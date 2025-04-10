شراكة على المحك... اليابان تواجه تداعيات موجعة من رسوم ترامب الجمركية

شراكة على المحك... اليابان تواجه تداعيات موجعة من رسوم ترامب الجمركيةاقتصاد
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
من المتوقع أن تُحدث الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة قوية للاقتصاد الياباني، وخاصة صناعة السيارات فيها.
وفقًا للإحصاءات النهائية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات اليابان في عام 2024 إلى مستوى قياسي بلغ 107.1 تريليون ين. من بين هذه الصادرات، بلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة 21.3 تريليون ين، أي ما يعادل 19.9% من الإجمالي، بينما بلغت الصادرات إلى الصين 18.9 تريليون ين، أو 17.6% من الإجمالي. في السنوات الأخيرة، كانت ما يقرب من 40% من الصادرات اليابانية تتجه إلى الأسواق الأمريكية والصينية.
من بين الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، تشكل السيارات وقطع غيار السيارات ما قيمته 7.2 تريليون ين، أي حوالي ثلث الرقم الإجمالي.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)
العلاقات اليابانية الأمريكية الشركات اليابانية الحكومة اليابانية