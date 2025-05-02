معاناة صامتة: الأسر اليابانية ذات الوالد الواحد في مواجهة الأعباء المالية!

في بلد يُعرف باقتصاده المتطور ومستوى معيشته المرتفع، تعاني شريحة من الأسر بصمتٍ خلف الأضواء. فقد كشفت منظمة يابانية غير ربحية تُعنى بدعم الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين، أن هذه العائلات تعيش بدخل يقلّ إلى النصف مقارنةً بالمتوسط الوطني. رقم صادم يعكس واقعًا صعبًا، ويثير تساؤلات ملحّة حول العدالة الاجتماعية ودور الدولة في رعاية الأضعف.

نشرت مؤسسة أشيناغا، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من طوكيو مقرًا لها وتُعنى بدعم الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم، نتائج استطلاع أجرته في أكتوبر 2024، سلّط الضوء على الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية المستفيدين من منح المؤسسة. شمل الاستطلاع 3536 من أولياء الأمور الذين يتلقى أبناؤهم دعمًا دراسيًا من أشيناغا، وجرى توزيعه عبر الإنترنت والبريد. وقد تم تلقي 2334 استجابة، ما يمثل نسبة استجابة بلغت 66%، وهي نسبة مرتفعة تعكس التفاعل الكبير مع أهداف المؤسسة. وبحسب النتائج، كانت الغالبية العظمى من المستجيبين من الأمهات، بنسبة 82.0%، فيما شكّل الآباء 10.7%، وساهم الأجداد بنسبة 5.3% من الاستجابات، مما يسلط الضوء على العبء الكبير الذي تتحمله الأمهات والأجداد في تربية الأبناء بعد فقدان أحد الوالدين، وغالبًا في ظروف معيشية صعبة.

وتضمن التقرير بيانات صادمة بشأن الوضع المالي لتلك الأسر، إذ بلغ متوسط الدخل السنوي المتاح للأسرة 1,878,000 ين (حوالي 18,780 دولارًا أمريكيًا)، وهو أقل بكثير من المتوسط الوطني البالغ 4,058,000 ين (حوالي 40,580 دولارًا)، بحسب استطلاع وزارة الصحة والعمل والشؤون لعام 2023. ويمثل هذا الرقم فقط 46.3% من دخل الأسرة اليابانية النموذجية، بل إنه أقل حتى من متوسط دخل الأسر التي تعولها أمهات عازبات، والذي بلغ 2,514,000 ين (حوالي 25,140 دولارًا).

في ظل هذا التفاوت الاقتصادي الحاد، تتعاظم أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات غير الربحية كأشيناغا في سد الفجوة التعليمية والاقتصادية. فالمنح الدراسية التي تقدمها لا تتيح فقط الاستمرار في التعليم، بل تمثل في كثير من الحالات طوق نجاة حقيقي في مواجهة الفقر المزدوج: فقدان أحد الأبوين والفقر المادي.

على الرغم من أن حوالي 70% من المستجيبين أفادوا بأنهم يعملون، إلا أن 25.8% فقط كانوا في وظائف دائمة بدوام كامل، بينما كان أكثر من 60% في وظائف غير دائمة مثل العمل المؤقت أو بدوام جزئي.

يشير مصطلح ”الدخل المتاح“ في نتائج الاستطلاع إلى المبلغ الذي يمكن للأسرة استخدامه بحرية بعد خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب من الدخل السنوي. يشمل الدخل المتاح للأسر الحاصلة على المنح أيضًا المساعدات العامة، مثل المعاشات التقاعدية، إعانات الأطفال، ومزايا الرعاية الاجتماعية. وأوضحت المؤسسة أن أسباب هذا الانخفاض تعود إلى اعتماد معظم هذه الأسر على دخل فردي فقط، في كثير من الأحيان من وظائف غير دائمة أو بدوام جزئي، بالإضافة إلى وجود أمراض أو إعاقات لدى بعض أولياء الأمور تمنعهم من العمل بشكل منتظم، ما يفاقم من هشاشة أوضاعهم الاقتصادية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)