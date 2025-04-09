أرقام متواضعة تثير الجدل… اليابان تستقبل 190 لاجئًا فقط في عام 2024

رغم تصاعد الأزمات العالمية، تراجعت أعداد اللاجئين المقبولين في اليابان بشكل ملحوظ في عام 2024، حيث استقبلت البلاد 190 شخصًا فقط، بانخفاض يزيد عن الثلث مقارنة بالرقم القياسي البالغ 303 لاجئين في عام 2023.

أعلنت وكالة خدمات الهجرة اليابانية أن عدد الأشخاص الذين مُنحوا صفة لاجئ في عام 2024 بلغ 190 شخصًا فقط، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 37.3% مقارنةً بالعام السابق.

وبحسب الوكالة، فقد تم تقديم 12373 طلبًا للحصول على صفة لاجئ خلال العام نفسه، بانخفاض قدره 10.5% عن العام الماضي. وجاءت هذه الطلبات من 92 دولة، حيث شكّلت الطلبات من سريلانكا النسبة الأكبر (19.8%)، تليها تايلاند (17.2%)، تركيا (9.9%)، الهند (7.7%)، وباكستان (5.7%).

ولفتت الوكالة إلى الارتفاع اللافت في عدد الطلبات المقدمة من تايلاند، إذ ارتفع الرقم من 184 طلبًا فقط في عام 2023 إلى 2128 طلبًا في عام 2024.

حسب الجنسية، جاء أعلى عدد من اللاجئين الذين قبلتهم اليابان من أفغانستان، حيث بلغ عددهم 102 لاجئ، تلتها ميانمار بـ 36 لاجئًا، ثم اليمن بـ 18، فلسطين بـ 8، والصين بـ 5 لاجئين.

وكان السبب الرئيسي لمنح صفة لاجئ هو ”الآراء السياسية“ بعدد 177 حالة، تلاه السبب المتعلق بالعرق بـ6 حالات، ثم الدين بـ 4 حالات.

كما سُمح لـ 1616 شخصًا إضافيًا، رغم عدم حصولهم على صفة لاجئ بشكل رسمي، بالبقاء في اليابان تحت مسمى ”أشخاص مؤهلون للحماية التكميلية“ وهي فئة مخصصة للنازحين من مناطق النزاع، وتمنح نفس مستوى الحماية الممنوحة للاجئين. ومن بين هؤلاء، كان 1,613 شخصًا من الجنسية الأوكرانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)