إرشادات جديدة في اليابان لتقليل هدر الطعام... هل حان وقت إعادة النظر في تواريخ الصلاحية؟

في بلد يُعرف بدقته واحترامه للوقت، قد لا يكون الفرق بين ”يفضل استهلاكه قبل“ و” قبل انتهاء تاريخ الصلاحية“ واضحًا للجميع – والنتيجة؟ أطنان من الطعام تُرمى بلا داعٍ. الآن، تسعى اليابان إلى قلب هذه المعادلة من خلال مبادئ توجيهية جديدة تهدف إلى كشف الفارق بين المصطلحين، وتقليل الهدر الغذائي عبر تعزيز وعي المستهلكين.

في إطار سعيها للحد من هدر الطعام، قامت وكالة شؤون المستهلك اليابانية بمراجعة إرشاداتها المتعلقة بتواريخ ”يفضل استهلاكه قبل“ و ”قبل انتهاء تاريخ الصلاحية“ للمنتجات الغذائية. وتشجع الإرشادات الجديدة على تمديد تواريخ الاستخدام لبعض المنتجات وفقًا لنوعها، موضحة أن ”يفضل استهلاكه قبل“ يشير إلى أفضل فترة يتمتع فيها المنتج بأعلى جودة.

من المهم أن يعرف المستهلكون أن ”يفضل استهلاكه قبل“ يتعلق بتحقيق النكهة المثالية للمنتج، وليس باللحظة التي يصبح فيها غير صالح للاستهلاك. أما ”قبل انتهاء تاريخ الصلاحية“، فيحدد الوقت الذي يمكن فيه استهلاك المنتج بأمان، وبالتالي يجب التعامل معه بحذر أكبر من ”يفضل استهلاكه قبل“.

أجرت شركة ”كروس ماركتينغ“ للأبحاث التسويقية في طوكيو استطلاعًا شمل 1100 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عامًا من مختلف أنحاء اليابان. أظهرت نتائج الاستطلاع أن 16.9% من المشاركين يلتزمون دائمًا بتاريخ ”يفضل استهلاكه قبل“ عند استهلاك المنتجات، بينما يولي 36.2% منهم اهتمامًا لتاريخ ”قبل انتهاء تاريخ الصلاحية“. تشير هذه النتائج إلى وجود فهم واضح للفرق بين التواريخ المختلفة. وفيما يتعلق بتاريخ انتهاء الصلاحية، أفاد 62.5% من المشاركين أنهم سيستمرون في تناول الطعام، حتى لو تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية بفترة قصيرة.

كان المستجيبون الأصغر سنًا أكثر التزامًا تجاه ”يفضل استهلاكه قبل“ و”قبل انتهاء تاريخ الصلاحية“، في حين كانت الأجيال الأكبر سنًا أكثر مرونة. وأظهر عدد أكبر من الأشخاص في الفئات العمرية الأكبر استعدادًا لتناول المنتجات حتى بعد تجاوز تاريخ صلاحيتها. ومن بين من هم في الستينيات من العمر، كان هناك ميل أكبر للثقة في تقديراتهم الشخصية، مثل ”التحقق من المظهر“ أو ”تذوق الطعام للتأكد من الطعم“، في الحالات التي يتجاوز فيها تاريخ انتهاء الصلاحية.

عند سؤال المشاركين عن الأطعمة التي تبقى صالحة للأكل حتى بعد مرور تاريخ ”يفضل استهلاكه قبل“، كان العنصر الأكثر ذكرًا، بنسبة 65.2%، هو خبز الوجبات الخفيفة، يليه الأطعمة المجمدة، والأطعمة سريعة التحضير، والأطعمة المعلبة والمعبأة. أما بالنسبة للأطعمة التي اعتبرها المشاركون غير صالحة للاستهلاك بعد مرور تاريخ ”يفضل استهلاكه قبل“، فكان الحليب هو العنصر الأكثر ذكرًا بنسبة 51.8%، يليه البيض والزبادي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)