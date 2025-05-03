تعرف على أحلام صغيرة... تطلعات كبيرة! ماذا يريد أطفال اليابان أن يفعلوا عندما يكبرون؟

ماذا يحلم أطفال اليابان أن يصبحوا عندما يكبرون؟ في مفاجأة تجمع بين نكهة الحلوى ومهام البطولة، يكشف استطلاع حديث عن تحول لافت في طموحات الصغار. فبينما لا تزال مهنة صانع الحلويات تتربع على قلوب الفتيات، يظهر ضباط الشرطة كأبطال جدد في عالم أحلام الأولاد. مزيج من الإبداع والأمان يشكّل صورة جديدة لمستقبل الأجيال القادمة، أكثر تنوعًا... وأكثر إثارة.

في وقت تتجه فيه أحلام العديد من الأطفال حول العالم نحو مجالات التكنولوجيا أو الشهرة، كشفت نتائج استطلاع للرأي أُجري في اليابان وشمل 4000 تلميذ من الصف الأول الابتدائي عن مفاجأة لافتة: المهنة الأكثر شعبية بين الأطفال اليابانيين هي أن يصبحوا صانعي حلويات أو خبازين، بنسبة بلغت 11.7%.وجاءت مهنة ضابط الشرطة في المرتبة الثانية بنسبة 10.5%، في مؤشر على تزايد الإعجاب برجال الأمن في قلوب الأطفال من الجنسين. ومن اللافت أيضًا أن الإقبال على الوظائف التي تتطلب الشجاعة وروح الخدمة العامة، مثل رجل الإطفاء أو عامل الإنقاذ، يشهد نموًا ملحوظًا منذ عام 2005، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من الأطفال بالمهن التي تنطوي على مساعدة الآخرين وحماية المجتمع.

الوظائف التي يحلم الأطفال العمل بها في المستقبل

2025 2005 1 صانع حلويات أو خباز رياضي 2 ضابط شرطة صانع حلويات أو خباز 3 رياضي منسق الزهور 4 رجل إطفاء أو عامل إنقاذ مُمرّض 5 مشهور أو مغنٍ أو عارض/عارضة أزياء سائق (الحافلات، القطارات، إلخ) 6 نجم تلفزيوني أو شخصية أنمي معلم 7 سائق (الحافلات، القطارات، إلخ) مشهور أو مغنٍ أو عارض/عارضة أزياء 8 مربي/مربية الأطفال ضابط شرطة 9 طبيب طبيب 10 يوتيوبر نجّار أو حرفي

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى مسح شركة كوراراي السنوي

للعام 27 على التوالي، احتلت مهنة صانعة الحلويات أو الخبّازة المرتبة الأولى في قائمة المهن التي تحلم بها الفتيات في اليابان، حيث حصلت على نسبة 20.2% من الأصوات. أما ضابط الشرطة، فقد جاء في المركز الخامس، محافظًا على مكانته ضمن المراكز العشرة الأولى لأحد عشر عامًا متتالية، ما يشير إلى استمرار إعجاب الفتيات بهذه المهنة ذات الطابع البطولي.

أما بالنسبة للأولاد، فقد عادت مهنة ضابط الشرطة إلى صدارة قائمة الأحلام بنسبة 16.1%، متفوقة بفارق بسيط على مهنة الرياضي التي حصلت على 15.4%. الجدير بالذكر أن مهنة الرياضي كانت تهيمن على اختيارات الأولاد قبل 20 عامًا بنسبة بلغت 29.8%، إلا أنها تواجه اليوم منافسة قوية من وظائف مثل ضابط الشرطة ورجل الإطفاء أو عامل الإنقاذ.

أحلام الفتيات في الصف الأول

2025 2005 1 صانعة الحلويات أو خبازة صانعة الحلويات أو خبازة 2 نجمة مشهورة، مغنية أو عارضة أزياء منسقة زهور 3 مربية أطفال مُمرّضه 4 عاملة في محل لبيع الآيس كريم معلمة 5 ضابط شرطة مربية أطفال 6 معلمة نجمة مشهورة، مغنية أو عارضة أزياء 7 منسقة زهور طبيبة 8 مُمرّضه رياضية 9 طبيبة أخصائية تجميل 10 نجمة تلفزيونية أو شخصية أنمي عاملة حرة

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى مسح شركة كوراراي السنوي

أحلام الفتيان في الصف الأول

2025 2005 1 ضابط شرطة رياضي 2 رياضي سائق (الحافلات، القطارات، إلخ) 3 رجل الإطفاء أو عامل الإنقاذ ضابط شرطة 4 سائق (الحافلات، القطارات، إلخ) رجل الإطفاء أو عامل الإنقاذ 5 يوتيوبر نجّار أو حرفي 6 باحث صانع حلويات أو خباز 7 نجم تلفزيوني أو شخصية أنمي عامل حر 8 صانع حلويات أو خباز طيار 9 نجّار أو حرفي نجم تلفزيوني أو شخصية أنمي 10 طبيب باحث

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى مسح شركة كوراراي السنوي

عندما سُئل الآباء عن المهن التي يتمنون أن يتبعها أطفالهم في الصف الأول، كانت النتائج مثيرة للاهتمام. بعد 27 عامًا من تصدرها القائمة، تراجعت مهنة الممرضة (13.3%) إلى المركز الثاني بين الآباء الذين لديهم بنات، بينما جاءت مهنة الموظف الحكومي (13.9%) في المركز الأول كاختيار مفضل وقد تكررت المهن الصحية بين الاختيارات المفضلة

أما بالنسبة للآباء الذين لديهم أولاد، فقد استمرت مهنة الموظف الحكومي (20.4%) والعامل في الشركات (11.8%) في تصدر القائمة للعام الخامس على التوالي، مما يعكس رغبة قوية في ضمان الاستقرار الوظيفي لأبنائهم في المستقبل.

الوظائف التي يحلم الآباء أن تعمل بها بناتهم في الصف الأول الابتدائي

2025 2005 1 موظفة حكومية ممرضة 2 ممرضة موظفة حكومية 3 موظفة في شركة مربية أطفال 4 المجال الطبي معلمة 5 طبيبة طبيبة 6 صيدلانية صيدلانية 7 معلمة موظفة في شركة 8 مربية أطفال مضيفة طيران 9 صانعة حلويات أو خبازة نجمة مشهورة، مغنية أو عارضة أزياء 10 نجمة مشهورة، مغنية أو عارضة أزياء أخصائية تجميل أو معلمة الموسيقى

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى مسح شركة كوراراي السنوي

المهن المستقبلية التي يرغب الآباء في أن يعمل بها أبناؤهم في الصف الأول الابتدائي

2025 2005 1 موظف حكومي موظف حكومي 2 موظف في شركة رياضي 3 رياضي طبيب 4 طبيب موظف في شركة 5 مهندس مهندس 6 ضابط شرطة رجل الإطفاء أو عامل الإنقاذ 7 باحث مهندس معماري 8 رجل الإطفاء أو عامل الإنقاذ نّجار أو حرفي 9 مهندس معماري طيار 10 أخصائيً طبي معلم

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى مسح شركة كوراراي السنوي

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)