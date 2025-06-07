استطلاع طلابي يكشف: هذا ما يبحث عنه خريجو اليابان في وظائف المستقبل!

في بلد يُقدّس العمل ويُعلي من شأن الانضباط، ليس من السهل أن تحظى شركة تجارية بمكانة الحلم لدى طلاب الجامعات. ومع ذلك، نجحت شركة ’إيتوتشو‘، عملاق التجارة اليابانية، في تصدر قائمة رغبات الخريجين كجهة التوظيف الأولى التي يتمنون الانضمام إليها. فماذا وراء هذا الإعجاب؟ هل هو الإرث العريق، أم البيئة الديناميكية، أم الفرص الذهبية للنجاح العالمي؟

أظهر استطلاع رأي لطلاب الجامعات اليابانية المتوقع تخرجهم عام 2026 أن شركة إيتوتشو التجارية كانت أكثر الشركات التي يرغب المشاركون في العمل بها. كما جاءت شركتا سوميتومو وميتسوبيشي من بين الشركات العشر الأولى، حيث احتلتا المركزين السابع والثامن على التوالي. وتُعد عمليات هذه الشركات العالمية، ورواتبها المرتفعة، ومساراتها المهنية المتنوعة من العوامل التي تجعلها جهات توظيف جذابة للشباب.

كما شملت المراكز العشرة الأولى عددًا من الشركات المالية، حيث جاءت شركة نيبون لايف في المركز الثاني، ومجموعة دايوا للأوراق المالية في المركز الثالث، وشركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية في المركز التاسع. وتشتهر هذه الشركات بقواعد تشغيلها المستقرة، ومزاياها الممتازة، ومهامها المتخصصة.

وقد انتعش الاهتمام بقطاع الطيران والأعمال المتعلقة بالسفر والضيافة بعد تراجعه خلال فترة الجائحة. وجاءت شركة أول نيبون إيروايز في المركز الرابع، بينما جاءت الخطوط الجوية اليابانية في المركز الثالث والعشرين، وحلت شركة جيه تي بي في المركز الأربعين ضمن القائمة. وقد أدى ارتفاع أعداد الزوار الدوليين وارتفاع نفقات السفر إلى جذب هذه الشركات للطلاب ذوي المهارات اللغوية القوية والتواصل بين الثقافات.

التصنيف العام

التصنيف العام 1 إيتوتشو 2 نيبون لايف 3 مجموعة دايوا للأوراق المالية 4 أول نيبون إيرويز 5 هاكوهودو 6 داي نيبون للطباعة 7 شركة سوميتومو 8 شركة ميتسوبيشي 9 إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز 10 هوندا

تم إنشاؤه بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من مختبر معلومات التوظيف التابع لشركة بونكاهوسو كارير بارتنرز.

التصنيف حسب طلاب الآداب والعلوم

العلوم الإنسانية العلوم الطبيعية 1 إيتوتشو سوني 2 نيبون لايف ميجي 3 هاكوهودو إيتوتشو 4 داي-إيتشي لايف إن تي تي داتا 5 دايوا سيكيوريتيز غروب أجينوموتو 6 سوميتومو ميتسوي ترست بنك باناسونيك 7 إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز غوغل 8 داي نيبون برينتينغ فوجي فيلم 9 سوني ميوزيك غروب سكاي 10 بانداي هوندا

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مختبر معلومات التوظيف التابع لشركة بونكاهوسو كارير بارتنرز.

التصنيف حسب الجنس

سيدات رجال 1 إيتوتشو إيتوتشو 2 أول نيبون إيروايز نيبون لايف 3 الخطوط الجوية اليابانية ميتسوبيشي كوربوريشن 4 دايوا سيكيوريتيز غروب ميتسوي & كو 5 إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز سوني 6 ميجي دايوا سيكيوريتيز غروب 7 نيبون لايف إن تي تي داتا 8 داي نيبون برينتينغ إن تي تي إيست 9 جيه تي بي سوميتومو كوربوريشن 10 شويشا طوكيو مترو

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناء على بيانات من مختبر معلومات التوظيف التابع لشركة بونكاهوسو كارير بارتنرز.

تم إجراء الاستطلاع بواسطة مختبر معلومات التوظيف التابع لشركة بونكاهوسو كارير بارتنرز على موقعه الإلكتروني وفي فعاليات البحث عن عمل خلال الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى 15 مارس/ آذار 2025. وقد بلغ عدد الاستجابات الصالحة 19856 استجابة (7441 من النساء و12415 من الرجال؛ 14036 من طلاب الفنون الحرة و5820 من طلاب العلوم).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)