية ومميزة. يتميز هذا الطبق ببساطته وطعمه اللذيذ، مما يجعله إضافة شائعة في وجبات البينتو خلال نزهات مشاهدة أزهار الكرز (هانامي) أو في أيام الرياضة المدرسية للأطفال، كما يُعتبر خيارًا مثاليًا للنزهات والتجمعات العائلية، حيث يُؤكل بسهولة باليد دون الحاجة إلى عيدان الطعام.

يختلف شكل إيناري ــ زوشي التقليدي وفقًا للمنطقة. ففي شرق اليابان، يُصنع عادةً على شكل مستطيلات، بينما يكون مثلث الشكل في غرب اليابان، حيث يُقال إن شكله المثلث مستوحى من الجبال المقدسة في الثقافة اليابانية. كما أن هناك اختلافًا في طريقة تحضيره؛ ففي الشرق، يُستخدم أرز متبل بالخل فقط، مما يجعله أكثر بساطة، بينما في الغرب، يُضاف إليه مكونات أخرى مثل الجزر المبشور، والغوبو (جذر الأرقطيون)، أو جذر اللوتس المقطع إلى شرائح رفيعة، مما يضفي عليه نكهة وقوامًا أكثر تنوعًا.

وعلى الرغم من عدم وجود حدود فاصلة صارمة، إلا أن الفروقات الإقليمية في إعداد إيناري ــ زوشي ــ تمامًا كما هو الحال مع أنواع الموتشي المختلفة ــ تقسم البلاد تقريبًا عند محافظتي غيفو وإيشيكاوا، حيث يُمكن ملاحظة الانتقال بين الأسلوبين الشرقي والغربي.

وبفضل مذاقه اللطيف وسهولة تحضيره، لا يزال إيناري ــ زوشي من الأطباق المحبوبة في اليابان حتى اليوم، حيث يُباع في متاجر السوبر ماركت ومتاجر السوشي، كما يمكن إعداده بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في الأسواق.



إيناري ــ زوشي مستطيلة على طريقة غرب اليابان. (© بيكستا)



إيناري ــ زوشي مثلثة على طريقة غرب اليابان. (© بيكستا)

يعود تاريخ إيناري ــ زوشي إلى عصر إيدو (1603-1868)، وهو طبق يحمل اسم إيناري، إله زراعة الأرز والزراعة في الثقافة اليابانية. لطالما ارتبط هذا الإله بـ الثعالب (كيتسوني)، التي كانت تُعتبر رسلًا مقدسة لإيناري، حيث يُعتقد أنها تحمي المحاصيل من العصافير والفئران التي قد تتلفها.

ومن هنا جاءت العلاقة بين إيناريزوشي والثعالب، إذ يُقال تقليديًا إن جيوب التوفو المقلية (أبوراغي)، التي تُستخدم في هذا الطبق، هي الطعام المفضل للثعالب. هذا المفهوم يمتد أيضًا إلى أطباق يابانية أخرى، مثل ”كيتسوني سوبا“ (سوبا الثعلب)، حيث تُضاف قطع الأبوراغي المطهية في صلصة الصويا الحلوة فوق النودلز، مما يمنحها نكهة غنية ومميزة. تُحشى جيوب الأبوراغي في إيناري ـــ زوشي بأرز السوشي المتبل بالخل، مما يخلق توازنًا مثاليًا بين الحلاوة والحموضة. وبمرور الوقت، تطور هذا الطبق ليأخذ أشكالًا مختلفة حسب المناطق؛ ففي شرق اليابان يكون مستطيل الشكل مع أرز بسيط متبل بالخل، بينما في غرب اليابان يكون مثلث الشكل وغالبًا ما يُضاف إليه الجزر المبشور، والغوبو (جذر الأرقطيون)، أو جذر اللوتس لتعزيز نكهته وقوامه.



رسم من عام 1852 يُظهر بائع إيناري ــ زوشي مع صورة ثعلب على لافتته. (بإذن من مكتبة البرلمان الوطنية)



“إيناري المفتوح”، وهو تنويعة حديثة لعصر الإنترنت، مزين بمكونات ملونة وجذابة للعين. (© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)